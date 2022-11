Russen graven zich nu massaal in, maar hoe nuttig zijn loopgraven nog in een moderne oorlog?

De kronkellijntjes zijn overal te zien, op satellietfoto’s van zuidelijk en oostelijk Oekraïne, als wormen in het veld. Soms lang, soms kort, soms gestrekt langs een rivier, soms opgerold rond een kruispunt. Loopgraven. Wie ze betreedt, via de trappetjes gemaakt van houten stammetjes, wie daar de aarde ruikt en de vermoeide gezichten van de soldaten ziet, zal zich in 1917 wanen. Maar ook nu nog, meer dan een eeuw later, spelen deze gangen in de grond een rol in een oorlog die met veel modernere wapens wordt gevoerd.

Door satellietbeelden te analyseren, is te zien dat er honderden loopgraven liggen in een front van ruim duizend kilometer. Een deel van die loopgraven ligt er al sinds 2014, toen de oorlog in de Donbas begon. Andere zijn van later datum, zoals in de regio Zaporizja, waar het front sinds half april min of meer bevroren is. Andere werden gegraven tijdens de terugtocht van de Russen, sinds deze zomer.

Soms zijn ze simpel, haastig gegraven om alleen maar rudimentaire bescherming te bieden. Maar wat er de laatste weken aan de Russische kant van het front is verschenen, ziet er serieus uit. Ten zuiden van de rivier de Dnipro, na de bevrijding van Cherson de nieuwe frontlijn, zijn kilometerslange sleuven te zien. Ook in de provincie Loehansk zijn nieuwe structuren zichtbaar.

Tegelijkertijd zijn er geruchten dat de Oekraïners op diverse plekken de Dnipro zijn overgestoken. Ze zouden al geland zijn op het Kinburn-schiereiland dat zich uitstrekt langs de monding van de rivier, en ze zouden al gearriveerd zijn in het dorpje Olesjky tegenover Cherson.

Dus wat heeft die nieuwe Russische verdedigingslinie te betekenen? Wat hebben loopgraven überhaupt nog te betekenen, honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog? Hoe verdedig je zo’n linie, hoe val je ze aan? En de grote vraag: is het bastion waarachter de Russen zich nu lijken te hebben teruggetrokken, een neembare vesting?

Oekraïense soldaten bezetten nu een netwerk van loopgraven. Beeld NYT

Het misverstand

Loopgraven zijn nog altijd belangrijker dan de meeste mensen denken, zegt luitenant-kolonel Carel Sellmeijer, genie-officier bij de Nederlandse landmacht en universitair docent landoptreden bij de Nederlandse Defensie Academie in Breda. “Het idee dat loopgraven een anachronisme zijn, is niet correct. De reactie op de loopgravenstrijd in de Eerste Wereldoorlog was: dit nooit meer. Maar in elk conflict zie je ze terug. Is het niet om terrein te verdedigen dan wel om een eventuele opmars te vertragen.”

De toegenomen dodelijkheid van moderne wapens dwingt soldaten meer nog dan vroeger zich in te graven. “Je bent al snel een sitting duck, dus je zorgt dat er aarde zit tussen jou en de rondvliegende granaatscherven. Het eerste wat je doet als je in open veld onder vuur komt te liggen, is graven.”

Wie meer tijd heeft, graaft complete stellingen uit. Zowel de Oekraïners als de Russen zitten verschanst in complexe gangenstelsels, compleet met slaapzalen, eetkamers, gaarkeukens en plekken voor artillerie. De gangen zijn 2,30 meter diep, om rechtop te kunnen staan en te kunnen lopen zonder geraakt te worden door rondvliegende scherven op het slagveld. De gekartelde vorm maakt een eventuele inslag in de loopgraaf minder dodelijk, en biedt de mogelijkheid zelf in andere richtingen te schieten – van kruisvuur tot het zogeheten enfilerend vuur, zijwaarts op aanvallers die de loopgraaf al dicht zijn genaderd.

Daarbij hoeven de gangen niet aan te sluiten – je ziet soms los liggende kronkels in het veld. “Als de aanvallers op die ogenschijnlijke openingen af gaan, worden ze daar geconcentreerd en zijn ze een makkelijker doelwit”, zegt Joost de Wolf, kolonel bij de Nederlandse mariniers, met jarenlange ervaring in Mali en bij het Franse Vreemdelingenlegioen. “Je kan die openingen met mijnen vullen, met prikkeldraad, of met vuur afdekken. Dat kun je voorbereiden. En uiteindelijk zijn de linies wel aaneengesloten.”

