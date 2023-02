Rusland gooit ‘meest ervaren Wagner-troepen’ in strijd om Bachmoet

De val van de Oost-Oekraïense stad Bachmoet lijkt nu echt onafwendbaar geworden. De Oekraïense legerleiding noemt de situatie ‘extreem gespannen’ doordat de Wagnergroep zijn meest ervaren troepen in de strijd gooit. Toch blijft de vraag wat een overwinning Rusland oplevert.

‘Ware helden’, noemde Oekraïens president Volodymyr Zelensky maandagavond de soldaten die frontstad Bachmoet nu al maanden verdedigen. Volgens de president wordt de situatie in en rond de stad voor de Oekraïners moeilijker en moeilijker, en schiet het Russische leger alles aan puin in zijn poging de Oekraïense verdedigingsgordel te doorbreken en de stad te omsingelen. “De vijand vernietigt uur na uur alles wat gebruikt kan worden voor onze verdediging en versterking.”

Ook de commandant van de Oekraïense grondtroepen, kolonel-generaal Oleksandr Syrsky, klonk dinsdag pessimistisch in een operationele update op Telegram. De situatie rond de belegerde stad is volgens Syrsky “extreem gespannen”, en het Russische leger stuurt steeds nieuwe eenheden naar het front, ondanks zware verliezen. Bovendien lijkt het alsof het Wagner-huurlingenleger zijn meest ervaren troepen heeft opgespaard voor de finale slag, aldus de commandant.

Beeld REUTERS

Omsingeling

Het Russische leger valt Bachmoet niet enkel frontaal vanuit het oosten aan, maar probeert de stad sinds een aantal weken ook te omsingelen via het noorden en het zuiden. Vooral in het noorden lijkt de tactiek van niet ophoudende artillerie-aanvallen, gevolgd door de ene na de andere bestorming met infanteriesoldaten, nu dan toch resultaat te genereren. Oekraïne zegt dat het tientallen aanvallen heeft afgeslagen in dorpen ten noorden en noordwesten van Bachmoet, Rusland beweert een Oekraïens munitiedepot aan de rand van Bachmoet te hebben vernietigd. Beelden bevestigen dat Russische soldaten een treinstation in het noorden, op amper 5 kilometer van het stadscentrum, hadden bereikt.

Enkel in het zuiden zou het Oekraïense leger nog enigszins standhouden, al verschuift de frontlijn van uur tot uur. Het Russische commando heeft daar zijn oog laten vallen op het dorp Tsjasiv Jar, terwijl het net ten noorden daarvan Bohdanivka viseert. Op die manier zou de omsingeling van Bachmoet compleet zijn. Nu al zou Oekraïne in de praktijk nog over slechts één verharde weg beschikken om troepen in de stad te kunnen roteren en te kunnen voorzien van voorraden en munitie. De E40-snelweg (die vanuit België ook door Oekraïne loopt tot in Kazachstan) richting Slovjansk in het noordwesten is al onder Russische controle, en ook de H-32-weg richting zuidwesten is in de praktijk niet meer bruikbaar voor de Oekraïners. Daardoor is enkel de weg door Chromove nog open.

Rasputitsa

Beide legers worden ondertussen gehinderd de beruchte rasputitsa, het fenomeen van de voorjaarsdooi en regen die velden en onverharde wegen de komende weken, mogelijk zelfs tot eind april, in ware modderpoelen veranderen en de dynamiek van het slagveld volledig zullen omgooien. Voor de Oekraïners bemoeilijkt dat de terugtrekking, terwijl de Russen zich vooral gestuit zien in hun opmars. “Lente betekent modder”, bevestigt Mykola, de 59-jarige commandant van een Russische raketlanceerdereenheid aan persbureau Reuters. “Het is daardoor onmogelijk om nog vooruit te komen.”

Ook het Russische voorjaarsoffensief bij het begin van de invasie van Oekraïne in 2022 liep door de rasputitsa allerminst zoals verhoopt. Tanks en pantserwagens die vast kwamen te zitten in de modder, waarna ze gemakkelijke schietschijven werden voor de duizenden antitankwapens die Oekraïne uit het Westen heeft gekregen.

Russian forces in the northern outskirts of Bakhmut near Stupky train station.



📍48.636109186088845, 37.99328405143745



Source for geolocation is the contact info from the Sady Bahmuta store which is visible in the footage. https://t.co/FnjZc2VLwd pic.twitter.com/bmavD2IMyi — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 27 februari 2023

Pyrrusoverwinning

Dat Oekraïne zich uiteindelijk uit Bachmoet zal terugtrekken, lijkt slechts een kwestie van tijd. Volgens meerdere geruchten hebben de belangrijkste officieren het gebied al verlaten om de nieuwe verdedigingsgordel meer naar het westen te organiseren.

Maar of de val van de stad Rusland uiteindelijk ook enig operationeel voordeel zal bieden, is hoogst twijfelachtig. Rusland is al maandenlang verwikkeld in een ware uitputtingsslag om de stad. Hoewel ze strategisch van weinig waarde is, wil ook het Oekraïense leger van geen wijken weten en probeert het de aanvallende Russen zoveel mogelijk verliezen toe te brengen. In hun meest recente inschatting gingen de Amerikaanse inlichtingendiensten ervan uit dat de Wagnergroep sinds het najaar liefst 9.000 strijders is verloren bij de gevechten om Bachmoet. Dat is een “immense kost die niet houdbaar is”, aldus Witte Huis-woordvoerder John Kirby eerder deze maand.

De hoop is dat de uiteindelijke val van de stad – wat de allereerste grote overwinning in meer dan een half jaar zou zijn voor Rusland - een pyrrusoverwinning zal zijn, die hen zoveel troepen en materiaal zal hebben gekost dat verdere offensieven niet meer mogelijk zijn. Offensieven die het Russische leger wel moet voeren, wil het de rest van Donetsk kunnen innemen. Op dit moment heeft Rusland nog maar ongeveer 50 procent van de provincie in handen, en zeker de grote tweelingsteden Slovjansk en Kramatorsk op een veertigtal kilometer van Bachmoet zijn de voorbije jaren en maanden veranderd in versterkte Oekraïense burchten.