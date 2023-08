‘Poetin vindt dat de erfenis van WO II te grabbel is gegooid’: op zoek naar de échte reden voor de Russische inval in Oekraïne

Vladimir Poetin wil de Russen via Oekraïne naar een ‘beschavingsoorlog’ met het Westen leiden. Zullen ze hem volgen? Roger Cohen van The New York Times reisde van Moskou naar Siberië en terug naar de grens met ­Oekraïne, op zoek naar antwoorden.

De weg naar het Baikalmeer in Zuid-Siberië leidt door imposante naaldboombossen en langs ongerepte velden en meandert voorbij begraaf­plaatsen waar felgekleurde plastic bloemen de graven aangeven van in Oekraïne gesneuvelde Russen. Ver verwijderd van de schijnwereld in Moskou is de oorlog wel tast- en zichtbaar.

Op de oostelijke oever van het meer, waar meeuwen in het staalblauwe water duiken, baat Joelia Rolikova (35) een taverne uit die ook dienstdoet als zomerkinderkamp. We zijn hier op 5.500 kilometer van het front, en toch houdt de oorlog huis in haar familie en in haar hoofd.

“Mijn ex-man wilde gaan vechten – hij vond het zijn plicht”, zegt ze. “Ik zei: ‘Nee, je hebt een dochter van 8 jaar, het is veel meer je plicht een vader voor haar te zijn.’”

“Mensen sterven een zinloze dood in ­Oekraïne”, vertelt ze.

Uiteindelijk begreep hij het en bleef hij, vertelt ze met een blik die zegt: ik leid maar een eenvoudig Russisch leven. Wat wil zeggen: het leven van een alleenstaande moeder, in een land met een van de hoogste echtscheidingscijfers ter wereld, een land verwikkeld in een uitzichtloze oorlog met een buurland dat volgens zijn president Vladimir Poetin niet bestaat.

Ik bracht een maand in dat onmetelijk grote Rusland door, op zoek naar een antwoord op de vraag waarom het nu echt deze oorlog begon. Ik wilde de gemoedsgesteldheid peilen, meer dan zeventien maanden na het begin van een invasie die een blitzoffensief moest zijn, maar uitdraaide op een nachtmerrie. De oorlog, die de wereld even drastisch transformeerde als de aanslagen van 9/11, heeft sinds 24 februari 2022 naar schatting 200.000 mensenlevens geëist.

Op mijn reis van Siberië naar Belgorod aan de westelijke Russische grens met Oekraïne, trof ik een land aan dat onzeker is over zijn oriëntatie en zijn betekenis, geprangd tussen de stralende ­mythes die Poetin cultiveert en de dagelijkse ­beslommeringen.

Ik kwam angst en onversneden oorlogszucht tegen, en een koppige bereidheid een lange oorlog uit te vechten. Ik stelde vast dat de Homo sovieticus verre van uitgestorven is en voortleeft in een gewijzigde vorm, samen met de aloude onderdanigheid. En dus houdt Poetin het land met behulp van de onophoudelijke propaganda op de staatstelevisie voorlopig allemaal nog in toom.

Maar ik hoorde ook ambivalente stemmen, zoals die van Rolikova. En stemmen die hun verontwaardiging uitschreeuwen, vooral van jonge mensen, in een land met een scherpe generatiekloof.

Intussen worden de gevechten in het zuiden en oosten van Oekraïne intenser. Poetin, al 23 jaar aan de macht in Rusland, heeft het land nog stevig in de hand. Al lang geleden, bij het begin van zijn bewind in 2000, leerde hij wat auteur Masha Gessen ooit zo treffend formuleerde: ‘Oorlogen waren bijna even goed als repressie, want ze brachten iedereen die de zaken compliceerde in diskrediet.’

Poetin heeft oorlog – in Tsjetsjenië, in Georgië, in Oekraïne – altijd gebruikt om Russen te verenigen rond de simplistische mythen van het nationalisme en om hen tot de simplistische conclusie te brengen dat zijn almaar repressievere bewind zo belangrijk is dat het eeuwig moet duren.

Een straat in de Zuid-Siberische stad Oelan-Oede, in de deelrepubliek Boerjatië. Rekruten kunnen hier tot 2.500 dollar per maand verdienen – vijf keer meer dan het gemiddelde loon hier. Beeld NANNA HEITMANN / NYT

Een soldatenkerkhof in Oelan-Oede. Beeld NANNA HEITMANN / NYT

Maar de oorlog moet voor zover dat mogelijk is onzichtbaar zijn, verbannen naar plekken zoals Oelan-Oede aan het Baikalmeer, niet ver van de grens met Mongolië. Dat gebeurt onder meer door rekruten ongeveer 2.500 dollar per maand te betalen, een enorme som in een regio waar een maandsalaris van 500 dollar de norm is.