De overlevingskans

Of een soldaat beschietingen op een loopgraaf overleeft, hangt af van de ‘vuuruitwerking’, zegt De Wolf. “Het gaat erom wat er valt en waar dat valt.” Een min of meer conventionele mortiergranaat of raket die vijf meter van de loopgraaf valt, doet al niet zo veel kwaad meer. De wanden van de loopgraaf zijn sterk genoeg om stand te houden bij een inslag op een paar meter. “Je hebt vooral vette pech als ze vlak naast je valt.” De meeste loopgraven zijn smal en voldoende stevig gebouwd zodat tanks er probleemloos overheen kunnen rijden.

Maar de Himars-raketten, met een nauwkeurigheid van ongeveer een meter, hebben de loopgraafveiligheid fors verlaagd. “Dat is een nieuwe situatie”, zegt Sellmeijer. “Vijftien jaar geleden moest een artillerist eerst inschieten, en dan moest hij één of twee keer corrigeren voor de granaat op het doel terechtkwam.” Dat gaf een verdediger de kans een beschutte plek op te zoeken, één van de holen in de grond met ‘bovendekking’. “Nu kijkt de raket zelf mee, en corrigeert het wapen zichzelf al bij de eerste aanval.”

Dat je als soldaat toch iets aan een loopgraaf hebt, is een kwestie van kansrekening. “Want de aanvaller heeft toch altijd een beperkte hoeveelheid wapens, en precisiewapens zijn duur. De Oekraïners kunnen die Himars niet overal inzetten. Ze hebben er domweg niet genoeg. Zeker niet voor een front van duizend kilometer.”

Een andere nieuwigheid zijn drones. Wie soldaten in de loopgraven spreekt voelt hun zenuwen – voortdurend kijken ze omhoog, op zoek naar een verkennende of zelfs bewapende drone. “Die dingen zijn knap irritant”, zegt De Wolf. “Maar ook aan drones kun je wat doen. Er is nog nooit wat bedacht waar je niets aan kunt doen.” Hij denkt aan elektromagnetische verstoring van de besturing, maar het kan ook simpeler: het bedekken van de loopgraven, zodat soldaten niet meer zichtbaar zijn. Al zullen de drones dan met infraroodcamera’s worden uitgerust, denkt Sellmeijer. “Het is altijd een wedloop.”

Graafwerkzaamheden

Het graven van de sleuven blijkt voor de Russen ook al levensgevaarlijk. Bij het dorpje Markiivka in de Donbas, vrij ver van het front, kwamen vorige week honderden Russen om toen ze daar de verdedigingswerken aan het aanleggen waren. De aanval kan bedoeld zijn geweest om de aanleg van de loopgraaf te verhinderen, maar Sellmeijer ziet ook een andere intentie. “Als commandant denk ik dan: als mijn aanval resulteert in vijfhonderd boze en klagende moeders, dan is dat ook een effect. Misschien helpt het de oorlog te bekorten.” De Wolf: “Sorry, oorlog is een smerige bezigheid.”

De aanval en de verdediging

Bij de herovering van de provincie Cherson werd duidelijk hoe de Oekraïners de ingegraven Russen te lijf gingen: met precisie-artillerie en een hard chargerende infanterie, die in gepantserde voertuigen met een noodgang op de loopgraven afstormt. Het leidt tot grote paniek in de Russische loopgraven. En hoe onbesuisd zo’n aanval er ook uit ziet: dat is een tactiek die ook al uit 1917 stamt, toen de Duitsers met kleine eenheden stoottroepen door de vijandelijke linies heen probeerden te breken. Kolonel De Wolf: “Je kan niet alles helemaal tot in detail plannen. Roekeloos? Juist de snelheid en de verrassing maken zo’n aanval minder riskant.”

Als reactie op die stoottroepen bedachten – ook de Duitsers – ‘diepte’ in de verdediging, oftewel het aanleggen van meerdere linies op enkele kilometers van elkaar. Als de eerste loopgraaf valt, is er altijd een volgende. Ten zuiden van linie aan de Dnipro zijn de afgelopen weken kilometers nieuwe loopgraven verschenen. Op de Krim worden inmiddels ook loopgraven aangelegd.

