Russen én Oekraïners zoeken massaal toevlucht in Turks vakantieoord, en dat zorgt voor spanningen

Tienduizenden Russen en Oekraïners hebben zich gevestigd in Antalya, aan de zuidkust van Turkije, in de hoop te ontkomen aan de gevolgen van de oorlog en om er een nieuw leven te beginnen.

De ijsverkoper worstelt met hoezeer de oorlog in Oekraïne zijn buurt heeft veranderd.

Er zijn zoveel Russen naar Antalya verhuisd, een vakantieoord in het zuiden van Turkije, dat plaatselijke gezinnen geen woning meer kunnen betalen. Russische coworkingplekken, kapsalons en andere bedrijven gebruiken borden in het Russisch om hun diensten te promoten.

En in het park waar de ijsverkoper werkt, zijn er duidelijk meer Russen dan Turken - ze duwen hun kinderen op de schommels van de speeltuin, bellen naar verre oorden op de bankjes en kopen, gelukkig, veel ijs.

“Het is alsof we op een ochtend wakker werden en geen Turkse woorden meer hoorden. Het is allemaal Russisch”, zegt de ijsverkoper, Kaan Devran Ozturk (23). “Turken voelen zich vreemden in hun eigen land.”

De Russische invasie van Oekraïne heeft grote aantallen mensen uit beide landen op de vlucht gedreven, en tienduizenden van hen zijn terechtgekomen in deze historische stad aan de zogenaamde Turkse Rivièra, waar ze zich vestigen terwijl het conflict thuis woedt.

Mensen winkelen in Antalya, Turkije. Beeld Sergey Ponomarev/The New York Times

Onder hen bevinden zich dienstweigeraars uit zowel Rusland als Oekraïne, en Russen die in conflict zijn geraakt met hun regering. Maar ook mensen die tegen de oorlog zijn of die vrezen voor economische problemen in eigen land en gebruik hebben gemaakt van Turkijes open grenzen en de relatief soepele verblijfsvoorwaarden om een nieuw leven te beginnen in een warmer, zonniger klimaat.

Hoewel de Russen al lang naar de stranden van Antalya komen voor zomervakanties en sommige Russen hier het hele jaar door wonen, is hun aantal en hun aanwezigheid in buurten waar ze voorheen niet vaak opdoken, dit jaar geëxplodeerd.

Ze hebben veel broodnodige buitenlandse valuta met zich meegebracht naar Turkije en ze houden mee de economie draaiende, maar hun nieuwe Turkse buren mopperen over de torenhoge huizenprijzen en vragen zich af hoe lang deze nieuwkomers zullen blijven. Ze vrezen namelijk dat het sociale weefsel mogelijk zal veranderen.

“Nu ze zich gevestigd hebben, zijn ze zichtbaar”, zegt Ismail Caglar, het hoofd van een vastgoedvereniging in Antalya. “Ze wandelen over het strand met hun kinderen. Ze zitten in een café met hun kinderen. Ze zijn overal.”

Hij zegt dat de toestroom dit jaar de huizenprijzen heeft verdrievoudigd en Russische makelaars in staat heeft gesteld om vastgoedeigenaren, voornamelijk Russen, grote bedragen aan te rekenen en zo hun Turkse concurrenten de pas af te snijden.

“Mensen denken dat ze toeristen zijn en na de oorlog terug zullen gaan”, zegt hij. “Ik geloof dat niet, want Antalya is echt zoals de hemel. Kijk naar het weer! Waar is het zo'n weer in Rusland?”

In september zei de gouverneur van de provincie Antalya, waartoe de stad en de omliggende gebieden behoren, dat het aantal buitenlandse inwoners in de regio in twee jaar tijd meer dan verdubbeld is tot meer dan 177.000. Onder wie 50.000 Russen en 18.000 Oekraïners.

In november kochten buitenlanders meer dan 19.000 eigendommen in het gebied, het hoogste aantal in Turkije na Istanbul, waar het aantal inwoners vijf keer zo groot is.

Om hun concentratie te beperken, hebben de Turkse autoriteiten tien wijken in Antalya afgesloten voor nieuwe buitenlandse inwoners, waardoor zij naar andere delen van de stad zijn getrokken.

De monumenten, architectuur en ruïnes in Antalya weerspiegelen meer dan 2000 jaar geschiedenis - Grieks, Romeins, Byzantijns, Ottomaans,... De aanwezigheid van zoveel Russen verandert de stad nu opnieuw, waardoor sommige gebieden aanvoelen als Moskou aan de Middellandse Zee. Russen bevolken de winkelcentra, joggen en fietsen langs de zeepromenades, vullen de stoelen bij Starbucks en rijden met hun boodschappenmandjes naar openluchtmarkten om Turkse producten in te slaan.

Deze mix van Turken, Russen en Oekraïners heeft er al voor spanningen gezorgd. Zo doken er al posters op waarop de Russen moordenaars werden genoemd en waarop stond dat ze naar huis moesten gaan. Oekraïners hebben armbanden met vlaggen gedragen en vandalen hebben herhaaldelijk de Russische matroesjka-poppen beklad in een openbaar park dat gewijd is aan de Russisch-Turkse vriendschap. Recenter hebben meer dan 14.000 mensen een online petitie ondertekend waarin werd opgeroepen buitenlanders te weren van de vastgoedmarkt in Antalya.

