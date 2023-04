Russisch leger gaat soldaten online rekruteren om ontduiking te voorkomen

Nu vermijden Russen massaal een toekomst in het leger door uit de buurt te blijven van een rekruteringsambtenaar. Zolang ze geen papieren oproep hebben ontvangen uit handen van een rekruteringsambtenaar, is de oproep niet rechtsgeldig. Daarom verblijven veel Russische mannen sinds de invoering van de mobilisatie afgelopen september op adressen waar ze niet staan ingeschreven, zoals datsja’s of bij familie.

De nieuwe wet, die dinsdag is goedgekeurd door het parlement, geeft het leger de mogelijkheid om oproepen digitaal te versturen. De oproep wordt geldig zodra die is afgeleverd in een online postvak dat Russen hebben bij een overheidsportaal, ongeacht of de ontvanger inlogt op het portaal. De ontvanger moet zich dan op een bepaald tijdstip melden bij een militair rekruteringsbureau, dat Russen doorstuurt naar legerbases van waaruit militairen vertrekken naar het front in Oekraïne.

Russen die de online-oproep negeren, krijgen strafmaatregelen opgelegd. Als ze zich binnen drie weken niet melden, kan hun rijbewijs worden ingetrokken. Ze mogen geen leningen meer afsluiten en vastgoed kopen of verkopen. Ook kunnen ze een verbod krijgen om Rusland te verlaten.

Veel Russen vrezen dat het leger binnenkort aan een nieuwe mobilisatieronde begint. Eind vorig jaar mobiliseerde het leger 300 duizend mannen, zo zei minister van Defensie Sergej Sjojgoe, al is het precieze aantal door president Poetin geheim verklaard. Agora, een Russische mensenrechtenorganisatie, zei vorige maand dat rekruteringsbureaus in 35 provincies nieuwe oproepbrieven voorbereiden. Het Kremlin ontkent dat er een nieuwe mobilisatieronde aanstaande is.

Exodus

Poetins invasieleger leed de afgelopen maanden zware verliezen in Oekraïne. De onafhankelijke nieuwssite Mediazona en de Russische dienst van de BBC telden in maart de meeste rouwadvertenties voor Russische soldaten sinds het begin van de oorlog. Een door Oekraïne aangekondigd lenteoffensief kan de druk op het Russische leger verder vergroten.

De vorige mobilisatieronde zorgde voor de grootste exodus uit Rusland in een eeuw. Ongeveer een miljoen Russen zijn sinds het begin van de oorlog naar het buitenland gevlucht, de meesten wegens angst om naar het slagveld in Oekraïne te worden gestuurd.

De wet moet nog goedgekeurd te worden door president Poetin en de senaat, in de praktijk een formaliteit.