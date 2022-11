‘Rusland plant mogelijk ‘valse vlag’-aanval op zijn eigen grondgebied’

Volgens het ISW zijn de propagandakanalen van het Kremlin actief begonnen met het verspreiden van de hypothese dat het Oekraïense leger de regio Belgorod wil binnenvallen. Die ligt net ten noorden van de Oekraïense regio Charkiv, die in september door de Oekraïners werd bevrijd. Sindsdien controleert het Oekraïense leger ook opnieuw de grens tussen beide landen.

Om een Oekraïense aanval op Belgorod te voorkomen, zou het Russische leger Charkiv dan ook moeten heroveren, klinkt het bij de propagandisten. Die uitten eerder al zware kritiek op de terugtrekking uit de regio.

Hoe een eventuele aanval onder valse vlag eruit zou zien, is op dit moment nog onduidelijk. De gouverneur van Belgorod, Vjatsjeslav Gladkov, claimde gisteren al dat in twee dorpen drie burgerdoden zijn gevallen bij “explosies” die volgens hem het gevolg waren van Oekraïense beschietingen. De regio en de gelijknamige stad op ongeveer 30 kilometer van de grens, werden de afgelopen maanden effectief wel al vaker bestookt met artillerie. De stad fungeert als logistieke draaischijf voor het Russische leger en zijn operaties in de Donbas. De dorpen waar dinsdag explosies waren gemeld, liggen binnen een straal van 5 kilometer van de Oekraïense grens.

Artilleriebeschietingen zijn echter nog iets volledig anders dan de regio binnentrekken met troepen en tanks. Oekraïne heeft daar geen enkel belang bij, en heeft er ook de mogelijkheden niet toe, zegt het ISW. Oekraïense strijdkrachten hebben hun handen al vol met het proberen bevrijden van bezette gebieden in het westen van Loehansk, na hun overwinning in Charkiv. Belgorod binnenvallen zou een militair zeer riskante operatie met meer strategische nadelen dan voordelen, en de oorlog volledig doen escaleren.

Om een eventuele grondaanval desondanks toch tegen te houden, werpt de paramilitaire Wagner-huurlingengroep al wekenlang verdedigingslinies op in de regio, die het beeld van een dreigend Oekraïne nog moeten versterken. Gisteren publiceerde gouverneur Gladkov nieuwe beelden van een antitankgracht en betonnen piramides die ook tanks moeten tegenhouden.

Rusland legt verdedigingslinies aan in Belgorod. Beeld rv

De verdedigingslinie veranderde ondertussen van naam van Wagner-linie naar ‘Zasechnaja’-linie, volgens Wagner-topman Jevgeni Prigozjin zelf omdat “veel mensen in Rusland niet van de activiteiten van de paramilitaire groep Wagner houden”. Ook in Loehansk worden zulke verdedigingslinies gebouwd, maar of ze in werkelijkheid ook enig nut hebben, is hoogst twijfelachtig.

“De Russische claims van een aanstaande Oekraïense aanval op Belgorod zijn absurd, en dienen enkel om de steun van de bevolking voor de oorlog te vergroten”, schrijft het ISW nog. Volgens de Russische oppositiekrant Meduza is uit een interne peiling van het Kremlin gebleken dat vooral in de grensgebieden de afkeer tegenover de ‘speciale militaire operatie’ groot is, met protesten in minstens 15 regio's. De mobilisatie en de mislukkingen van het Russische leger hebben daar geen onbelangrijk aandeel in gehad.

Speculaties over een Oekraïense aanval zouden ook de invloedrijke Russische militaire oorlogsbloggers tevreden moeten stellen. Die uitten de voorbije weken in toenemende mate kritiek op het Kremlin en het Russische ministerie van Defensie, onder andere door de terugtrekking uit Cherson en de andere mislukkingen op het terrein.

De gouverneur van Belgorod gaf gisteren nieuwe beelden vrij van de bouw van verdedigingslinies. Beeld via REUTERS