“Geld is de voornaamste reden waarom mensen gaan vechten”, zegt Rolikova. “De contracten die vrijwilligers voorgeschoteld krijgen, zijn naar onze maatstaven krankzinnig.”

Maar al het geld dat Poetin doet neerdalen over de verste uithoeken van Rusland zet de oorlog alleen maar extra in reliëf. De angst is gegroefd in de bange gezichten van vertrekkende jonge rekruten op de luchthavens, het leed wordt bijna tastbaar in de omgewoelde aarde op de kerkhoven, waar de ene na de andere jonge Rus ten grave wordt gedragen. De oorlog hangt overal in de lucht.

De levenspartner van de beste vriendin van Rolikova werd in februari in Oekraïne gedood. Ze hebben samen twee jonge kinderen. Haar halfbroer is naar Georgië gevlucht. Haar grootvader komt uit de regio Donetsk in Oekraïne, een familieband die haar alleen maar benauwder maakt.

Alvast voor haar dochter Valeria hoopt ze dat de oorlog binnen twee jaar gedaan is. “Wij krijgen één waarheid te horen, zij een andere”, zegt ze. “Maar waarom moeten we elkaar uitmoorden, zoals in de Eerste Wereldoorlog?”

Grootspraak

In Moskou, ver weg van Oelan-­Oede, lijken de westerse sancties weinig effect te hebben. Aan winkels van Dior meldt een bordje ‘Om technische redenen gesloten’, sommige vertrokken westerse ketens hebben een andere naam ­gekregen – Starbucks heet tegenwoordig Stars.

De metro ligt er onberispelijk bij. Restaurants die een populaire Japans-Russische fusionkeuken aanbieden, zitten stampvol. Mensen betalen voor de meeste dingen contactloos met hun telefoon. Er rijden belachelijk veel dure wagens rond. Het internet functioneert feilloos.

Van de oorlog valt nergens iets te merken, een paar panelen aan de muur van het ministerie van Defensie niet te na gesproken. Je stoot erop in de omgeving van pas opgetrokken hoogbouw met Engelse namen zoals ‘Trendy Towers’ en ‘High Life’. Poetin mag het Westen dan verfoeien, in de Russische verbeelding staat het nog altijd voor alles wat cool is.

Gezeten in een café in een van de chicste wijken in het centrum van Moskou straalt Pjotr Tolstoj vertrouwen uit. Hij is vicevoorzitter van de staatsdoema, het parlement, en een directe nazaat van de romanschrijver Leo Tolstoj. Aan de tafels om ons heen doet het clientèle zich tegoed aan krabbenpoten en andere delicatessen.

Als ik Tolstoj vraag hoe Rusland een lang volgehouden oorlogsinspanning eigenlijk denkt te bekostigen, riposteert hij: “We betalen ervoor met de opbrengst van de olie die we aan Europa verkopen, via India.” Het is grootspraak, maar er zit een kern van waarheid in. Rusland heeft zich snel aangepast aan het verlies van de Europese markten door olie aan Azië te verkopen – en India heeft een deel daarvan in geraffineerde vorm doorverkocht aan Europa.

“Wij hebben andere waarden”, zegt Tolstoj. “Voor Russen zijn vrijheid en economische factoren ondergeschikt aan de integriteit van de staat en de vrijwaring van de ‘Russische wereld’.”

Joelia Rolikova, caféuitbaatster in Zuid-Siberië. ‘Mensen sterven een zinloze dood in ­Oekraïne.’ Beeld NANNA HEITMANN / NYT

Poetins bewind draait om dat herstel van die verbeelde Russische wereld, of Roesski mir, een revanchistische mythe gebouwd op het idee van een eeuwige Russische culturele en imperiale ruimte, waarvan Oekraïne integraal deel uitmaakt.

Het verleden wordt verheerlijkt. Wat de toekomst betreft, heeft Poetin bitter weinig te melden. De mensen hebben er het raden naar. Zijn beeltenis is, behalve op tv, zelden te zien in Moskou. Hij regeert vanuit de schaduw. Er is geen personencultus rondom de leider, zoals bij veel fascistische systemen. Maar het mysterie oefent zijn eigen magnetische kracht uit.

