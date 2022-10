Rusland trekt zich terug uit graandeal, kans op hongersnoden stijgt: ‘Moskou gebruikt voedsel als wapen’

“Het is schandalig om de honger in de wereld te vergroten. Er is geen reden voor wat ze doen.” Tijdens een persconferentie in Delaware uitte de Amerikaanse president Joe Biden zijn verontwaardiging over de Russische beslissing om uit de graandeal met Oekraïne te stappen. De deal werd in juli samen met Turkije en de Verenigde Naties onderhandeld, en moest in de eerste plaats de voedselbevoorrading van de armste landen verzekeren.

Sindsdien werd 9 miljoen ton graan geëxporteerd, maar na een aanval op de Russische vloot in de Zwarte Zee kwam daar zaterdagochtend een einde aan. Volgens het Kremlin namen zestien Oekraïense drones met de hulp van Britse experts onder meer een Russische graanvloot onder vuur. De minister van Defensie liet weten dat de wapens vernietigd werden en dat slechts één eigen mijnenveger ‘licht beschadigd’ raakte, maar dat het toch noodzakelijk was om in te grijpen.

Oekraïne ontkent dat het iets met de aanval te maken heeft, al bevestigde president Volodymyr Zelensky dat vier Russische oorlogsschepen zaterdag beschadigd raakten. Volgens hem was dat echter het gevolg van een zogenaamde ‘valse vlag’-operatie, waarbij Rusland zelf op zoek ging naar een reden om de deal te kunnen opzeggen. Vladimir Poetin liet zich de voorbije weken al ontvallen dat hij ontevreden was over het bestaande akkoord. Op papier zou zijn land ook graan en meststoffen kunnen exporteren via de Zwarte Zee, maar de westerse sancties maakten dat niet vanzelfsprekend.

Hoewel het voorlopig onduidelijk is wie achter de aanval zit, laten de gevolgen van de Russische beslissing zich snel en hard voelen. Meer dan tien schepen wachtten zondag op een signaal om te kunnen vertrekken. Een daarvan had volgens de Oekraïense minister van Infrastructuur Oleksandr Koebrakov 40 ton graan aan boord dat voor Ethiopië bestemd is. Verschillende arme landen rekenen sterk op Oekraïense grondstoffen en daardoor kunnen er volgens de Verenigde Naties straks nog grotere hongersnoden uitbreken.

Daarnaast kan de schaarste de globale voedselprijs ook verder de hoogte in jagen. “Moskou gebruikt voedsel als wapen in een oorlog die het zelf startte”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken daarom in een statement. Zelensky eiste dan weer om Rusland uit de G20 te zetten.

Het Kremlin leek zondag niet bepaald onder de indruk van die beschuldigingen. De bestaande graandeal zou op 20 november sowieso aflopen, Rusland wil officieel dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zich over de kwestie beraadt voor er sprake kan zijn van een nieuw akkoord. Al liet een Turkse functionaris aan persbureau Bloomberg weten dat er achter de schermen gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Rusland. Daarbij zou er reden zijn tot ‘enig optimisme’.