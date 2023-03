Rusland neemt paspoorten in van ambtenaren en medewerkers staatsbedrijven

Het Kremlin is sinds de annexatie van de Krim in 2014 al bezig om overheidspersoneel te isoleren van het buitenland. In de afgelopen jaren betrof dat vooral militairen en agenten van veiligheidsdiensten. Nu moeten ook steeds meer lagere ambtenaren en medewerkers van staatsbedrijven binnen de landsgrenzen blijven.

Zij moeten hun paspoort “ter bewaring” inleveren, stellen nieuwssites Current Time en Radio Svoboda op basis van gesprekken met overheidspersoneel. De regel geldt niet voor alle ambtenaren. Het is onduidelijk hoeveel Russen hun paspoort hebben moeten inleveren.

Een paspoort is juist van groot belang geworden voor Russen. Sinds de Russische invasie van Oekraïne is het aantal paspoortaanvragen bijna verdubbeld. Slechts een kwart van de Russen heeft een paspoort waarmee naar het buitenland kan worden gereisd. De meeste Russen hebben alleen een binnenlands paspoort, waarmee ze naar enkele voormalige Sovjet-republieken kunnen reizen, zoals Belarus en Kazachstan.

De invasie heeft geleid tot de grootste uittocht van Russen in een eeuw. Demografen schatten dat 700 duizend tot een miljoen Russen hun land hebben verlaten. Ze verwachten dat een nieuwe mobilisatiegolf ervoor zal zorgen dat nog meer Russen willen vertrekken.

Het Kremlin rechtvaardigde eerdere reisverboden, onder meer voor rechters en veiligheidsagenten, als een manier om te voorkomen dat staatsgeheimen lekken. Dat motief lijkt ook een rol te spelen bij de inname van paspoorten. Zo moesten artsen in een ziekenhuis in Rostov, een stad bij de Oekraïense grens waar gewonde Russische militairen worden verzorgd, afgelopen oktober hun paspoorten afgeven. Een medewerker van een staatsbank zegt dat de regel ook op zijn kantoor is ingevoerd.

Tal van staatsbedrijven zijn door president Poetin betrokken bij de oorlog tegen Oekraïne. Hij beloofde zijn leger in december een blanco cheque om de oorlog te winnen. “Het land zal alles geven waar de strijdkrachten om vragen.”

De reisverboden moeten ook publicitaire schade voorkomen, stellen Russische media. Twee regionale parlementariërs kwamen recent onder vuur te liggen wegens selfies vanuit vakantieadressen in Dubai en Mexico terwijl hun provincies zware verliezen lijden bij de invasie van Oekraïne.

Honderdduizenden ambtenaren, vooral van het ministerie van Binnenlandse Zaken, kampen sinds 2014 al met reisbeperkingen. De bezette Krim is sindsdien de vaste vakantiebestemming voor politieagenten, FSB’ers en andere veiligheidsagenten.