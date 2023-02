‘Poetin negeert de realiteit’: de desastreuze openingszet van het nieuwe Russische offensief

De Russische aanval op de Oost-Oekraïense stad Voehledar wordt gezien als de openingszet in het verwachte lente-offensief. Het resultaat blijkt echter desastreus voor Moskou. De mislukking doet opnieuw twijfels rijzen over het vermogen van Rusland om een succesvolle grootschalige grondaanval uit te voeren.

Moskou voert zijn offensief in Oost-Oekraïne op, maar na weken van mislukte aanvallen op het Oekraïense bolwerk Voehledar zijn twee Russische brigades erg verzwakt. Dat roept vragen op over de militaire tactiek van Rusland: opnieuw worden twijfels geuit over zijn vermogen om langdurige, grootschalige grondaanvallen uit te voeren.

De strijd om de stad Voehledar, die wordt gezien als de openingszet in een verwacht Russisch lente-offensief, woedt al sinds de laatste week van januari. De omvang van Russische verliezen wordt echter nu pas duidelijk. Berichten van Oekraïense en westerse functionarissen, Oekraïense soldaten, gevangen genomen Russische soldaten en Russische militaire bloggers, alsmede video- en satellietbeelden schetsen een beeld van een haperende Russische campagne die nog steeds wordt geplaagd door disfunctionaliteit op het slagveld.

Tienduizenden extra troepen

De afgelopen weken heeft Moskou tienduizenden extra troepen, waaronder veel onervaren nieuwe rekruten, naar de frontlinies gestuurd in een poging de Russische president Vladimir Poetin vooruitgang te laten zien vóór de verjaardag van zijn invasie op 24 februari. Maar wat de twijfel over de offensieve capaciteiten van Rusland nog groter maakt, is dat westerse functionarissen schatten dat een groot deel van het Russische leger al in Oekraïne vecht.

De Britse minister van Defensie, Ben Wallace, vertelde de BBC woensdag dat “97 procent van het Russische leger” zich in Oekraïne bevindt, hoewel hij deze bewering niet nader toelichtte of met bewijzen ondersteunde. Amerikaanse militaire functionarissen schatten dat ongeveer 80 procent van de Russische grondtroepen in de oorlog actief is.

De gevechten om Voehledar hebben ook Oekraïne veel gekost, zowel wat betreft het aantal slachtoffers als de enorme hoeveelheden munitie die het heeft gebruikt om het groeiende aantal grondtroepen van Rusland af te weren. De bondgenoten van Oekraïne uitten deze week hun bezorgdheid over hun vermogen om aan de vraag te voldoen. Daardoor zouden Oekraïense commandanten zich op een gegeven moment genoodzaakt kunnen zien de beschietingen te beperken tot de belangrijkste doelen.

Geen verrassing

Voehledar, dat op het kruispunt ligt van het oostelijke front in de Donetsk-regio en het zuidelijke front in de Zaporizjia-regio, wordt al lang door Moskou geviseerd. De stad is door Oekraïne gebruikt als uitvalsbasis om transporten te verstoren op een belangrijke spoorlijn die de Russische strijdkrachten bevoorraadt.

Maar zoals bij eerdere Russische aanvallen, waaronder een in november, “leed de vijand zware verliezen”, aldus kolonel Oleksii Dmytrashkivskyi, een woordvoerder van de Oekraïense strijdkrachten in het gebied. Hij zegt dat de aanvallen op Voehledar geen verrassing waren. De Russen hadden de Oekraïners zelfs gewaarschuwd voor de komende aanval via sociale mediakanalen, in een kennelijke poging hen af te schrikken. “Het werd aangekondigd en verspreid”, zegt Dmytrashkivskyi. “Het werd gedaan om het moreel van de strijders te verzwakken.”

Beschadigde Russische tanks in een veld na een poging de stad Voehledar aan te vallen. Beeld AP

Zoals vaak eerder in deze oorlog, maakten de Russische commandanten enkele fundamentele fouten. In dit geval hielden ze geen rekening met het terrein - open velden bezaaid met antitankmijnen - noch met de kracht van de Oekraïense troepen, zo stelt Dmytrashkivskyi. Hij zegt dat twee van Ruslands beste brigades - de 155ste en 40ste marine-infanteriebrigades - in Voehledar gedecimeerd werden.

De Oekraïense generale staf schat dat Rusland slechts in een week tijd minstens 130 gepantserde voertuigen heeft verloren, waaronder 36 tanks. Die schatting wordt ondersteund door dronebeelden die door onafhankelijke militaire analisten zijn bekeken en door verslagen van Russische militaire bloggers. Die laatste zijn fervente voorstanders van de oorlog, maar uiten scherpe kritiek de Russische hoogste commandanten.

