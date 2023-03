Professioneel vervalste paspoorten, een gehuurd bootje en twee duikers: Duitse onthulling Nord Stream-sabotage is wereldnieuws

Een vermoedelijk pro-Oekraïense groep van zes mensen heeft begin september vanaf een gehuurde boot de aanslagen gepleegd op de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee. Dat melden vier Duitse media na gezamenlijk onderzoek. De Oekraïense regering ontkent elke betrokkenheid.

Journalisten van de omroepen ARD, SWR, het tijdschrift Kontraste en de krant Die Zeit baseren zich op informatie van Duitse inlichtingen- en opsporingsdiensten. Die doen al maanden onderzoek naar de spectaculaire en geheimzinnige sabotage op 26 september vorig jaar. Toen kolkten miljoenen kubieke meters aardgas naar de oppervlakte op de plekken waar explosieven grote gaten in drie van de vier gasleidingen op de zeebodem hadden geslagen. De aanslag geldt sindsdien als het grootste mysterie in de Oekraïne-oorlog, want wie erachter zit bleef totaal onduidelijk.

Maar nu begint toch informatie los te komen. En niet alleen in Duitsland. Een paar uur voor de Duitse publicaties kwam The New York Times dinsdag al met het bericht waarin anonieme Amerikaanse overheidsfunctionarissen worden aangehaald. Zij stellen dat de inlichtingendiensten over informatie beschikken die er eveneens op wijst dat een pro-Oekraïense groep achter de aanslag zit. Veel meer details gaf de krant nog niet.

Die zijn wel volop aanwezig in het verhaal van de Duitsers. Zij beschrijven hoe op 6 september vanuit de Duitse havenstad Rostock een gehuurde boot vertrok. Aan boord waren zes personen: een kapitein, twee duikers, twee duik-assistenten en een (vrouwelijke) dokter. Voordat het ‘team’ uitvoer, was er de nodige duikapparatuur aan boord gebracht die eerder met een vrachtautootje naar Rostock zou zijn gebracht.

Sporen van explosieven

De volgende dag werd de boot gelokaliseerd in Wieck, eveneens aan de Duitse kust. En later is het vaartuig gezien bij het Deense militaire eilandje Christiansø, dicht in de buurt van de plek waar twee van de drie explosies hebben plaatsgevonden. Het schip zou later ‘onopgeruimd’ aan de verhuurder zijn teruggegeven. Opsporingsdiensten zouden in de kajuit sporen van explosieven hebben ontdekt.

De werkelijke identiteit van de zes opvarenden is tot op de dag van vandaag een raadsel voor de inlichtingendiensten, schrijven de Duitse media. De mogelijke aanslagplegers reisden naar verluidt met professioneel vervalste paspoorten, die ook zijn gebruikt om de boot te huren. Dat de Duitsers toch voorzichtig richting Oekraïne wijzen is onder meer gebaseerd op de registratie van de boot, in Polen, als eigendom van twee Oekraïners. Daarnaast zou er nog ‘andere inlichtingeninformatie’ zijn die duidt op betrokkenheid vanuit Oekraïne.

De onthulling van de Duitse media is wereldnieuws. Want het geeft deels antwoord op de grote vraag waar zoveel mensen mee zitten na de beelden van de kolkende Oostzee afgelopen zomer: wie heeft dit gedaan? Maar de inlichtingenbronnen geven ook direct toe dat er geen bewijs is voor wie de opdrachtgever van de aanslag is.

In de speculatie die na 26 september over die vraag losbarstte, circuleerden steevast drie landen. In de eerste plaats Rusland zelf. Een op het eerste gezicht erg onwaarschijnlijke theorie, aangezien Nord Stream toch vooral Russische eigendom was. Daarnaast bleek de pijplijn in de maanden voor de aanslag een geweldig wapen om in West-Europa economische onzekerheid en schade te veroorzaken.

Schot voor de boeg

Als mogelijk Russisch motief werd destijds gezegd dat Rusland op die manier Europa in problemen probeerde te brengen door de gasstroom definitief af te sluiten. Ook zou het land zo een soort schot voor de boeg geven: wij kunnen dit en er ligt nog veel meer kwetsbare infrastructuur op de bodem van de Europese wateren.

Ook de Amerikanen werden vanaf het begin genoemd. Zij zijn al die jaren groot tegenstander geweest van de Nord Stream, omdat de pijpleidingen Europa veel te afhankelijk zouden maken van Russisch gas. Bovendien stelde de Amerikaanse president Joe Biden begin vorig jaar dat hij de opening van Nord Stream 2 zou voorkomen als Rusland Oekraïne zou invallen – “We will bring an end to it.”

Vorige maand verscheen een gedetailleerd verhaal van de hand van journalist Seymour Hersh over hoe duikers van het Amerikaanse leger de operatie uitgevoerd zouden hebben. Maar dat bericht werd door bijna alle gerenommeerde media met veel argwaan ontvangen omdat Hersh zich baseerde op één anonieme bron. Het Witte Huis kwam naar aanleiding van het artikel met een krachtige ontkenning.

Oekraïne werd in de speculaties regelmatig genoemd. In elk geval als partij met een motief. Ruslands oorlogskas vloeide immers goed vol dankzij de gasmiljarden. En de afhankelijkheid van Russisch gas maakte het voor Europa ook gevaarlijker om acties tegen de Russen te ondernemen. Ook tegen deze theorie valt veel in te brengen. Met name dat het de relatie met veel Europese bondgenoten riskeert met zo’n actie. De Oekraïense regering zegt er ook niets mee te maken te hebben.

False flag operatie

De Duitse media wijzen erop dat betrokkenheid van Oekraïners bij de aanslag niet betekent dat de autoriteiten van het land zelf een rol hebben gespeeld. Zo wordt volgens de journalisten ook rekening gehouden met een false flag operatie, die wel op Oekraïne wijst, maar waar in werkelijkheid andere krachten achter zitten.

In een toelichting op de publicatie benadrukt ARD-journalist Holger Schmidt dat zijn collega's en hij het verhaal aan deskundigen hebben voorgelegd om te toetsen of het zou kunnen kloppen. “En die stellen dat het logistiek zeker mogelijk is met zo’n team van zes mensen”, aldus Schmidt. “Maar we moeten wel voor ogen houden wat die operatie technisch behelst. Het is er 70 meter diep en het is niet onmogelijk zo diep te duiken, maar wel heel gevaarlijk. Daar is veel ervaring, goed materiaal en een zeer goed uitgevoerd plan voor nodig.”

Het geeft volgens Schmidt aan dat de duikers zowel zeer goed getraind als gemotiveerd moeten zijn. “Die motivatie kan geld zijn of een grote innerlijke motivatie zoals patriottisme.” Daar voegt de journalist direct aan toe: “Wat ons overigens niet dichter bij de persoon brengt die het daadwerkelijk gedaan heeft.” Zo blijft een groot deel van het mysterie dus nog altijd bestaan.