De macht van Poetin raakt iedereen. Dat wordt duidelijk als je lijfwachten in exclusieve restaurants in Moskou plaats ziet vrijmaken voor de een of andere capo of oligarch. Het blijkt uit de angst die mensen op gedempte toon doet spreken.

De repressie is extreem geworden, en de oorlog die Poetin in Oekraïne ontketende, wordt gevoerd met bijna totale veronachtzaming voor de gevolgen van zijn beslissing – een menselijke karaktertrek die John le Carré ooit omschreef als ‘een ­elementaire aanleg voor psychopathie’.

Het poetinisme is een postmoderne compilatie van contradicties. Het combineert melige Sovjetnostalgie en maffiakapitalisme, verering van de orthodoxe kerk en een toename van gebroken gezinnen, hevige aanvallen op een ‘unipolaire’ Amerikaanse wereld en heropflakkerende Russische imperialistische agressie – samengehouden door een meedogenloze onderdrukking van dissidente stemmen, en bruut geweld als dat nodig is.

Als je om je heen kijkt en je weet niet beter, lijkt het alsof er weinig of niks aan de hand is. Maar daar vergis je je in. “Dit systeem werkt met een andere software”, zegt de Franse ambassadeur Pierre Lévy mij. De onvoorspelbaarheid is groot.

Zo krijg ik het advies nooit documenten aan te nemen, behalve misschien de menukaart in een restaurant. En dan nog.

Jevgeni Vlasov met zijn gezin. ­‘Poetin is al zo lang aan de macht dat de kinderen zich niet meer afvragen wie de volgende president zal zijn. Ze vragen zich af wie de volgende Poetin zal zijn. Dat is niet goed.’ Beeld NANNA HEITMANN / NYT

Vijf tijdzones van Moskou verwijderd spuwt een vervallen kolencentrale uit de Sovjet-tijd rook uit over de golfstalen daken van de houten woningen in Oelan-Oede, een stad met ruim 400.000 inwoners. Tijdens de Koude Oorlog was dit centrum van de vliegtuig- en helikopterproductie ontoegankelijk voor buitenlanders.

Aleksander Vasiljev (59), een econoom, was al eens naar het verre front geweest, en staat op het punt terug te keren met een nieuw 2.500-dollarcontract van het ministerie van Defensie.

In december doodde een Oekraïense granaat zijn beste vriend, Viktor Priloekov. Een paar dagen later werd ook Vasiljev de lucht in gekatapulteerd door een granaat. Hij keerde terug naar Siberië met een aan flarden gereten schouder, die nu grotendeels genezen is. “Ik vecht uit plichtsbesef tegenover mijn moederland. Onze grootvaders trokken in 1945 naar Berlijn om ervoor te zorgen dat we geen vijandig land als buur kregen. Wij gaan niet toestaan dat zoiets nu wél zou gebeuren.”

Terwijl Vasiljev praat, tikt boven hem tegen de muur een klok versierd met de gezichten van Poetin en zijn slippendrager Dmitri Medvedev. “Mijn moeder gaf me die klok tien jaar geleden omdat ze vond dat ik te veel kritiek op hen had”, zegt hij.

Anderen zijn nog heviger in hun steun voor de oorlog. Nikolaj Vorodnikov (44) nodigt me uit in zijn garage, waar hij voertuigen herstelt en klaarmaakt voor het front. Zowat honderd SUV’s en trucks hebben zo al hun weg gevonden van een Siberische garage naar het slagveld in Oekraïne.

Hij vocht in Marioepol. In april 2022 kreeg hij twee kogels in de borst toen hij het belangrijkste administratieve gebouw bestormde. Hij revalideerde maandenlang in Oelan-Oede na een tijdlang op intensieve zorg te hebben gelegen.

Net als Poetin is hij ervan overtuigd dat het Kiev­se Rijk uit de 10de eeuw – dat deels overlapte met het huidige Oekraïne – de bakermat van het moderne Rusland was. Rusland en Oekraïne zijn “één lichaam”, zegt hij. “Dat lichaam heeft een tumor – die bevindt zich in Oekraïne, en we moeten het genezen”, vertelt hij me. “De tumor komt van de Amerikanen, die gaan naar plekken waar ze niets te zoeken hebben. Onze taak is duidelijk. Recht wordt hersteld, het fascisme verslagen.”

Ik vraag wat hij van Poetin vindt. “God heeft hem naar Rusland gezonden.”

