‘Poetin zal er nu alles aan doen om Prigozjins Afrika-trafiek in te nemen’: expert Nina Wilén over de erfenis van de huurlingenbaas

De dood van Jevgeni Prigozjin heeft vergaande gevolgen voor zijn Wagner-militie, van Oekraïne tot Afrika. Het huurlingenleger vormde tot nu de verbinding tussen de Oekraïne-oorlog aan de EU-oostgrens met de Sahel-conflicten op onze zuidflank. ‘Het is lang niet zeker dat Wagner verenigd is of zal blijven’, zegt Nina Wilén, veiligheids- en Afrika-expert van het Egmont Instituut.

“Het viel me meteen op dat Rusland erop gebrand was om het nieuws over de dood van Jevgeni Prigozjin te verspreiden”, zegt professor Nina Wilén (45), die als directeur van het Afrika-programma van Egmont, het koninklijk instituut voor internationale relaties, de beruchte huurlingenleider te pas en te onpas zag opduiken in elk recent conflict op het continent dat ze bestudeert. “Er is een duidelijke inspanning van de Russische leiders om ervoor te zorgen dat mensen precies weten wat er is gebeurd. Het Kremlin heeft echt geprobeerd om op een zeer zichtbare manier wraak te nemen op Prigozjin wegens zijn muiterij. Waarom het net twee maanden daarna gebeurde is nog onduidelijk. Prigozjin leek de dagen voorheen wel in Mali te zijn geweest, waar hij actief is sinds 2017, of dat liet hij toch geloven met een videoboodschap.”

Denkt u dat Vladimir Poetin en zijn veiligheidsdiensten hun macht versterken of riskeert hij nu meer interne strijd omdat de huurlingen nu een nieuwe reden hebben om te muiten?

“Poetin moet zelfverzekerd genoeg zijn geweest om nu de hoofden van de organisatie af te hakken, ze te verzwakken en de controle over te nemen. We gaan ervan uit dat hij al iemand in gedachten heeft om hen te vervangen of dat hij er genoeg vertrouwen in heeft dat deze huurlingen niet nog een opstand tegen hem of zijn regering kunnen organiseren. Wagner telt naar schatting nog twintig- tot vijfentwintigduizend huurlingen maar die aantallen zijn moeilijk te verifiëren omdat ze overal zijn verspreid.

“Degenen die het meest problemen voor hem zouden opleveren zijn natuurlijk die in Oekraïne, dichter bij huis. Maar zelfs als er een soort van opstand, of wraakactie, tegen Poetin zou plaatsvinden, moeten ze eerst een samenhangend collectief worden, wat niet evident is. Ze hebben met Prigozjin altijd een leider gevolgd.

“Maar huurlingen strijden ook voor wie hen betaalt. Het is niet zoals een normaal nationaal leger waarin je vecht voor je land. Het is lang niet zeker dat Wagner verenigd is of zal blijven. Elke Wagner-eenheid in de wereld heeft totaal verschillende soorten connecties en cohesie. Hun reacties zullen dus navenant verschillen. Ik denk aan de zichtbaarste groepen die we kennen in Afrika, in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali.

“De huurlingen in Mali hebben bijvoorbeeld al eerder gestaakt omdat ze hun loon niet kregen. Ze zouden nu ook zoiets kunnen doen of zelfs gewoon besluiten dat ze niet meer gaan vechten, al betwijfel ik dat persoonlijk. Je mag wel zeker zijn dat Poetin hier ook aan dacht en gepland zal hebben wat hij de komende dagen en weken met hen wil doen. Dan is het afwachten of ze zijn plannen aanvaarden of niet.”

Zal het verdwijnen van de Wagner-leiders nog een impact hebben op de strijd in Oekraïne of was hun rol al uitgespeeld sinds de couppoging van juni?

