Rusland-kenner Hubert Smeets: ‘Vaak zeggen Poetin en het Kremlin exact het omgekeerde van wat ze bedoelen’

In zijn langverwachte toespraak voor het parlement schortte Vladimir Poetin de Russische deelname aan een nucleair wapenverdrag met de VS de facto op. Een grote aankondiging of escalatie bleef uit. ‘Poetin gokt dat de tijd in zijn voordeel zal uitdraaien’, duidt Rusland-kenner Hubert Smeets (Raam op Rusland).

Een nieuwe mobilisatiegolf, een nieuw offensief of een officiële oorlogsverklaring aan Oekraïne? Er werd wel een en ander verwacht voor de nieuwe State of the Union van Vladimir Poetin, een jaarlijkse toespraak tot beide kamers van het Russische parlement. Dat die speech plaatsvond net voor de eerste verjaardag van de ‘speciale militaire operatie’, sterkte de vermoedens dat Poetin wel met íéts moest komen.

Dat bleek even anders. In een bijna twee uur durende speech herhaalde de Russische leider vooral zijn bekende antiwesterse retoriek, verzekerde hij de bevolking dat de economie standhoudt onder de sancties, en vroeg hij steun voor de duizenden militairen die strijd leveren tegen het gewelddadige Westen, dat de huidige oorlog veroorzaakt heeft. “Het volk van Oekraïne is de gegijzelde geworden van het regime in Kiev en diens westerse opperheren, die dat land in politieke, militaire en economische zin bezetten”, aldus Poetin.

Vooral de NAVO, die volgens Poetin de oorlog blijft aanwakkeren, moest het daarbij ontgelden. “Ze probeert een lokaal conflict te laten uitgroeien tot een mondiale confrontatie omdat ze ervan overtuigd is dat ze Moskou kan verslaan. Zo interpreteren wij de gebeurtenissen en we zullen navenant handelen.”

Het enige nieuwtje kwam op het einde, toen Poetin aankondigde de Russische deelname aan het nucleaire ontwapeningsverdrag New START (Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms) met de VS op een lager pitje te zetten. Het was het enige resterende kernwapenakkoord dat was overgebleven tussen beide landen.

Hoe moeten we dat interpreteren?

Smeets: “Ook dit is eigenlijk geen nieuws. Hij had dit al eerder gezegd op een bijeenkomst voor de legerleiding en het ministerie van Defensie. Hij zei bovendien niet dat hij het verdrag volledig zou opschorten, maar dat Rusland de gesprekken erover zou stoppen. Dat gebeurde eigenlijk al, en wapeninspecties in Rusland waren er ook al een tijdje niet meer.

“Poetin gaf ook aan dat Rusland niet als eerste kernwapens zou inzetten. Hij wees opnieuw op het gevaar van westerse kernwapens. Om dat kracht bij te zetten, telde hij zelfs de kernwapens van de VS, Frankrijk en het VK bij elkaar op, om duidelijk te maken dat het om één enkele vijand gaat.”

Hubert Smeets: ‘Poetin zei dat Rusland massaal zal investeren in de geannexeerde Oekraïense provincies Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja.’ Beeld rv

Over het militaire heeft hij eigenlijk amper gesproken.

“Klopt. Er werd voorspeld dat hij een mobilisatie of offensief zou aankondigen, maar daar hebben we niks over gehoord. Zelfs het woord oorlog heeft hij niet in de mond genomen. Er vielen bovendien opvallend weinig dreigingen te horen. Één keer zei hij: als het bereik van de westerse wapens in Oekraïne toeneemt, zullen wij verder oprukken. Maar concreet werd hij nooit. Wel beloofde hij financiële steun voor militairen en hun families, een poging om steun te vinden voor de mobilisatie.”

Welk economisch beeld schetste Poetin tijdens zijn speech?

“Hij zei dat het Westen zelf meer onder de sancties lijdt dan Rusland. Ook dat is niet nieuw: het Kremlin probeert de bevolking al langer het beeld op te hangen dat de supermarkten bij ons vol lege schappen staan. Tegelijkertijd noemde hij de westerse sancties ‘diefstal’. Hij zei dat Rusland zich sinds 1991 te veel gericht had op het Westen, dat het zich daarin vergist had. Dat is opvallend, want hij staat zelf natuurlijk al 23 jaar aan het hoofd van het land. Voor Poetin is het duidelijk dat Rusland vandaag meer allianties met landen als China en India moet zoeken. Maar hij ging ook niet zo ver om die landen te bedanken voor hun steun.

“Tegelijkertijd loste hij hier en daar wat meer details over hoe hij de Russische economie onafhankelijker wil maken én voorbereiden op een langere oorlog. Hij zei dat Rusland massaal zal investeren in de geannexeerde Oekraïense provincies Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja. Hij kondigde aan te investeren in huisvesting, meer staatsleningen aan Russische banken te slijten en hij spoorde rijke Russen aan om geld in de eigen economie te investeren.”

Op een groot scherm in Sebastopol, op de Krim, is de speech van Poetin te zien. Beeld AP

Welke indruk maakte hij op u?

“Het was opvallend hoe hij de boodschappen van zijn eerdere speeches herkauwde, maar dan in nog langere versie. Hij raakte ook vaak verdwaald in de tekst en kuchte veel. Het was allesbehalve een strakke speech waarmee hij de bevolking echt kon warm maken voor zijn doelen. Dat zag je ook in de zaal, waar verschillende hooggeplaatsten aan het geeuwen of zelfs aan het slapen waren.”

Wat zegt dat over hoe Rusland ervoor staat?

“Één ding weten we: we hoeven nooit te veel belang te hechten aan de woorden van Vladimir Poetin of het Kremlin. Vaak zeggen ze exact het omgekeerde van wat ze bedoelen. Het kan dus goed zijn dat ze bewust zand in de ogen strooien, om dan te gaan verrassen met bijvoorbeeld een offensief.

“Toch heb ik vooral de indruk dat er op dit moment geen duidelijk plan is. Plan A was om met een blitzkrieg Oekraïne te veroveren. Plan B was om Oekraïne geleidelijk uit te persen, en daar is het nog steeds mee bezig. Een plan C lijkt er niet te zijn. Het lijkt dus dat Poetin gokt dat de tijd in zijn voordeel zal uitdraaien, en daar probeerde hij ook de hele bevolking van te overtuigen.”