Nieuwe rekruten in Moskou. ­Hoewel de propaganda vooral ­witte Russen toont, komen veel soldaten uit streken die erg ver weg liggen van de hoofdstad. Beeld NANNA HEITMANN / NYT

In tijden van terreur is de grote massa enthousiast, gedwee, berekenend of geïntimideerd. Een paar moedige mensen daarentegen laten zich leiden door een innerlijk kompas.

De problemen van Jevgeni Vlasov (39) begonnen eind vorig jaar, toen hij kritische commentaren postte op VKontakte, de Russische versie van Facebook. Vlasov, een rijzige man met een ontwapenende onverschrokkenheid die als ingenieur elektronica in Oelan-Oede werkt, postte een grafiek van een website van de oppositie waarop de tol van de oorlog te zien was: voor elke Moskoviet die sterft in de oorlog sneuvelen 87 mensen uit Dagestan, de zuidelijkste Russische republiek; 275 mensen uit Boerjatië, waar hij woont; en 350 mensen uit Toeva, de armste regio van Rusland.

Anders dan wat je op de rekruteringspanelen ziet, die bijna uitsluitend witte etnische Russen opvoeren, valt een onevenredig groot aantal van de gesneuvelden aan het front bij etnische minderheden, een patroon dat Mediazona en andere onafhankelijke nieuwsmedia bevestigen. Dat was ook het punt van Vlasov.

“Ik ben boos”, zegt hij. “Ik begreep gewoon niet waarom we vorig jaar Oekraïne moesten aanvallen. Er was geen normale reden.”

Poetin, zegt Vlasov, was het noorden kwijt. De annexatie van de Krim in 2014 ging zo vlot dat Poetin dacht dat de eliminatie van Oekraïne een makkie zou zijn. “Het enige probleem was dat ­Oekraïne zich de hele tijd aan het voorbereiden was, terwijl Poetins handlangers miljarden aan het stelen waren, wat de reden was waarom onze soldaten om sokken moesten schooien.”

Vlasov wil met zijn kinderen van 10, 9, 4 en 2 Rusland verlaten. Hij ziet geen toekomst voor zijn gezin in Oelan-Oede. Hij droomt ervan elektricien te worden in Californië, hij denkt dat zijn vrouw wel een baan in een nagelstudio kan vinden.

“Poetin is al zo lang aan de macht dat de kinderen zich niet meer afvragen wie de volgende president zal zijn. Ze vragen zich af wie de volgende Poetin zal zijn”, zegt hij. “Dat is niet goed.”

Garagehouder Nikolaj Vorodnikov maakt wagens klaar voor de oorlog in Oelan-Oede. ‘God heeft ­Poetin naar Rusland gezonden.’ Beeld NANNA HEITMANN / NYT

De volgende dag zien we elkaar op een begraafplaats, midden in een dennenbos. In de stad zelf is er geen plaats meer op de begraafplaatsen.

We kuieren door het uitgestrekte kerkhof, langs broodmagere zwerfhonden en picknicktafels en grote boeketten plastic bloemen in vele kleuren die blinken in het zonlicht tussen de vers gespitte soldatengraven. Een hele sectie is gereserveerd voor de gesneuvelden uit Oelan-Oede.

Een oud koppel is de aarde aan het wegschoffelen waar een graf moet komen. Ze zijn bijna klaar om de zerk te plaatsen. Ik vraag wie ze begraven.

“Onze kleinzoon.”

Hoe oud was hij? “Negentien.”

Wat is er gebeurd? “Oekraïne, dat is wat er is gebeurd.”

Op de zerk staat te lezen: ‘Andrej Malych, geboren 4 mei 2003, gestorven 31 oktober 2022’.

Terwijl ik het lees, komt hun dochter aangestapt, die ermee dreigt de alomtegenwoordige ­Federale Veiligheidsdienst (FSB) erbij te halen.

Vliegtuigen met rode sterren

De viering van honderd jaar Republiek Boerjatië vindt op 30 mei plaats in de rijkversierde opera van Oelan-Oede, onder een plafondfresco van onder meer Sovjet-vliegtuigen met rode sterren en een Sovjet-vlag met de beeltenis van Lenin.

De gouverneur, Aleksej Tsydenov, lid van Poetins partij Verenigd Rusland, spreekt een half uur lang, ook over de 39.000 Boerjaten die omkwamen in WO II. Hij brengt ook hulde aan acht lokale soldaten in de huidige oorlog die de status ‘Held van Rusland’ hebben verdiend.