“Het kan beide kanten op gaan. Of Poetin gaat weer meer op Wagner steunen omdat hij niet meer een Prigozjin heeft die voortdurend kritiek op hem uit, of hij zal de groep afbouwen omdat hij de huurlingen niet vertrouwt. Maar tot nu toe zijn ze een nuttige bron geweest voor Poetin in Oekraïne, omdat Wagner-huurlingen door Prigozjin werden gedwongen te vechten met de dreiging van executie als straf voor desertie of terugtrekking, wat resulteerde in enorme verliezen, maar ook de overname van steden als Bachmoet.”

Vanuit Afrika zorgde Wagner voor een stroom van cash geld, verkregen door de illegale handel in grondstoffen en verkoop van Russische wapens aan dictators in Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Wat zal de impact zijn van Prigozjins dood op deze trafieken?

“Poetin zal er alles aan doen om zijn Afrika-trafieken te behouden, ofwel door Wagner in het Russische leger in te lijven of een vertrouweling aan te stellen. Als ze het daar niet mee eens zijn, kan je stakingen krijgen zoals we al in Mali zagen. Maar, vergeet wel niet dat veel van die huurlingen weinig keuze hebben in die landen. Velen zijn ex-militairen, ex-gedetineerden of recentelijk gerekruteerd in de gevangenis. Desertie is niet altijd een optie.

“Als deze huurlingen hun nieuwe leider gaan vertrouwen, zie ik eigenlijk niet zoveel veranderen. Dan zullen ze verder hun handel drijven in natuurlijke hulpbronnen in Afrika, en die zijn heel divers. In de Centraal-Afrikaanse Republiek gaat het bijvoorbeeld om exploitatie van tropisch hardhout en mijnen met ertsen. In Soedan, waar er nu opnieuw een burgeroorlog woedt, weten we dat ze betrokken zijn bij goudontginning.”

Wagner in Afrika Type van samenwerking met Wagner Militair, economisch en politiek Militair en politiek Economisch en politiek Economisch Politiek* Recente staatsgrepen (jaar) Mali (2020/ 2021) Niger** (2023) Tsjaad (2021) Libië Soedan (2019/2021) Guinee (2021) Burkina Faso (2022) Kenia Equatoriaal-Guinea D.R. Congo Kameroen Mozambique De meest uitgebreide operatie van Wagner is in de Centraal-Afrikaanse Republiek Zimbabwe Madagaskar Zuid-Afrika * Scala aan activiteiten zoals subjectieve verkiezings- waarnemingsmissies en pro-Russische campagnes op sociale media ** Probeert er sinds coup eind juli voet aan de grond te krijgen bron: Global Initiative Wagner in Afrika Type van samenwerking met Wagner Militair, economisch en politiek Militair en politiek Economisch en politiek Economisch Politiek* Mali (2020/ 2021) Recente staatsgrepen (jaar) Niger** (2023) Tsjaad (2021) Libië Soedan (2019/2021) Guinee (2021) De meest uitgebreide operatie van Wagner is in de Centraal-Afrikaanse Republiek Burkina Faso (2022) Kenia D.R. Congo Equatoriaal-Guinea Kameroen Mozambique * Scala aan activiteiten zoals subjectieve verkiezings- waarnemingsmissies en pro-Russische campagnes op sociale media ** Probeert er sinds coup eind juli voet aan de grond te krijgen Zimbabwe Madagaskar Zuid-Afrika bron: Global Initiative

Er zijn ook geopolitieke redenen waarom het Kremlin de Wagner-huurlingen in Afrika, al dan niet onder die naam, actief zal proberen te houden.

“Ja, de belangrijkste reden is dat Wagner de Russische invloed in Afrika moet vergroten en natuurlijk ook de westerse invloed tegengaan. Junta’s zoals in Mali weten op hun beurt dat ze via partnerschappen met Rusland de EU de ogen uitsteken.”

Is de dood van Prigozjin een kans voor het Westen om in dat vacuüm te springen? Neem Niger bijvoorbeeld, waar na de staatsgreep van eind juli de junta ook kan kiezen voor samenwerking met Rusland.

