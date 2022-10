‘Poetin weet dat massale migratiestromen tot ontwrichting in het westen kunnen leiden’

Met bombardementen op energiecentrales en andere kritieke infrastructuur, zet Rusland honderdduizenden Oekraïense burgers zonder stroom of water. Krijgen we in de winter een nieuwe Oekraïense vluchtelingenstroom?

De hongerspelen lijken afgewend, voor even toch. Dit weekend dreigde volgens het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken twee miljoen ton graan geblokkeerd te worden, nadat Rusland aankondigde om “voor onbepaalde tijd” uit het akkoord met Oekraïne over vrije graanexport te stappen. President Zelensky zei dat de Russische beslissing getuigde van “hun intentie om de dreiging van een grootschalige hongersnood terug te brengen naar Azië en Afrika”.

De wereldwijde opluchting was dan ook voelbaar toen er maandag op de radars van MarineTraffic toch beweging leek te komen vanuit de Oekraïense havens. Minister van Infrastructuur Oleksandr Kubrakov liet weten dat twaalf Oekraïense schepen - goed voor 354.000 ton graan - de Zwarte Zee waren opgevaren.

Rusland heeft op dit moment weinig te winnen bij een totale blokkering van de graanexport, alleen al omdat dat in slechte aarde zou vallen bij landen in Afrika en het Midden-Oosten. “Toen de Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in juli op diplomatische missie naar Afrika trok, presenteerde hij de ‘graandeal’ als een cadeau”, zegt Kris Quanten, professor Militaire Geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. “Dat is ook de reden waarom de Russen nu toch weer schoorvoetend schepen doorlaten.”

Hoofdstad Kiev werd vandaag net als andere Oekraïense steden opnieuw bestookt door Rusland. Beeld REUTERS

‘Hongerwapen’

Toch blijft het afwachten of de graanexport in de komende maanden kan blijven doorgaan. Op 20 november loopt de huidige graandeal af. In de huidige context lijkt een nieuw akkoord afsluiten een nog moeilijkere opdracht. In een verklaring schreef Moskou dat het Westen verantwoordelijk moet gehouden worden voor de huidige voedselcrisis, omdat het met zijn vele sancties de Russische export van voeding blokkeert.

En net als bij eerdere acties wees Rusland ook met een beschuldigende vinger richting Oekraïne, dat met zijn ‘roekeloze’ aanvallen in de Zwarte Zee volgens Moskou aan de oorzaak lag van deze escalatie. “De aanval van Oekraïense drones op de Russische vloot heeft duidelijk pijn gedaan”, zegt Quanten. “Met deze provocatie wil Rusland het westen duidelijk maken dat aanvallen op de Zwarte Zeevloot een brug te ver zijn.”

Het lijkt stilaan een patroon te worden in deze oorlog. Als Oekraïne Rusland militair weet te raken, slaat Moskou terug op een andere manier. Alleen al door de aankondiging om uit de graandeal te stappen, stegen wereldwijd de graanprijzen met 6 procent. Een prijsverhoging die de armste landen, die nu al met voedselschaarste zitten, dubbel zo hard treft. Nu de gasvoorraden in Europa aardig gevuld zijn, maakt Poetin duidelijk dat hij ons ook nog met zijn ‘hongerwapen’ in een houdgreep kan houden.

Ramen dichttimmeren

Ook in Oekraïne zelf speelt Rusland de kaart van de destabilisatie. Poetin is erop uit om het moreel van de bevolking te breken met bombardementen op kritieke infrastructuur. Voor de derde keer al deze maand waren maandagochtend in Kiev over heel de stad ontploffingen te horen. Volgens burgemeester Vitali Klitschko werd een energiecentrale beschadigd die 350.000 mensen van stroom voorziet. Maar liefst 80 procent van de bewoners uit Kiev kwam zonder water te zitten.

Naast Kiev werden ook onder meer de regio’s Zaporizja, Tsjerkasy, Kirovohrad en Charkiv door stroompannes getroffen. In totaal zou meer dan een derde van de energievoorzieningen in Oekraïne beschadigd zijn. Voor veel Oekraïense burgers zit er weinig anders op dan hun ramen dichttimmeren en buiten vuurtjes maken om zich te verwarmen, en dat met de winter voor de deur.

Verschillende NAVO-landen leveren inmiddels stroomgeneratoren aan Oekraïne. President Zelensky riep daarnaast nogmaals op om ook meer afweergeschut te leveren. “Dat zou Oekraïne het meest helpen, maar natuurlijk kun je ook niet het hele luchtruim hermetisch afsluiten”, zegt Quanten. “Oekraïne zal sowieso moeten kiezen aan welke centrales het prioriteit geeft.”

Door de aanvallen op Kiev werd 80 procent van de stad vandaag zonder water gezet. Inwoners schoven de hele dag aan bij waterpompen. Beeld AP

Vluchtelingenstroom

De aanvallen op de Oekraïense energiecentrales bieden Rusland een dubbel voordeel. Enerzijds bemoeilijken de vele stroompannes de werking en bevoorrading van het Oekraïense leger. Daarnaast vergroten die moeilijke levensomstandigheden de kans op een nieuwe vluchtelingenstroom.

En waar de eerste maanden ook nog veel gevluchte Oekraïners terug naar huis keerden zodra dat mogelijk was, lijkt dat door de voortdurende stroompannes geen optie. “Als we deze winter willen overleven, moeten­ alle Oekraïners die dat kunnen in het Westen­ blijven", zei de Oekraïense vicepremier Irina Veresjoek Veresjoek vorige week al.

Als honderdduizenden Oekraïners naar het westen vluchten, zal dat de hoge druk op de opvangcapaciteit nog doen toenemen. Ook Rusland weet nog wat voor maatschappelijke onrust een migratiecrisis als in 2015 met zich meebrengt. “De aanvallen op energiecentrales zijn dus deel van de hybride Russische oorlogsvoering", zegt Ruslandkenner Hubert Smeets van het journalistiek platform Raam op Rusland. “Poetin weet uit het verleden dat massale migratiestromen tot ontwrichting en verdeeldheid in het westen kunnen leiden.”

Als het op militair vlak moeizaam blijft gaan, is het bovendien niet ondenkbaar dat Poetin ook zijn ‘hongerwapen’ inzet, door de export van graan weer verder dicht te draaien. “Dan gaan er wellicht ook uit Afrika en het Midden-Oosten heel wat mensen op de vlucht door hongersnood, en dan is het de vraag hoe solidair het westen zal reageren”, zegt Smeets. “Het testen van die tolerantie is een rode draad in de Russische oorlogsvoering.”