Het hele theater veert op om te applaudisseren als drie soldaten de medaille opgespeld krijgen, een eer die ook enkele veteranen van de Grote ­Patriottische Oorlog van 1941-1945 te beurt valt.

“Vandaag wordt de rol die de overwinnaars van het nazisme speelden overgenomen door een nieuwe generatie”, oreert Tsydenov. “Ons leger zal winnen. In alle stadia van de geschiedenis ­waren er die ons kwaad wilden berokkenen. Maar we hebben alle obstakels overwonnen.”

Daarna volgt een theatraal optreden in de Sovjet-stijl van weleer, met onder meer een mannelijk dansgezelschap dat rondtolt op een loflied aan de kolenproductie: ‘Ja! Ja! De kolenproductie rust op onze schouders en heel Rusland steunt ons.’

Buiten is de stemming minder uitgelaten. Met lonen die schommelen rond een paar honderd dollar per maand, voeren velen een strijd om te overleven. Irina Kontsova’s dochters van 7 en 9 jaar vernamen via de tv dat hun vader Maksim Kontsov (33) vorig jaar in Oekraïne was gesneuveld. Zijzelf had niet de moed het hen te vertellen.

We rijden naar de middelbare school waar de twee elkaar leerden kennen. Er hangt een nieuwe plaat aan de gevel, die hulde brengt aan de moed van Kontsov. Irina, een bosbouwdeskundige, staat naast de plaat en zegt: “Je kunt het Russische volk niet breken. Zeker de Russische vrouwen niet.”

Dmitri Moeratov, onafhankelijk journalist en Nobelprijswinnaar: ‘Michail Gorbatsjov ­respecteerde het leven. Tegenwoordig is in ons land de dood ­belangijker dan het leven.’ Beeld NANNA HEITMANN / NYT

Mensenrechtenactivist Oleg Orlov: ‘Als het regime standhoudt, gaat Rusland langzaam dood. Het zal achterop raken tegenover andere landen, en om de stabiliteit te bewaren zal de repressie harder worden.’ Beeld NANNA HEITMANN / NYT

Om het Moskouse kantoor van Dmitri Moeratov (61) te bereiken, die een Nobelprijs won als hoofdredacteur van de opgedoekte onafhankelijke krant Novaja Gazeta, moet je voorbij het kantoor van Anna Politkovskaja, die in 2006 door het regime vermoord werd om haar berichtgeving over Russische mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië.

Haar typemachine staat nog op haar bureau.

Moeratov zit in een kantoor waar ook een foto van Michaïl Gorbatsjov hangt, de leider die het communisme afzwoer ten voordele van de vrijheid van meningsuiting, vrij ondernemerschap en open grenzen, en die veel Russen nu verafschuwen. Zijn hervormingen en zijn openheid – perestrojka en glasnost – aan het eind van de jaren 80 leidden tot de ontmanteling van de Sovjet-Unie en een vreedzame, zij het kortstondige dooi in Europa. “Gorbatsjov respecteerde het leven”, zegt Moeratov. “Tegenwoordig is in ons land de dood belangrijker dan het leven.”

Kort na de invasie van Oekraïne doekte de regering Novaja Gazeta op, net zoals de meeste andere onafhankelijke media. De krant wordt nu vanuit Riga in Letland uitgegeven. Moeratov bleef in Rusland, een land “waar de waarheid tegenwoordig een misdrijf is”, zoals hij het uitdrukt.

Zij die de waarheid wel zeggen – Navalny, Kremlin-criticus Vladimir Kara-Moerza, oorlogscriticus Ilja Jasjin, theaterdirecteur Jevgenija Berkovitsj, theaterauteur Svetlana Petritsjoek en ontelbaar veel andere schrijvers en dichters – zitten in de cel.

“We zijn de versmachte samenleving”, zegt Moeratov. “Rusland is een toren van stilte geworden.” Niemand weet wat het land precies denkt, zegt hij. Behalve dan dat de oudere generatie met een bijna religieuze passie in Poetin gelooft.

Wat de jongeren betreft, hebben tot een miljoen van de beste en slimste van hen het land verlaten sinds de oorlog begon. Die jonge Russen, vertelt Moeratov me, wilden niet doden of gedood worden. Ze geloofden niet dat je glorie behaalt door bloedvergieten. Ze geloven in glorie door middel van kunst en intellect. Om hen te vervangen moet er een generatie of meer overheen gaan.