“Ja, al is de situatie in Niger nog erg fluïde en zeer moeilijk. De westerse staten dringen aan op een terugkeer naar de constitutionele orde en benadrukken dat onderhandelingen prioriteit moeten krijgen. Frankrijk steunt tegelijk de regionale alliantie Ecowas die - onder leiding van Nigeria - een militaire interventie niet uitsluit. Van de westerse actoren proberen de VS nu als enige rechtstreeks te onderhandelen met de junta. We zien dus nu een ongekende betrokkenheid van verschillende westerse actoren in deze crisis.

“Tegelijk is het Westen verdeeld, Frankrijk en de VS zitten niet op dezelfde lijn, en ook Ecowas is het oneens. Geschorste leden als Mali en Burkina Faso, waar eerder coups plaatsvonden, dreigen met oorlog als er een interventie komt. Ook de Afrikaanse Unie is verdeeld.

“De militaire junta in Niger profiteert duidelijk van de westerse verdeeldheid, omdat ze actoren tegen elkaar kan uitspelen en ook spelers als Rusland en Wagner kan aantrekken, zoals we hebben gezien, om de inzet te vergroten.”

Bent u voor of tegen een militaire interventie in Niger?

“Ik denk dat een militaire interventie van Ecowas niet zou helpen. We weten ook dat de junta wapens uitdeelt en milities opricht om desnoods te vechten tegen een buitenlandse interventie. Het geweld tegen burgers zou alleen maar toenemen en mogelijk ook een regionale oorlog doen ontbranden door betrokkenheid van Mali en Burkina Faso. We zijn er niet zeker van dat het Nigeriaanse leger zelf achter de junta staat, dus er bestaat ook een risico op interne conflicten. Het is dus erg verontrustend.”

Nina Wilén. ‘Poetin moet zelfverzekerd genoeg zijn geweest om nu de hoofden van Wagner af te hakken, de organisatie te verzwakken en de controle over te nemen.' Beeld RV

Moet Europa bemiddelen met de junta om zo ook inmenging van Russische huurlingen als Wagner te voorkomen?

“Buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell is standvastig in zijn verklaringen, die gericht zijn op de vrijlating van president Bazoum en zijn gezin, die vast zouden worden gehouden in onmenselijke omstandigheden. Ik zie de EU er niet plotseling fysiek gaan onderhandelen. Als de EU zich nu te veel moeit, dan zal dat gezien worden alsof Frankrijk haar beleid aanstuurt. En de EU is al beschuldigd door Mali dat ze zich door het Franse buitenlandbeleid laat leiden in plaats van het EU-belang. Het is dus moeilijk voor Europa om zich onafhankelijk op te stellen.”

Kan België, dat met de vorige Nigerese regering goede diplomatieke en militaire banden had, een rol spelen?

“Ja, België heeft sinds eind 2017 de Operatie New Nero, een militaire missie waarmee we een bataljon van Nigerese special forces leidden. En daarnaast was er het nieuwe project om een militaire basis in (het westelijke dorp) Torodi te bouwen. En die samenwerking heeft België nu opgeschort. Maar de Belgische Defensie heeft natuurlijk wel wat vertrouwen en connecties opgebouwd in de afgelopen vijf jaar. Het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel begon er ook projecten. Het idee voorafgaand aan de coup was dat het bataljon dat door België was getraind daar zijn thuisbasis zou maken om van daaruit operaties uit te voeren.

“Interessant is wel dat Nigerese junta de samenwerking met Frankrijk al na vier dagen opschortte maar nog niet met andere westerse partners zoals de VS en België. België neemt nu een positie in die je als ‘strategisch geduldig’ kan omschrijven. We balanceren op het slappe koord, tussen de vraag hoezeer we de coup veroordelen en hoeveel invloed we in de regio willen behouden.

