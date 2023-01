‘Rusland beraamde moordaanslagen op Zelensky, twee pogingen verijdeld’

De Verenigde Staten hebben de Oekraïense president Volodymyr Zelensky weken voor de invasie gewaarschuwd voor Russische plannen om hem te vermoorden. Zeker twee pogingen konden worden verijdeld. Dat onthult de Amerikaanse journalist Chris Whipple in een nieuw boek.

In The Fight of his Life, dat gaat over de eerste twee jaar in het Witte Huis van president Joe Biden, beschrijft Whipple ook hoe de VS Zelensky ervan probeerden te overtuigen dat de Russische invasie op handen was. De auteur en documentairemaker sprak voor het dinsdag verschenen boek onder andere met Biden, diens chef-staf, adviseurs en CIA-baas William Burns.

De Amerikaanse waarschuwingen werden in januari vorig jaar overgebracht door Burns. De CIA-directeur was door het Witte Huis op een geheime missie naar Kiev gestuurd omdat Zelensky toen niet gealarmeerd leek over de inlichtingen die de VS naar buiten brachten over de Russische troepenopbouw aan de grens. Zelensky zei toen onder andere dat de berichten over een op handen zijnde Russische invasie “paniek” veroorzaakten.

Burns, een voormalige Amerikaanse ambassadeur in Moskou, had als opdracht om de Oekraïense president “met de neus op de feiten te drukken”. De CIA-baas kreeg toen opdracht van Biden om “precieze details van de Russische moordplannen” aan Zelensky voor te leggen. Volgens de informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten wilden Russische commando’s Zelensky toen uitschakelen. Meer details over de moordplannen geeft Whipple, een ervaren journalist in Washington die eerder een boek over de CIA schreef, echter niet.

Aanslagen overleefd

De missie van Burns bracht Zelensky weer met beide benen op de grond. “Het trok onmiddellijk de aandacht van Zelensky”, aldus Whipple over de details die de CIA-baas in Kiev gaf. “Hij was verrast en ernstig gestemd door dit nieuws. De inlichtingen waren zo gedetailleerd dat het Zelensky’s veiligheidstroepen zou helpen om twee afzonderlijke Russische aanslagen op zijn leven te dwarsbomen.”

Zelensky erkende kort na de invasie dat hij het voornaamste doelwit van de Russen was. Er waren toen berichten dat Moskou speciale eenheden naar Kiev had gestuurd om de Oekraïense president uit te schakelen. Zelensky’s chef-staf en belangrijke adviseur Michail Podolyak zei twee dagen na de invasie dat de president tot dan meer dan twaalf aanslagen op zijn leven had overleefd. “Ik verberg mij niet”, zei Zelensky in een video vanuit zijn kantoor. “En ik ben niet bang voor wie dan ook.”

Uit het boek blijkt ook dat de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe totaal niet onder de indruk was toen de Amerikanen hem vlak voor de invasie belden om Rusland voor de laatste keer te waarschuwen. De regering-Biden was er toen zeker van, op basis van de informatie van de spionagediensten, dat Vladimir Poetin tot de invasie zou overgaan. De VS waren onder andere gealarmeerd over de Russische militaire oefeningen in Wit-Rusland.

Missie naar Poetin

“Wel, ik kan u zeggen dat die troepen daar niet lang meer zullen zijn”, zei Sjojgoe toen telefonisch tegen zijn Amerikaanse collega Lloyd Austin. “Dat kan ik u verzekeren.” Dagen later trokken Russische eenheden in Wit-Rusland inderdaad de grens over en begonnen ze aan de mars op Kiev, die overigens op een grote mislukking uitliep.

Burns ondernam ook een geheime missie naar Moskou om de Russen van een invasie af te houden. Drie maanden voor de inval had hij een telefoongesprek met Poetin, zo onthulden Amerikaanse media eerder, om Rusland te waarschuwen. Poetin bevond zich toen in zijn buitenverblijf in Sotsji.

Burns hield de Russische leider toen voor dat Rusland zeer zware sancties zou worden opgelegd als de invasie zou doorgaan. Poetin deed echter geen enkele poging om te ontkennen dat de Russische troepen die bij de grens waren samengetrokken, Oekraïne zouden binnenvallen.

Fout Zelensky

Dat Zelensky de Amerikaanse waarschuwingen over de Russische invasie in twijfel trok en soms zelfs bagatelliseerde, wordt gezien als een van zijn belangrijkste fouten. Hij zei toen dat de berichten schadelijk waren voor de economie. “Wij hebben geen paniek nodig”, aldus Zelensky drie weken voor de invasie. “Er zijn signalen van zelfs gerespecteerde staatshoofden dat er morgen oorlog zal zijn. Dit is paniek. Ik ben de president van Oekraïne en ik denk dat ik beter weet hoe de situatie hier is.”

Amerika’s hoogste militair, chef-staf Mark Milley, waarschuwde toen dat de Russen met meer dan 100.000 militairen genoeg troepen hadden om direct tot een invasie over te gaan. Hiervoor zou volgens Milley “heel weinig waarschuwing vooraf” zijn. Het Witte Huis zei dat alle informatie van de inlichtingendiensten erop wees dat het Kremlin “op elk moment” Oekraïne kon binnenvallen.

Zo’n tien dagen voor de invasie grapte Zelensky op Facebook dat de invasie nabij was. “Ons is verteld dat 16 februari de dag van de aanval zal zijn”, zei de president op sarcastische toon. “Wij zullen er de Dag van Nationale Eenhed van maken.”