Maar er bevinden zich ook nog boze jonge mensen in Rusland zélf. In de regio Belgorod, dicht bij de grens met Oekraïne, hebben Oekraïense aanvallen duizenden Russen op de vlucht gejaagd. Ik ontmoette er Ilja Kostjoekov (19). Hij werd vorig jaar buitengegooid aan de universiteit, maar leerde genoeg over de rechtspraktijk om aan de slag te gaan als wat hij zelf ‘advocaat’ noemt. Hij helpt vooral Russen die niet naar het front willen, of die willen terugkeren van het front.

“We hebben een FSB-gast baas van de regering gemaakt, we hebben toegestaan dat bandieten ongehinderd hun gang gaan en de regels bepalen”, zegt hij. “Zie waar ons dat heeft gebracht!”

Onder het oppervlak van het Russische leven broeit een scherp generatieconflict. Het lijkt mogelijk dat het op een dag zal uitbarsten.

Een klok met de beeltenis van Poetin en Dmitri Medvedev in de keuken van Aleksander Vasiljev. ‘Mijn moeder gaf me die klok tien jaar geleden omdat ze vond dat ik te veel kritiek op hen had.’ Beeld NANNA HEITMANN / NYT

In Moskou vraag ik Moeratov wat Poetin dreef tot de roekeloze invasie van Oekraïne. “Hij heeft een extreme minachting voor het Westen ontwikkeld”, zegt hij. “Al die leiders en politici kwamen naar Moskou, trokken ’s ochtends naar het graf van Politkovskaja en praatten met vertegenwoordigers van de civiele samenleving over mensenrechten, en daarna ontmoetten ze Poetin om ­contracten voor olie- en gasleveringen te onder­tekenen.”

“Toen figuren zoals voormalig Duits bondskanselier Gerhard Schröder en de voormalige Franse premier François Fillon niet meer in functie waren, stopte Poetin hen wat geld toe en stak hen zo in zijn achterzak. En hij besloot dat al dat westerse gepraat over waarden pure onzin was.”

Volgens Moeratov kwam Poetin tot nog een ander besluit: het Westen had de periode van Russische zwakte na de Sovjet-Unie aangegrepen om de glorie van het Rode Leger te ondermijnen en de 27 miljoen Russen die sneuvelden in WO II – onder wie Poetins oudere broer – te beledigen. Zijn vader raakte in WO II zwaar gewond.

Voor Poetin was de NAVO-uitbreiding tot aan de Russische grens de schending van een belofte. “En dus blies hij bij wijze van spreken de Tweede Wereldoorlog nieuw leven in”, zegt Moeratov. “Hij besloot de uitkomst van die oorlog te beschermen. Daarom ook wordt ons voorgehouden dat we tegen de nazi’s en de fascisten vechten.”

Voor Poetin beleven we nu de apotheose van een beschavingsoorlog. Die wordt misschien uitgevochten in Oekraïne, maar de vijanden van Moskou bevinden zich verder weg. En aangezien het hier om ideologie draait, is de oorlog niet zomaar weg. “Een overeenkomst is momenteel ondenkbaar”, zegt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov me. “We zetten de operatie gewoon voort.”

De antiwesterse ideologie die zo druk wordt verspreid en een staatsideologie aan het worden is, draait rond de orthodoxe kerk, het vaderland, de familie en ‘het primaat van het spirituele op het materiële’, zoals geformuleerd in Poetins decreet over spirituele en morele waarden van eind 2022.

De vijand, voert het decreet aan, zijn de VS en andere ‘vijandig gezinde buitenlandse staten’, die de cultuur van ‘zelfzucht, permissiviteit en immoraliteit’ cultiveren, en ‘de vernietiging van de traditionele familie via het promoten van niet-traditionele seksuele relaties’. Tijdens de Koude Oorlog werd het Westen ­voorgesteld als het bastion van het genadeloze kapitalisme. Nu is het een bastion van geslachtsveranderingen, dragqueens, ­gender­discussies en lgbtq+-imperialisme.

“Hoelang nog moet Rusland de open oorlogsvoering van het Westen via Oekraïens kanonnenvlees tolereren?”, vraagt Sergej Karaganov, een Russische expert buitenlandse politiek, zich af in een interview. “Het risico op een kernoorlog wordt steeds groter. De oorlog is een voortzetting van de Cubaanse rakettencrisis, maar dan met westerse leiders die normale waarden aangaande het moederschap, het ouderschap, gender, en liefde voor land, geloof en God verwerpen.”