Een Oekraïense militair controleert de door Russische soldaten gegraven loopgraven. Beeld AP

De Wagner-linie

Ook in de Donbas is Rusland bezig met extra linies, een stuk achter de frontlijn. Bij het dorp Hirske hebben huurlingen van de Wagner-groep een brede sleuf gegraven met daarachter witte betonnen piramides, die bedoeld lijken om tanks tegen te houden. Een Russische Wagner-huurling toont zijn vertrouwen, in een reportage op de Russische televisie: “Dit zou als verdedigingslinie worden gebruikt om de vijand tegen te houden. Ik ben er honderd procent zeker van dat ze hier niet doorheen komen.”

Hoewel critici denken dat deze antitankgracht ook een publiciteitsstunt of afleidingsmanoeuvre kan zijn – ze is niet veel meer dan een kilometer lang, en werd duidelijk in beeld gebracht door de Russische televisie – zijn deze week ook noordelijke satellietfoto’s van de linie opgedoken.

Tussen de dorpen Pokrovske en Nyzjnja Doevanka blijkt dinsdag ook zeker tien kilometer sleuf aangelegd, met op sommige plekken weer de witte piramides van beton. Even achter de antitankgracht worden kortere gekronkelde loopgraven gelegd. Zo’n blokkade houdt hoe dan ook op, zegt Sellmeijer. “Je kunt er wel een brugdeel overheen leggen, maar dan ben je toch weer gedwongen je mensen en materieel te concentreren, en dat is riskant.”

De linie zou erop kunnen duiden dat de Russen meer moeite gaan doen om de nog niet heroverde delen van de provincies Loehansk en Donetsk te behouden. Net als het nog niet bevrijde, zuidelijke deel van de provincie Cherson.

De linie in Cherson

Langs de zuidoever van de Dnipro hebben de Russen de afgelopen weken tientallen kilometers aan verdedigingswerken opgeworpen. De lijn loopt vanaf de monding richting Cherson, en dan met horten en stoten verder naar het noordoosten, zo is op satellietbeelden te zien. Elke paar kilometer lijkt er een plek te zijn voor ingegraven geschut.

Loopgraven in Cherson. Beeld AP

De loopgraaf ten zuiden van Cherson is in anderhalve week gegraven, nog voordat de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe aankondigde dat zijn troepen zich uit de stad zouden terugtrekken. Met een lengte van vijf kilometer is deze de langste aaneengesloten loopgraaf die de Russen de afgelopen maanden hebben aangelegd; ze lijkt bedoeld om een aanval vanaf het water tegen te houden. De lijn ligt in een verhoging in het landschap – 5 meter hoger maakt al een belangrijk verschil, zegt kolonel De Wolf. Bij Kachovka zijn betonnen hokjes op de kade neergezet die dienst doen als minibunkers – al is de vraag hoe effectief die zijn.

“Een rivier is natuurlijk in principe een grote hindernis, maar water is alleen een hindernis als het onder vuur ligt”, zegt luitenant-kolonel Sellmeijer. “Zo moet je die linie zien. De vraag is dus wel of ze al voldoende tijd hebben gehad om daar geschut neer te zetten en in te graven.”

Opvallend genoeg buigt de linie nog voor het Kinburn-schiereiland naar het zuiden af: kennelijk werd dat gebied, waar afgelopen weekeinde Oekraïense special forces zouden zijn geland, al bij voorbaat opgegeven.

“Het wordt best lastig door die linie heen te breken”, zegt De Wolf. “Een amfibische operatie met rubberbootjes kan natuurlijk wel, maar om een bruggenhoofd te bouwen moet je ook zwaar materieel kunnen overzetten. En daarvoor hebben de Oekraïners volgens mij niet de capaciteit.”

De bruggen over de Dnipro, die de Oekraïners om de Russische bevoorrading van Cherson te saboteren met chirurgische precisie onklaar hadden gemaakt maar verder intact hadden gelaten, zijn vrijdag door de terugtrekkende Russen opgeblazen, waardoor die ook niet bruikbaar zijn voor een invasie van de zuidoever. “Ik verwacht dat ze op een andere manier in dat gebied zullen willen komen”, zegt De Wolf. “En de loopgravenlinie die de Russen hebben aangelegd proberen te omzeilen, net zoals de Duitsers in 1940 om de Maginotlinie heen gingen. De Oekraïners zijn tot nu toe heel goed geweest in het spel van afleiden en verrassen.”

Met medewerking van Pieter Sabel en Titus Knegtel.