“De VS zijn nu de leidende dialoognatie omdat de Nigerese generaal en stafchef Barmou al sinds 2003 banden heeft met het Pentagon. Ze gebruiken hem als communicatielijn. Washington wil te allen prijze zijn dronebasis in Agadès veiligstellen, een belangrijke uitvalsbasis in de regio (tegenover jihadistische en Russische invloeden, MR). Het feit dat de VS nu midden in de crisis een nieuwe ambassadeur sturen, nadat ze er lange tijd geen hebben gehad, toont ook dat ze deze crisis echt willen oplossen en in het land willen blijven.”

Profiteren de jihadisten nu van de huidige chaos in de Sahel, die Wagner mee aanwakkerde?

“Het is een grote bezorgdheid. Ze hadden zich al snel uitgebreid in Mali en Burkina Faso. Niger deed het tot dusver vrij goed in de strijd tegen het jihadisme in vergelijking met de andere landen. We zagen alvast een toename van het aantal aanvallen in Mali in de voorbije weken. Ook in Niger was er nu al een aanslag tegen de veiligheidstroepen.”

Over welke jihadistische groepen spreken we dan vooral?

“Er zijn in de Sahel een mix van Al Qaida en aan IS verwante groepen, die soms allianties vormen en soms elkaar bevechten, zoals nu in Mali. Je zou denken dat dit gunstig is voor de strijd tegen terreurgroepen maar het zijn uiteraard de burgers die in het midden van de strijd de prijs betalen. Al Qaida en IS zijn nu lokaal verankerd met leden die grieven hebben tegen de staat maar er zitten nog altijd ideologische extremisten tussen, die bijvoorbeeld uit Algerije komen. Het is daarom een erg complex conflict geworden.”

Vormen deze jihadisten een dreiging voor aanslagen in Europa?

“Nee, ze vormen nu geen directe bedreiging voor Europa in de zin van het plegen van aanslagen hier. Maar het is natuurlijk geen ideale situatie voor Europa om Rusland in het oosten te hebben en jihadistische groeperingen in het zuiden.

“Verdere destabilisering kan wel gevolgen hebben op de vluchtelingenstromen via transitstad Agadez, ook richting Europa - al mag je de aantallen ook niet overdrijven. Het aantal migranten dat erin slaagt om de EU via deze weg te bereiken blijft beperkt in vergelijking met de lokale aantallen ontheemden en vluchtelingen.”

Zijn we soms te gefocust op de Oekraïne-oorlog in het oosten waardoor we onze zuidflank verwaarlozen, terwijl het geen of-of- maar een en-enverhaal is?

“Er is inderdaad een tendens om alleen naar het oosten te kijken. Alle aandacht ging naar collectieve verdediging van het NAVO-grondgebied, wat natuurlijk cruciaal is op dit moment. Maar we mogen niet de fout maken om onze collectieve veiligheid te vergeten. De problemen op onze zuidelijke flank zullen blijven bestaan. Onze legers moeten zich dus naast een mogelijke oorlog tussen staten ook nog altijd paraat houden voor meer expedities naar andere plaatsen in de wereld. Missies zoals de door Frankrijk geleide taskforces Barkhane en Takuba of de VN-missie in Mali zijn wel niet de enige oplossing. We zagen de veiligheidssituatie verslechteren toen de Franse president Macron ze terugtrok.”

Terwijl Prigozjin altijd het levende bewijs is geweest dat conflicten van de Europese oost- en zuidflanken verbonden zijn?

“Wagner is een product dat gemaakt is om de Russische invloed in het buitenland te vergroten. Het feit dat de groep tegelijkertijd betrokken is bij de Oekraïne-oorlog en bij conflicten in verschillende staten in Afrika is inderdaad een teken dat deze conflicten via Wagner met elkaar verbonden zijn.”

De aard van de conflicten is volstrekt anders maar Oekraïne heeft met de Sahel gemeen dat, hoe langer ze duren, hoe moeilijker het is ze te stoppen. Ziet u met uw veiligheidsexpertise een uitweg?

“Het Oekraïne-conflict is in het tweede jaar uiterst onontwarbaar geworden. Alle grootmachten houden hun posities vast. Het is zeer waarschijnlijk dat dit nog lange tijd zal duren.”