Rusland probeert Oekraïense landbouwexport aan flarden te schieten

Voor de vierde opeenvolgende dag heeft Rusland vrijdag raketaanvallen uitgevoerd op doelen rond Odessa die cruciaal zijn voor de export van landbouwproducten. De schade aan de infrastructuur is des te groter wegens gebrek aan moderne westerse luchtafweer in het zuiden.

De jongste Russische aanval op landbouwdoelen in en rond Odessa was minder zwaar dan de voorgaande. Er werden opslagplaatsen geraakt waarbij 100 ton erwten en 20 ton gerst verloren ging. De afgelopen dagen heeft Rusland al een deel van de infrastructuur van de haven in Odessa verwoest, die Oekraïne in staat stelde zijn graan daar te verschepen.

Bij zo’n aanval op de haven Tsjornomorsk, even buiten Odessa, is volgens Oekraïne 60.000 ton graan verwoest die bedoeld was voor de export. Kernel, de grootste Oekraïense zonnebloem-exporteur, zegt dat het herstel van de schade aan zijn gebouwen een jaar kan gaan duren.

Beeld ANP / EPA

Volgens Rusland zijn de aanvallen een vergelding voor de aanval eerder in de week op de brug over de Straat van Kertsj, de enige brug tussen Rusland en de in 2014 door Rusland bezette Krim. Maar het Institute for the Study of War, een Amerikaanse denktank, vermoedt dat de aanvallen onderdeel zijn van een strategie om het Westen tot concessies te dwingen.

Rusland zegt dat de westerse sancties tegen het land zijn eigen landbouwexport beperken. Westerse politici spreken dit tegen, wijzend op de uitzondering daarin voor landbouwproducten. Niettemin eist Moskou al maanden concessies, onder meer in de vorm van verlichting van de sancties tegen het Russische bankwezen.

De Turkse president Erdogan zei vrijdag opnieuw dat hij erop vertrouwt dat hij na persoonlijk overleg met Poetin de graandeal, die door bemiddeling van Ankara en de VN tot stand kwam, kan herstellen. Hij noemde het “cruciaal” dat westerse landen kijken in hoeverre ze tegemoet kunnen komen aan Poetins verwachtingen.

Effecten ver buiten Oekraïne

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft gewaarschuwd dat het opzeggen van het graanakkoord door Rusland “effecten ver buiten Oekraïne” zal hebben vanwege de impact op de voedselprijzen. De prijzen voor tarwe op de cruciale handelsbeurs van Chicago gingen de afgelopen dagen met 11 procent omhoog.

Een woongebouw in Mikolajiv is geraakt door een Russische raket. De afgelopen dagen nam Rusland doelen in de regio Odessa onder vuur. Beeld ANP / EPA

Afgelopen jaar kon Oekraïne zo’n 33 miljoen ton graan en oliezaad exporteren. Dit hielp om bijvoorbeeld de tarweprijzen weer omlaag te krijgen, die waren gestegen na de Russische invasie. Als Oekraïne niet meer via de graancorridor kan exporteren (wat de laatste maanden al steeds minder gebeurde), heeft het inmiddels wel meer alternatieven dan aan het begin van de oorlog: The Economist meldde dat in juni al 3- van de 5 miljoen ton geëxporteerd graan over land of via rivieren werd vervoerd. Maar alternatieve wegen kunnen de zeeroute niet volledig vervangen en zijn duurder.

Graancorridor

Volgens Matthew Hollingworth, vertegenwoordiger van het Wereldvoedselprogramma in Oekraïne, ging afgelopen jaar 20 procent van het Oekraïense graan naar het mondiale Zuiden. Volgens hem slaat het sluiten van de graancorridor een “groot gat” in de pogingen van de VN-organisatie om de armsten ter wereld te voeden. Circa 725.000 ton voedsel werd volgens hem uitgereikt aan mensen in landen “met een wanhopige behoefte aan voedselhulp”, waaronder Afghanistan, Jemen, Ethiopië, Somalië en Soedan.

Woensdag verklaarde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat alle schepen die Oekraïense havens aandoen, zullen worden beschouwd als potentiële vervoerders van militair materieel. Oekraïne reageerde met een soortgelijke aankondiging. Behalve uit VN-hoek waren er deze week weinig internationale reacties op de Russische aanvallen op doelen in en rond Odessa.

De Oekraïense soldaat Andriy raakte ernstig gewond bij gevechten in de regio Zaporizja. In een ziekenhuis in Kiev wordt hij getroost door zijn vrouw Alina. Beeld Libkos / AP

Op het slagveld werd deze week bevestigd dat Rusland de druk op het noordelijk deel van het front, rond Koepjansk, vergroot – waarschijnlijk in een poging om het Oekraïense offensief langs andere delen van het front te verstoren. Oekraïne maakte afgelopen week volgens een Amerikaanse regeringsfunctionaris voor het eerst – en “effectief” – gebruik van de controversiële clustermunitie tegen de ingegraven Russische stellingen.

Oekraïne gaat inmiddels voorzichtiger te werk bij zijn pogingen door de grote Russische mijnenvelden in bezet gebied heen te komen. Een Oekraïense commandant aan het front noemde het tegen The Wall Street Journal een “blunder” dat westerse landen wel tanks en gepantserde voertuigen hadden gegeven voor het offensief, maar geen gevechtsvliegtuigen of verdediging tegen Russische luchtaanvallen langs het front. “Alsof je een fiets geeft zonder pedalen”, aldus de commandant.