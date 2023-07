Poetin blijft fit terwijl hij reist in zijn ‘spooktrein’ met stoombad en massagetafel

Een fitnessruimte, een betegeld Turks badhuis met aroma-schuimdouche, een schoonheidssalon, hartbewakingsapparatuur: de speciale en zwaar beveiligde trein van Poetin mocht een (belasting)centje kosten.

De geheime trein waarin de Russische president Poetin zich verplaatst was al lang een publiek geheim geworden. Russische treinspotters hadden de merkwaardige ‘spooktrein’ die in geen enkele dienstregeling terug te vinden is, al gefotografeerd en gefilmd.

Het is dan ook een nogal opvallend gevaarte, niet heel lang, maar wel voortgetrokken door drie locomotieven, omdat de wagons door hun bepantsering twee keer zo zwaar zijn als normale. Bovenop de ongenummerde treinstellen vallen de witte koepels op, waarin zich de communicatieapparatuur bevindt.

Ook was al in het nieuws gekomen dat exclusief voor deze trein zwaar bewaakte stations en treinrails zijn aangelegd dichtbij drie residenties van Poetin: zijn landhuis Novo Ogarjovo ten westen van Moskou, zijn favoriete datsja in Valdaj, en zijn zomerverblijf Botsjarov Roetsjej in de badplaats Sotsji.

Massagetafel in de trein. Beeld CNN

De afgelopen maanden kwamen nog meer onthullingen naar buiten van twee Russische journalistieke platforms, Projekt en het Dossier Centrum.

De laatste, gefinancierd door de in ballingschap levende oligarch Michail Chodorkovski, kreeg 25.000 documenten toegespeeld van Zircon Service, het Russische bedrijf dat Poetins wagons heeft uitgerust in opdracht van de staatsspoorwegen. De documenten zijn eerder deze maand gedeeld met Amerikaanse en Duitse media.

Met steun van de veiligheidsdienst

De inrichting van de trein is tot in detail begeleid door de geheime dienst FSO, die toeziet op de veiligheid van staatsfunctionarissen. Zo vond over de fitnessruimte in de trein op 2 november 2018 een vergadering plaats in aanwezigheid van niet minder dan elf FSO-functionarissen, blijkt uit de notulen in bezit van het Dossier Centrum.

Ook Poetins fitnessruimte moest voldoen aan de hoogste standaarden van de geheime dienst FSO. Beeld CNN

Tot de veiligheidseisen behoort dat wagons, ook het schoonheidssalon met massagetafel en gezichtsverzorgingsapparaten, worden uitgerust met apparatuur die het afluisteren van gesprekken verhindert.

Nieuwe techniek moest speciaal worden ontwikkeld om de ontvangst van tv-signalen mogelijk te maken als de trein door tunnels reed. Op een video op de site van Dossier Centrum legt een vorig jaar overgelopen ingenieur van de FSO, Gleb Karakoelov, uit hoeveel waarde Poetin hecht aan de staats-tv, en hoeveel moeite een perfecte ontvangst heeft gekost.

Volgens Karakoelov is in 2014 begonnen met de bouw van de trein, en zijn nog meer treinstellen in aanbouw. Poetin is volgens hem de trein steeds vaker gaan gebruiken sinds najaar 2021, toen de voorbereidingen voor de grootschalige invasie in Oekraïne in volle gang waren.

De trein is voorzien van een stoombad. Beeld CNN

De trein is dan wel veel langzamer, maar voor Poetin ook veel veiliger dan een vliegtuig, legde Karakoelov uit aan CNN. Een vliegtuig verschijnt na het opstijgen onmiddellijk op een radar, een trein is moeilijker te traceren en aan te vallen.

Dat Poetin de staats-schatkist opentrekt om zich van comfort te verzekeren, bleek al eerder uit onthullingen door de gevangen oppositieleider Alexej Navalny. De rekeningen voor Poetins trein waarover het Dossier Centrum beschikt, belopen omgerekend ruim 70 miljoen euro, opgehoest door de Russische belastingbetalers.