Maar in het algemeen zijn de verschillende gemeenschappen erin geslaagd om op een werkbare manier samen te leven.

Vanuit de preekstoel van de orthodoxe kerk van Sint Alypios in Antalya heeft deken Vladimir Rusanen geprobeerd de rancune in Europa buiten zijn congregatie te houden, die voor ongeveer 60 procent uit Russen en voor 35 procent uit Oekraïners bestaat.

“We hebben families waarvan mensen aan beide zijden van deze oorlog sterven”, zegt hij, eraan toevoegend dat er veel andere plaatsen zijn waar mensen het conflict kunnen bespreken.

“De kerk is een spiritueel ziekenhuis waar mensen genezen”, zegt Rusanen. “Het is niet de bedoeling om hier politieke discussies te voeren.”

De meeste Russen zijn openhartig over waarom ze naar Turkije zijn verhuisd.

“We begrijpen allemaal waarom we hier zijn”, zegt Igor Lipin (32), die opmerkt dat hij in Rusland opgeroepen zou kunnen worden om te gaan vechten of dat hij er in de gevangenis zou belanden als hij dat weigert.

“Het is hier veel warmer dan in Siberië”, zegt hij.

Hij bevindt zich in een chique winkelcentrum waar zijn felblonde haar, bleke huid en de vaak onbescheiden kleding van de Russische shoppers opvallen. Twee Russische vrouwen snuffelen om de beurt aan parfumflesjes in een winkel. Een man in een leren jas neemt foto’s van zijn vrouwelijke partner, die veel make-up en onthullende kleding draagt. Een Russisch koppel wandelt voorbij met hun armen vol boodschappentassen.

De Turken ergeren zich aan de aanblik van Russen die achteloos producten kopen die de meeste inwoners zich met moeite zouden kunnen veroorloven.

Mehmet Cetinkal, een universiteitsstudent, zegt dat hij zes dagen per week werkt voor een maandloon van ongeveer 320 dollar. Hij deelt een eenkamerappartement met twee andere studenten zodat ze de huur kunnen betalen, maar hun huisbaas heeft hen onlangs bevolen te vertrekken zodat hij de prijs kon verhogen.

“Ik heb het gevoel dat we Antalya aan hen hebben overgeleverd”, zegt Cetinkal (25). “Ik heb het gevoel dat we nu bestaan om de Russen te dienen.”

Geen plan b

De meeste Russen zijn welvarend genoeg om een nieuw leven op te bouwen in Turkije, maar ze worstelen nog steeds met hun verstoorde levens en gebroken dromen.

Toen de oorlog uitbrak, besloot Anastasia Raskopina, die voor een modellenbureau in Sochi werkte, dat haar familie Rusland moest verlaten. Ze konden geen visa krijgen voor landen in Europa, dus overwogen ze naar Bali te vliegen, zegt ze, maar ontdekte dat dit land hun twee honden niet zou toelaten. Dus kwamen zij, haar man, dochter, hun honden en kat naar Turkije, waar ze een appartement kochten in Belek, bij Antalya, met het geld dat ze kregen van de verkoop van hun huis in Rusland.

“Er is geen plan B”, zegt ze. “We kunnen nergens heen.”

Zij en haar man verloren allebei hun job in Rusland, dus volgde hij een makelaarsopleiding. Zij begon een Russischtalig kindertheatergezelschap. Toen Rusland in september de militaire dienstplicht aankondigde, vluchtte haar zoon, Gleb Farafonov, uit Rusland, waar hij jarenlang had gestudeerd om dierenarts te worden, maar net niet zijn diploma had behaald.

“Mijn hele leven zit nu in een lege rugzak”, zei Farafonov, 24 jaar. “Ik heb geen plannen.”

Veel van de Russen wonen in de westelijke wijk Konyaalti, waar winkelborden in het Russisch geldtransfers, bitcoin, Russische gerechten en knipbeurten aanbieden.

Op een wekelijkse openluchtmarkt zijn de Russische shoppers bijna in de minderheid ten opzichte van de Turken. Ze komen aan met boodschappenmandjes op wielen en blondharige kinderen in kinderwagens om olijven te proeven en te onderhandelen met de kaasverkopers. Turkse en Russische vrouwen wedijveren met elkaar om de beste paprika’s en tomaten te vinden. Een Russische vrouw wandelt in een fluorescerende groene short en een bijpassend sweatshirt.

Een van de klanten is een Oekraïense man met zijn vrouw en dochter, en die thuis aan de dienstplicht is ontsnapt. Hij weigert zijn naam te noemen.

“Uiteindelijk ben ik weg kunnen geraken”, zegt hij.

Yavuz Guner, een Turk die zelfgemaakte zeep verkoopt, zegt dat hij begrijpt waarom zoveel mensen de oorlog zijn ontvlucht.

“Oekraïners en Russen dansen hier samen in de hotels en bars”, zegt hij. “Dit is een zinloze, politieke oorlog.”

Guner (44) zegt ook dat hij begrijpt waarom ze naar Antalya zijn gekomen.

“Kijk daar!” zegt hij, wijzend naar stapels fruit en groenten in de buurt. “Hebben ze zulk vers voedsel in hun land?”

© The New York Times