Wallace haalde woensdag berichten aan dat “een hele Russische brigade effectief werd vernietigd” in Voehledar, waar Moskou volgens hem “in twee dagen meer dan 1.000 mensen verloor”. De Britse inlichtingendiensten meldden vorige week dat Russische eenheden “waarschijnlijk bijzonder zware verliezen hadden geleden rond Voehledar”.

Wallace vertelde de Britse nieuwszender LBC News woensdag dat de verliezen in Voehledar het resultaat waren van “een president en een Russische generale staf die de realiteit tarten of negeren en er gewoon niet om geven hoeveel eigen mensen ze doden, laat staan mensen die ze proberen te onderdrukken.”

Rivaliteit

Veel van de gevangengenomen soldaten behoorden tot de groep van 300.000 rekruten die in september werden gemobiliseerd. Anderen waren gerekruteerd door de huurlingengroep Wagner, velen van hen uit gevangenissen, zo blijkt uit Oekraïense en Russische verslagen.

De afgelopen weken is er rivaliteit ontstaan tussen de Wagner-troepen en het reguliere Russische leger. De huurlingengroep beweert daarbij dat zijn strijders capabeler zijn. Wagner-troepen hebben de maandenlange bloedige Russische campagne geleid om de stad Bachmoet in te nemen, een kleine 100 kilometer ten noorden van Voehledar. De troepen in Voehledar bestonden voornamelijk uit reguliere Russische legereenheden, hoewel er ook een kleine groep Wagner-strijders aanwezig was, aldus Oekraïense functionarissen.

Na maanden van onophoudelijke Russische aanvallen in Bachmoet bevinden de Oekraïense troepen zich in een steeds precairdere positie. De Russische overwinningen hebben Moskou echter veel gekost en ondertussen is Bachmoet in puin gelegd.

Oekraïense soldaten schuilen in een loopgraaf. Beeld NYT

The Grey Zone, een aan Wagner gelieerd Telegram-kanaal, liet zich vernietigend uit over de prestaties van het Russische leger in Voehledar. Het eiste dat de Russische commandanten die verantwoordelijk zijn voor de verliezen in openbare processen ter verantwoording zouden worden geroepen. “Straffeloosheid kweekt altijd permissiviteit”, aldus een recent bericht.

Minimum aan training

Na Ruslands aanval op Voehledar in november, die naar verluidt ook met enorme verliezen eindigde, wendde Moskou zich tot nieuw gemobiliseerde rekruten om zijn rangen aan te vullen. Maar deze troepen hadden slechts een minimum aan training gekregen, zeggen militaire analisten. Dat was waarschijnlijk niet genoeg om een ernstig, goed georganiseerd offensief op te zetten.

De Russen hadden in Voehledar nog een ander probleem als gevolg van de plaatsing van Amerikaanse Himars-raketten; commandanten moesten grote aantallen manschappen op meer dan 80 kilometer van het front opstellen. Dat maakte het moeilijk om snel of verrassend aan te vallen.

Een Russische marinier die in Voehledar vocht, vertelde het Russische mediakanaal 7x7 dat degenen die de strijd overleefden als deserteurs werden beschouwd. De marinier, wiens identiteit om veiligheidsredenen niet bekend werd gemaakt, zei dat hij deel uitmaakte van de 3de compagnie van de 155ste brigade. Na de mislukte aanval, zo vertelde hij, waren er nog maar acht soldaten van zijn compagnie in leven. “Het zou beter zijn geweest als ik gevangen was genomen en nooit was teruggekeerd”, zei hij nog.

Ondanks de tegenslagen blijft Moskou volhouden dat alles volgens plan verloopt. Zondag zei Poetin dat de “marine-infanterie werkt zoals het hoort. Op dit moment. Ze vechten heldhaftig.”

Voorlopig, zegt Dmytrashkivskyi, zijn de grootschalige Russische aanvallen geluwd, hoewel de Russen nog steeds aanvallen uitvoeren in kleine groepen van tien tot vijftien soldaten. Wellicht om de Oekraïense verdediging af te tasten, op zoek naar zwakke plekken. Als de Russen doorgaan met die tactiek zullen ze volgens hem in de minderheid zijn tegen Oekraïense pelotons van 30 soldaten. Dmytrashkivskyi: “Ze gaan hun dood tegemoet, dat is het.”