Kinderen poseren trots voor een buste van Jozef Stalin in Moskou. Beeld NANNA HEITMANN / NYT

Dat nauwelijks verhulde Russische dreigement met kernwapens maakt deel uit van een onophoudelijk offensief tegen het Westen, dat de afgelopen maanden nog directer werd. Zo was er de arrestatie in Moskou van Evan Gerskovich van de Wall Street Journal, en de sluiting van de Anglo-American School of Moscow, een symbool van Russisch-Amerikaanse samenwerking.

Poetin zal dat ideologische offensief en de oorlog zonder twijfel uitspelen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in maart 2024. Zijn herverkiezing voor nog eens zes jaar staat vrijwel vast.

“Onze presidentsverkiezingen zijn niet echt een ­democratie, wel dure bureaucratie”, zegt woordvoerder Peskov. “Poetin wordt volgend jaar herkozen met meer dan 90 procent van de stemmen. (Peskov kwam in Russische staatsmedia terug op zijn woorden en zei dat de krant zijn woorden “enigszins” had verdraaid, red.)”

Langzame dood

Door te blijven herhalen, tegen alle bewijs in, dat Oekraïne een staat is die geleid wordt door fascisten en nazi’s, en door aan te geven dat het Westen Oekraïne wil omvormen tot een baken van geslachtsveranderend moreel verval, is Poetin erin geslaagd van een agressieoorlog een verdedigingsoorlog te maken, die erop gericht is Rusland te beschermen tegen krachten die het gemunt hebben op zijn fysieke en morele weefsel. Er is een spiegeleffect aan het werk in het huidige Poetin-tijdperk. De dingen waarvan hij het Westen en Oekraïne beschuldigt – agressie, fascisme, ­nucleaire dreigementen – worden zijn eigen acties. Het door Rusland verpulverde Marioepol van 2023 is een kopie van het door de nazi’s verpulverde Stalingrad (nu Volgograd) van 1943.

De rancune bij Poetin zit diep. Vooral het verlies van de Krim na de val van de Sovjet-Unie is altijd een etterende wonde geweest, vanwege het wijdverbreide ‘Rusland-gevoel’ dat zo alomtegenwoordig is in de geschiedenis van het land.

“Poetin was geobsedeerd door het idee van rechtvaardigheid”, zegt Aleksej Venediktov, wiens populaire radiozender Echo of Moscow kort na het begin van de oorlog werd gesloten. “Hij zei me in 2014: ‘Je vindt de annexatie van de Krim misschien niet leuk, maar ze is wel rechtvaardig.’”

Venediktov zegt dat hij Poetin goed kent. Hij denkt dat iedereen, ook hijzelf, zich in de Russische leider vergist heeft. “We zagen niet de Poetin die op een historische wraakmissie was”, zegt hij. “We dachten dat hij een corrupte kerel uit een arm gezin was die uit was op jachten en paleizen en meisjes en geld. We zagen niet de KGB-agent die vond dat het verlies van de Sovjet-Unie onrechtvaardig was. We dachten dat hij een cynicus was. In feite is hij een romanticus.”

Poetins regime zet al jaren alle middelen in om de geschiedenis tot leven te wekken en een andere oriëntatie te geven. Onder de noemer ‘Mijn geschiedenis’ worden almaar meer themaparken opgezet die Russen herinneren aan hun moed, gaande van de weerstand tegen de Mongolen in de 13de eeuw tot de nazi-invasie. Kinderen worden geïndoctrineerd op school en tijdens buitenschoolse activiteiten rondom militaire thema’s.

De mars van miljoenen Russen met de beeltenis van hun dode voorvaderen in het hele land werd een vast onderdeel van de 9 meivieringen om de Dag van de Overwinning te herdenken, de triomf van de Russen in de Grote Patriottische Oorlog. Dit jaar was de ceremonie bescheidener en werden activiteiten voor het zogenaamde ‘Onsterfelijk Regiment’ achterwege gelaten. “Misschien leefde in het Kremlin wel de vrees dat iemand de foto van een zoon zou meedragen die sneuvelde in Oekraïne”, zegt Géza Andreas von Geyr, de afscheidnemende Duitse ambassadeur in Rusland.

