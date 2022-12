Poetin rijdt zelf over Krimbrug, die in oktober deels werd vernield

Russische televisiezenders zonden vandaag beelden uit waarop Poetin te zien is in een auto. De president zit zelf achter het stuur en maakt een ritje over de Krimbrug, die het Oekraïense schiereiland met Rusland verbindt. De Russische vicepremier Marat Choesnoellin, die op de beelden te zien is op de passagierszetel naast Poetin, bracht tijdens de reis “verslag uit over de vordering van de herstelwerken aan de brug”, aldus het Kremlin.

Van groot belang

De brug over de Straat van Kertsj is de enige landverbinding tussen Rusland en de Krim en is van logistiek levensbelang voor de bevoorrading van de Russische troepen op de Krim en in het zuiden van Oekraïne.

Begin oktober raakte de Krimbrug zwaar beschadigd door een krachtige explosie met een vrachtwagenbom. Daarbij vielen ook drie doden. De ontploffing wordt door Moskou aan Kiev toegeschreven. Kiev heeft de verantwoordelijkheid nooit opgeëist, maar adviseurs van president Volodymyr Zelensky hebben wel gehint op betrokkenheid van Oekraïne. Na het incident vuurde Rusland massaal raketaanvallen uit op het buurland.

Prestigeproject

De Krim werd in 2014 door Rusland geannexeerd. Een jaar later begon de bouw van de 19 kilometer lange brug - een miljardenklus. Poetin reed bij de grote opening in 2018 als eerste over de brug, die voor Rusland als prestigeproject grote symbolische waarde heeft.

Op de beelden die Russische media nu delen, is te zien dat Poetin voor zijn nieuwe rit niet heeft gekozen voor een Russisch automerk, maar voor Duitse degelijkheid. Hij rijdt in een Mercedes. Daarna deed hij ook nog een stuk te voet, om nog zichtbaar verschroeide delen van de brug te inspecteren. Volgens Russische media sprak de president op de brug onder andere met bouwvakkers die instaan voor de reparatie ervan. De Russische regering wil dat die herstelwerkzaamheden uiterlijk in juli volgend jaar zijn voltooid.

Sinds Poetin zijn troepen op 24 februari Oekraïne liet binnenvallen, was de 70-jarige leider nog niet zo dicht bij de frontlinie geweest. Oekraïne heeft intussen bezworen om het door Rusland ingelijfde schiereiland weer in zijn bezit te krijgen.