Russen boeken terreinwinst in Bachmoet, maar strijd om vrijwel verwoeste stad nog lang niet ten einde

Russische eenheden boeken terreinwinst in Bachmoet. In het centrum van de mijnstad in de Donbas woeden zware gevechten rond het stadhuis dat zou zijn verwoest. Volgens de VS en Oekraïne is de strijd om Bachmoet echter nog lang niet voorbij.

Op een video op Telegram, die door The New York Times op echtheid is gecontroleerd, is de Russische vlag en die van het Wagner-privéleger geplaatst tussen de brokstukken van het stadhuis. Het gebouw ligt in het westelijk deel van Bachmoet, dat tot voor kort stevig in handen was van het Oekraïense leger.

Om de stad, die een symbool is geworden voor het moeizame Russische offensief in de Donbas, wordt al maanden zware strijd geleverd. De beelden van maandag duiden erop dat de Russische eenheden, aangevoerd door Wagner-strijders, verder zijn doorgedrongen tot het bestuurscentrum in de binnenstad, al is niet duidelijk tot hoe ver.

De verdere opmars van de Russen komt twee dagen nadat Wagner-baas Jevgeni Prigozjin claimde dat zijn strijders de stad hadden ingenomen. Prigozjin hees de Russische vlag tegenover het stadhuis. “Juridisch gezien is Bachmoet ingenomen”, aldus Prigozjin, hoewel hij erkende dat het Oekraïense leger het westelijk deel van de vrijwel verwoeste stad nog onder controle had.

📷The leader of Russian Wagner mercenaries hoisted a flag next to the destroyed city administration building the center of #Bakhmut.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/M66aJ9QRar — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) 3 april 2023

‘Nepnieuws’

Ook verspreidden Russische militaire bloggers op sociale media een foto van een Wagner-strijder in het stadhuis voordat het werd vernietigd. De claim van Prigozjin dat Bachmoet was gevallen, werd met hoongelach ontvangen in Kiev. “Bachmoet is van Oekraïne”, twitterde Andri Jermak, adviseur van president Volodymyr Zelensky. “Let niet op verspreiders van nepnieuws die de ‘overwinning’ uitroepen. Dit komt niet eens in de buurt van de realiteit.”

Staatssecretaris van Defensie Hanna Maliar erkende echter dat de situatie in Bachmoet moeilijker wordt voor het leger. “De vijand laat zich niet stoppen door de enorm grote verliezen”, aldus Maliar op Telegram. “Onze soldaten moeten de opmars van de vijand onder moeilijke omstandigheden zien te stoppen.”

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW), die de oorlog nauwgezet volgt, bevestigde maandag dat Wagner oprukt in de binnenstad. Maar volgens de Amerikaanse regering is de strijd om de stad nog lang niet voorbij. Volgens een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis wordt er zware strijd geleverd door de Russen en de Oekraïners en is het Oekraïense leger nog altijd niet verslagen.

When Prigozhin says his troops have raised Russian flag on Bakhmut’s city council he means on a pile rubble that’s left of it. pic.twitter.com/sD8P4vXs8v — Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) 4 april 2023

Bevoorrading afsnijden

De Wagner-strijders, die de laatste tijd worden ondersteund door luchtlandingstroepen van het leger, boekten de laatste weken al langzaam terreinwinst in de slag om Bachmoet. Vanuit diverse richtingen sloten ze de Oekraïners steeds meer in. Vorige week wisten de Russen een belangrijke staalfabriek in het noorden in te nemen. Toen werd geschat dat het Oekraïense leger nog maar zo’n 40 procent van Bachmoet in handen had.

De Russen hopen na de inname van de stad verder op te rukken in Donetsk, de regio in de Donbas die nog voor de helft in Oekraïense handen is. Ze moeten dan nog wel de Oekraïners verdrijven uit het westelijk deel van Bachmoet. Op maandag waren er al diverse berichten dat de Oekraïense eenheden zich terugtrekken in dit deel van de stad.

De militaire deskundigen van het ISW verwachten dat de Wagner-strijders de komende dagen hun posities in de binnenstad zullen verstevigen om vandaaruit de aanval te openen op de westelijke wijken. Volgens het instituut willen de Russen daarna oprukken naar het nabijgelegen plaatsje Chromove. Als ze dit gehucht innemen, kunnen ze de Oekraïense bevoorrading afsnijden. Ook kan Chromove dienen als springplank voor de aanval op de stad Tsjasiv Jar, dat zo’n tien kilometer ten westen van Bachmoet ligt.