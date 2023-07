Poetin beloont vrienden met topfuncties bij genationaliseerd Danone en Carlsberg

Al sinds het voorjaar moeten westerse bedrijven vrezen dat de Russische staat hun bezittingen in Rusland confisqueert. President Poetin ondertekende in april een decreet waarin staat dat aandelen van bedrijven uit ‘onvriendelijke landen’ tijdelijk kunnen worden overgenomen. De behandeling die Danone en Carlsberg deze week kregen, viel eerder al het Duitse energiebedrijf Uniper en het Finse energiebedrijf Fortum ten deel.

Volgens Rusland gaat het hier om een vergeldingsactie. Omdat het Westen in het kader van sancties Russische tegoeden bevriest, zegt Rusland zich genoodzaakt te zien om een ‘compensatiefonds’ te creëren als “vergeldingsmaatregel tegen illegale onteigening van Russische activa in het buitenland”.

Sovjet-Unie 2.0

Lange tijd ging Rusland ervan uit dat westerse bedrijven noodzakelijk zijn voor de Russische economie. Met die opvatting lijkt het land nu te breken, zegt Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen: “Als Rusland zou denken dat ze op economisch gebied nog iets moeten met het Westen, zouden ze dit niet doen. Hiermee ontwikkelt Rusland zich tot een Sovjet-Unie 2.0. Het land isoleert zich steeds meer en is op weg naar autarkie.”

Zowel Carlsberg als Danone was van plan zich terug te trekken uit de Russische markt. Danone is afgelopen oktober begonnen met het zoeken naar een overnamekandidaat en zei dicht bij een akkoord te zijn. Het was daarbij bereid een verlies te lijden van 1 miljard euro op de verkoop. Carlsberg had in juni een koper gevonden voor zijn Russische Baltika-brouwerijen. Die deal was echter nog niet volledig afgerond.

Rusland besloot de definitieve verkoopovereenkomsten niet af te wachten en maakte afgelopen zondag bekend dat beide bedrijven onder ‘tijdelijk bestuur’ van de staat worden geplaatst.

Van Koningsbrugge acht de kans groot dat Danone en Carlsberg beide het slachtoffer zijn van geopolitieke motieven: “Frankrijk heeft Oekraïne recent toegezegd langeafstandskruisraketten te leveren. Denemarken is een van de voortrekkers op het gebied van trainingen voor Oekraïense piloten in de F-16.”

Familiebanden

De leiding van Danones tak in Rusland komt in handen van de Tsjetsjeense minister van Landbouw Jakoeb Zakrjev. Belangrijker dan zijn officiële functie zijn echter zijn familiebanden: Zakrjev is de neef van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov. Tsjetsjeense zakenmensen hebben al eerder interesse getoond in Danone, schrijft de Financial Times.

Van Koningsbrugge: “Het lijkt me duidelijk dat dit een beloning is voor het goede gedrag van Poetins Tsjetsjeense vazal Kadyrov.” Tsjetsjeense strijders onder Kadyrovs leiding vechten mee in Oekraïne. Ook schaarde Kadyrov zich vierkant achter Poetin tijdens de opstand van het Wagner-huurlingenleger.

Carlsberg komt in handen van Tajmoeraz Bollojev, een Ossetische zakenman die geldt als een goede vriend van Poetin. Hij was eerder al directeur van Baltika, van 1991 tot en met 2004. Dat was voordat de brouwerij in handen kwam van Carlsberg.

Bovendien heeft Bollojev goede banden met de broers Joeri en Michaïl Kovaltsjoek, die interesse toonden in de overname van Baltika. Zij komen uit Sint-Petersburg, waar ook Baltika zijn oorsprong heeft. “Het is gebruikelijk dat het Kremlin dit soort zaken verdeelt onder Poetins kring”, aldus Van Koningsbrugge.