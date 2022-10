Rusland start inderhaast met grootschalige ‘evacuatie’ tienduizenden burgers Cherson: wat is er aan de hand?

De Russische bezetters in de Oekraïense provincie Cherson zijn vanmorgen in alle haast begonnen met de ‘evacuatie’ van 50.000 tot 60.000 burgers in de regio Cherson. Ook de overheidsdiensten trekken weg, en de toegang tot het gebied is de komende zeven dagen verboden. Zelfs de hoogste Russische legerleiding geeft aan dat een nieuw Oekraïens tegenoffensief mogelijk niet meer tegen te houden valt.

Het was een duidelijk gealarmeerde Kirill Stremoesov, vicevoorzitter van het militair-burgelijke Russische bestuur in Cherson, tijdens een videoboodschap maandagavond laat. Hij riep de inwoners van de stad Cherson en de gelijknamige provincie die errond ligt op om het gebied zo snel als mogelijk te verlaten. “Volgens onze informatie zullen de Oekraïense nazi’s (sic), aangevuurd door het Westen, hun offensief tegen de stad Cherson zeer binnenkort beginnen”, aldus Stremoesov.

“Het valt niet uit te sluiten dat zowel de rechteroever (van de Dnipro-rivier, red.) als de stad bestookt zal worden”, zo vulde hij aan. “Al twee weken raden we mensen aan de rechteroever te verlaten. (...) Ik vraag dat u mijn woorden ernstig neemt en de stad meteen verlaat. We zijn niet van plan de stad op te geven, we zullen standhouden tot het einde.”

In a late-night address posted on Telegram, Russian-installed Kherson official Kirill Stremousov calls for people to "evacuate the city as quickly as possible" and says Ukraine "will begin an offensive on the city of Kherson very soon" pic.twitter.com/NBOvy1zJCo — Francis Scarr (@francis_scarr) 18 oktober 2022

Vanmorgen kregen inwoners van de stad ook nog een sms van de bezettende overheid met de dringende vraag om “onmiddellijk te evacueren”. “De Oekraïense strijdkrachten zullen residentiële gebieden bombarderen”, zo valt er te lezen. “Bussen vertrekken vanaf 7 uur naar de linkeroever.”

Beelden op sociale media laten wachtrijen zien voor overzetboten die aan de kades liggen aangemeerd om burgers naar de andere oever van de Dnipro te brengen.

Russia’s so-called evacuation of Kherson City has begun, state media reports, ahead of an expected Ukrainian advance pic.twitter.com/Apn6myjUKN — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) 19 oktober 2022

Offensief

Volgens het Russische staatspersbureau TASS is het de bedoeling 50.000 tot 60.000 mensen te “evacueren” naar de oostelijke linkeroever van de Dnipro – rechts op de kaart hieronder, aangezien de rivier naar het zuiden richting de Zwarte Zee stroomt – of naar andere gebieden in Rusland. Die operatie zou in zes dagen tijd afgerond moeten zijn. Oekraïne vreest dat de ‘evacuaties’ in werkelijkheid vooral gedwongen deportaties zijn van inwoners naar Rusland.

5.000 mensen zouden vanmorgen al vertrokken zijn, aldus de door Rusland aangestelde gouverneur Vladimir Saldo. “Vanaf vandaag zullen ook alle administraties en ministeries die zich in de stad bevinden naar de linkeroever vertrekken”, zei hij in een tv-boodschap. Saldo stelde een verbod in om de komende zeven dagen de regio nog binnen te komen. Wel verklaarde hij dat de Russische troepen de stad “tot de dood zullen verdedigen”.

De inderhaast georganiseerde ‘evacuatie’ komt er als voorzorgsmaatregel vanwege de opmars van het Oekraïense leger. Dat kon enkele weken geleden al 20 tot 30 kilometer oprukken in het noordwesten van de rechteroever en er meerdere dorpen bevrijden. Ook vanuit Mykolajiv probeert Oekraïne druk te zetten om zo Cherson-stad vanuit twee richtingen te kunnen naderen.

Sinds zondag geldt er een volledige radiostilte in voorbereiding op wat waarschijnlijk een nieuw offensief wordt. Volgens onbevestigde berichten zou dat mogelijk zelfs vanmorgen al begonnen zijn in het noorden van de regio. Russische bronnen meldden dat Oekraïne met minstens twee brigades oprukt vanuit het noorden richting de dam in Nova Kachovka.

‘Situatie is heel moeilijk’

In een opvallende publieke verklaring op de Russische staatstelevisie erkende gisterenavond ook de nieuwe bevelhebber van het Russische leger in Oekraïne, generaal Sergej Soerovikin, dat de situatie in en rond Cherson “zeer gespannen” is.

Door de “voortdurende aanvallen van de vijand” zijn “de moeilijkste beslissingen” niet uit te sluiten, klonk het, waarmee Soerovikin leek te hinten op een terugtrekking van de duizenden Russische troepen uit de regio en mogelijk ook zelfs de stad. “Onze plannen in de stad Cherson zullen afhangen van de tactisch-militaire situatie die nu al heel moeilijk is. We zullen er alles aan doen om het leven van de burgers en onze troepen te beschermen.”

Cherson, aan de monding van de Dnipro, was in maart de eerste grote stad – en tot nu toe de enige provinciehoofdstad – die tijdens de oorlog in Russische handen viel. De gelijknamige provincie is een van de vier deels bezette Oekraïense regio’s die recent door Rusland is geannexeerd. Er zouden in totaal 15.000 tot 25.000 Russische militairen gelegerd zijn om het front voorbij de stad en de stad zelf te verdedigen.

Generaal Sergej Soerovikin erkende dat de situatie in Cherson 'zeer gespannen' is. Beeld ANP / EPA

Bruggen

Cherson-stad, een belangrijk regionaal economisch centrum met voor de oorlog bijna 300.000 inwoners, ligt op de west- of rechteroever van de Dnipro, en wordt slechts door één brug met de andere oever en de rest van de door Rusland bezette gebieden verbonden. Die Antonivsky-brug wordt echter al maanden regelmatig door Oekraïne bestookt met Himars-raketten, waardoor ze onbruikbaar is geworden.

Het Russische leger is voor zijn logistieke bevoorrading daardoor afhankelijk van overzetboten en pontonbruggen, die zelf ook al werden bestookt. Satellietbeelden toonden aan dat een nieuwe pontonbrug nog maar enkele dagen geleden werd afgewerkt. Zo’n pontonbrug heeft echter lang niet dezelfde capaciteit als een gewone brug.

Bovendien probeert Oekraïne met het bestoken van spoorwegknooppunten en andere belangrijke logistieke doelwitten, zoals de Krimbrug, de Russische militaire logistieke machinerie ook op andere manieren zoveel als mogelijk te hinderen.

Satellietfoto van de Antonivskybrug, gemaakt op 17 oktober 2022. De pontonbrug ligt rechts tegen de brug aan. Beeld Planet - de Volkskrant

Ook de andere overgang over de Dnipro in het zuiden van Oekraïne, de dam in Nova Kachovka, wordt al maandenlang door Rusland gebombardeerd. Volgens Rusland is Oekraïne van plan om de dam op te blazen om Cherson onder water te zetten en zijn de evacuaties ook daarvoor noodzakelijk, al lijkt dat niet meer dan een loze beschuldiging. Overstromingen zouden als eerste de linkeroever doen overstromen, net het gebied waar Rusland de inwoners naartoe wil brengen.