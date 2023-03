Poetin dreigt met actie tegen westerse wapens met ‘nucleaire bestanddelen’

Rusland is gedwongen maatregelen te nemen als Groot-Brittannië aan Oekraïne behalve tanks ook granaten gaat leveren die verarmd uranium bevatten. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin dinsdag in een verklaring aan het slot van gesprekken met de Chinese leider Xi Jinping in het Kremlin.

“Het lijkt erop dat het Westen daadwerkelijk heeft besloten met Rusland te vechten tot de laatste Oekraïner, niet alleen in woorden maar ook in daden”, aldus Poetin. “Als dat gebeurt zal Rusland gedwongen zijn te reageren, omdat het collectieve Westen wapens gaat gebruiken met een nucleair bestanddeel.”

Poetin verwees naar de Britse onderminister van Defensie Annabel Goldie, die maandag zei dat Groot-Brittannië samen met Challenger-tanks ook een aantal projectielen met verarmd uranium, bedoeld om pantsers te doorboren, naar Oekraïne zal sturen. Volgens de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe betekent dit ‘een nieuwe stap’ in de richting van een potentiële nucleaire confrontatie tussen Rusland en het Westen.

Vredesregeling voor Oekraïne

Volgens Poetin kreeg hij dat nieuws juist toen hij met Xi de Chinese voorstellen voor een vredesregeling in Oekraïne besprak. Over dat 12-puntenplan hebben de twee al meteen na aankomst van de Chinese leider in Moskou uitgebreid gesproken, aldus Poetin. “Veel punten van het door China voorgestelde vredesplan vallen samen met de Russische visie en kunnen worden gebruikt als basis voor een vreedzame oplossing, wanneer men daartoe in het Westen en in Kiev bereid is. Maar vooralsnog zien wij die bereidheid van hun kant niet.”

Economische thema’s stonden centraal in de uitgebreide gesprekken tussen de Chinese en Russische delegaties. Poetin hamerde op de bijzondere persoonlijke relatie die hij al jaren heeft met Xi. “We staan voortdurend met elkaar in contact”, aldus de Russische president, voor wie dit bezoek een grote symbolische betekenis heeft, als bewijs dat Rusland verre van geïsoleerd is en op veel punten op een lijn zit met het machtige buurland.

De Chinees-Russische betrekkingen zijn volgens hem nog nooit zo goed geweest. China is nu veruit de belangrijkste handelspartner van Rusland, een primaire en cruciale leverancier van technologie, onderdelen en consumptiegoederen die Rusland door de sancties niet meer uit westerse landen kan betrekken.

Nieuwe gaspijplijn naar China

Poetin benadrukte de perspectieven van samenwerking op energiegebied. Rusland bouwt kerncentrales in China en kan volgens hem de export van olie en gas naar China verder opvoeren om aan de groeiende vraag in China te voldoen. Dat kan onder meer via de nog aan te leggen gaspijpleiding Kracht van Siberië-2, die via Mongolië meer Russisch gas naar China zou kunnen brengen.

De Chinezen hebben voor zover bekend nog niet hun fiat gegeven voor dat project, dat pas over tien tot vijftien jaar operationeel zou kunnen zijn. Rusland zoekt naarstig naar nieuwe afzetmarkten voor fossiele en andere grondstoffen die eerder werden geëxporteerd naar Europese afnemers.

Ook prominent op de agenda stond de uitbreiding van bestaande transportroutes, een onderwerp dat in het licht van westerse sancties aan actualiteit heeft gewonnen. Rusland wil de capaciteit van bestaande treinverbindingen uitbreiden, zoals de trans-Siberische spoorlijn, maar wil ook met China samenwerken aan de ontwikkeling van de Noordelijke Vaarroute. Die verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan met elkaar via het Russische poolgebied en is een stuk korter dan de gangbare zeeroutes rond Afrika en door het Suezkanaal. De route wordt naar verwachting geschikter voor de scheepvaart, als het poolijs zich verder terugtrekt.