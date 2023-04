Poetin wil geld overmaken aan Shell voor afgestoten belang in Russisch LNG-project

Shell kondigde vorig jaar, kort na de Russische inval in Oekraïne, aan dat het zich terugtrok uit Rusland en zijn bezittingen daar zou verkopen. Volgens de Russische krant Kommersant heeft Poetin nu opdracht gegeven miljarden over te maken aan Shell. Dit gebeurde nadat gasbedrijf Novatek maandag had laten weten dat het interesse heeft in een belang in Sakhalin Energy, de exploitant van Sakahlin-2.

Rusland nationaliseerde Sakhalin Energy in juni. Poetin zei kort daarop dat de deelnemende buitenlandse firma's (naast Shell ook de Japanse concerns Mitsui en Mitsubishi) een aanvraag moesten indienen om hun belang in het project te behouden. Russische bedrijven konden vervolgens laten weten of ze een aandeel in het project wilden.

Het Britse olieconcern heeft het project al afgeschreven. Dit kostte het energieconcern omgerekend 1,5 miljard euro. Shell wilde dinsdag niet reageren op het bericht in Kommersant.

Toenmalig topman Ben van Beurden toonde zich kort na de inval “geschokt door het verlies aan levens”. Hij sprak van een “zinloze daad van militaire agressie die de Europese veiligheid bedreigt”. Shell trok zich daarop volledig terug uit Rusland.

Sakhalin-2 produceerde voor de oorlog jaarlijks ruim 11 miljoen ton LNG, voornamelijk voor de export naar China en Japan.

Vezekeraars zien toekomst in Nord Stream

Naast Sakhalin-2 had Shell onder meer ook een belang van 10 procent in de onderzeese gaspijpleiding Nord Stream 2, die aardgas naar Duitsland had moeten transporteren. De leiding waarvan de aanleg bijna 10 miljard euro kostte, is nooit in gebruik genomen en werd afgelopen september opgeblazen door onbekenden.

Hoewel de meeste westerse bedrijven hun belang in Nord Stream hebben afgeschreven, zien twee Duitse verzekeraars nog toekomst in de gasverbinding. Allianz en Munich Re hebben de dekking voor de beschadigde verbinding vernieuwd, meldde Reuters dinsdag, op basis van vijf bronnen.

Dit besluit laat zien dat deze verzekeraars niet uitsluiten dat de leiding ooit weer in gebruik genomen wordt, als de relatie met Moskou verbetert. Duitsland zelf heeft laten weten dat de energiebanden met Rusland definitief zijn verbroken. Geen van beide verzekeraars wilde reageren.