Irina Kontsova verloor haar echtgenoot Maksim in de oorlog. Toch blijft ze achter de oorlog staan: ‘Je kunt het Russische volk niet breken. Zeker de Russische vrouwen niet.’ Beeld NANNA HEITMANN / NYT

Bij het begin van de oorlog vorig jaar stond Oleg Orlov, een mensenrechtenactivist, eenzaam op het Rode Plein met een spandoek waarop te lezen was: ‘1945: een land dat het fascisme overwon. 2022: een land waar het fascisme overwint.’ Hij hoorde onlangs drie jaar cel tegen zich eisen.

Orlov vertelde me dat er nu twee opties zijn. De eerste is dat Poetin op de een of andere manier vervangen wordt, en dat er een periode van hervormingen aanbreekt. “De tweede optie, die ik realistischer acht, is dat het regime standhoudt en dat Rusland langzaam doodgaat. Het zal achterop raken tegenover andere landen, en om de stabiliteit te bewaren zal de repressie harder worden.”

Maar Poetin heeft in elk geval nu nog zoveel steun onder de gewone Russen, en genoeg cash, om de oorlog nog achttien maanden tot twee jaar voort te zetten, zeggen drie westerse ambassadeurs in Rusland me in Moskou.

Gezouten vis

Het visserijmuseum aan het Baikalmeer is officieel gesloten. Maar Rolikova, de café­uitbaatster, vindt het belangrijk dat ik het zie, en dus opent ze het hangslot van een deur die toegang geeft tot een schets van het Rusland van de voorbije eeuw. Verspreid liggen tonnen waarin ooit gezouten vis bewaard werd, sleeën, netten. Er hangen vervaagde foto’s van vissers die in houten boten het immense meer op trokken. Sovjet-affiches uit de tijd van de Grote Patriottische Oorlog sieren de muren: ‘Grote vissen naar het front!’

Een visioen van vaten gezouten vis die duizenden kilometers ver over de Russische steppe gevoerd worden om het Rode Leger te voeden dat zich een weg naar Hitlers Berlijn vecht, lijkt de enormiteit van de Sovjet-Russische vastberadenheid te onderstrepen, en van de offerbereidheid die Poetin denkt te moeten huldigen met nog maar eens een oorlog.

“Niemand is aan ons komen vragen: wil je nog een oorlog of niet?”, zegt Rolikova.

Op de weg terug naar Oelan-Oede vanaf het Baikalmeer zie ik duidelijk de tol die Poetins oorlog om de geschiedenis om te keren eist. Op een begraafplaats ligt Andrej Mezjov, een marinier, geboren in 2000 en gesneuveld op 6 maart 2022 in ­Oekraïne. Hij was afkomstig uit een stadje in de buurt, studeerde aan universiteit van Baikal en diende in het leger in Vladivostok. Een marinevlag wappert in de wind boven een boeket bloemen. Op de vlag prijkt het motto van de mariniers: ‘Waar we ook gaan wacht ons de overwinning’.

Elke keer als ik een begraafplaats bezoek op zoek naar graven van gesneuvelden, parkeren FSB-agenten hun auto vijftig meter verder.

Op mijn laatste dag in Moskou ga ik naar de Bolsjoj Moskvoretski-brug, vlak bij het Kremlin. Een schrijn geeft de plek aan waar Boris Nemtsov, een belangrijke oppositie­figuur, op 27 februari 2015 werd doodgeschoten – een politieke moord.

Er is altijd iemand aanwezig die toezicht houdt en maakt dat er verse bloemen staan. Vandaag is dat Arkadi Konikov, die me zegt: “Nemtsov was een eerlijke politicus, iets heel ongebruikelijks. Hij was een moedig man.”

Een jaar voor Nemtsov stierf, toen de gevechten in de Donbas in Oekraïne losbarstten, schreef hij op zijn Facebook-pagina: ‘Rusland en Oekraïne zullen een hoge prijs betalen voor de bloedige waanzin van Vladimir Poetin, deze mentaal instabiele agent van de geheime politie. Er zullen ontroostbare moeders en zussen zijn.’

Net voor de dood van Gorbatsjov op 30 augustus 2022 bezocht Novaya-hoofdredacteur Moeratov zijn vriend in het ziekenhuis. De voormalige Sovjet-leider, die besloot de Russen vrij te maken en wiens uitvaart Poetin vorig jaar niet bijwoonde, was er slecht aan toe. Hij begreep niet veel meer.

Er hing een groot tv-toestel in zijn kamer. Er kwamen alleen maar beelden van bombardementen en explosies in Oekraïne voorbij. Toen Moeratov de kamer verliet, hoorde hij Gorbatsjov zeggen: “Wie kan daar nu gelukkig van worden?”