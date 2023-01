Op de slagvelden van Soledar en Bachmoet sneuvelen dagelijks honderden Russen én Oekraïners

‘Gehaktmolens’, worden de slagvelden van Soledar en Bachmoet ook genoemd. Maar hoeveel Russische en Oekraïense soldaten er sneuvelen of gewond raken, blijft onduidelijk. Sommige schattingen gaan uit van honderden slachtoffers per dag.

‘Barbaars’, noemen de Amerikanen deze dagen de ongenadig felle gevechten om de twee kleine stadjes in de regio Donetsk. Artillerie-aanval na artillerie-aanval voeren Russen en Oekraïners rond de klok uit, al maanden lang en vaak met een paar duizend granaten per dag.

Tussen de beschietingen door volgt alweer de zoveelste Russische aanvalsgolf van militairen om terrein te winnen. Het overgrote deel wordt neergemaaid of geraakt door de Oekraïense artillerie. ‘De Russen sturen eerst hun niet al te beste vechters naar voren’, aldus een Pentagon-functionaris zondag over de strijd om Soledar. ‘Als zij de Oekraïense tegenaanval hebben geïncasseerd, volgen achter hen de beter getrainde troepen. Als je teruggaat in de Russische geschiedenis, zie je dat er genoeg voorbeelden zijn waarbij militairen worden ingezet om alleen kogels op te vangen.’

Soldaten in uniform, die naar eigen zeggen deel uitmaken van de Wagner Groep, houden zich op in een van de zoutgrotten bij Soledar in de Donetsk regio. Beeld REUTERS

De term ‘gehaktmolen’, die al maanden wordt gebruikt om de oorlog in dit stukje Oekraïne te omschrijven, geeft goed weer wat voor drama zich in Soledar en Bachmoet afspeelt. Moskou is in dit gebied gebrand op een overwinning om de verovering van de gehele Donbas dichterbij te brengen.

If you are wondering how Russian "advance" In #Bakhmut, #Soledar or elsewhere then check this out. I have seen pictures like this several times.



This is not sustainable, no matter if those are regulars, mobilized, mercenaries or convicts.This is the recipe of doom.#WagnerGroup pic.twitter.com/0R4kGxvj6b — Ukraine News 🇺🇦 (@Ukrainene) 7 januari 2023

Lijkenzakken

Hoe verschrikkelijk de strijd is, maakte een beeld van het slagveld vorige week nog eens pijnlijk duidelijk. Het is gemaakt door een drone en werd onder andere gepubliceerd door het Oekraïense ministerie van Defensie.

Op een zanderige vlakte bij Bachmoet zijn talloze inslagen te zien van granaten. Wie beter kijkt, ziet echter tussen de kraters de lijken van tientallen Wagner-huurlingen. Zij voeren in Bachmoet het grootste deel van de strijd tegen het Oekraïense leger. Sommige bronnen melden dat zo’n vijftig Russen waren gedood bij deze vergeefse poging om op te rukken.

‘De Russische diplomatieke dienst heeft nog nooit eerder zulke verliezen geleden’, schreef het ministerie op Twitter op hun bekende sarcastische toon bij de foto. ‘Dit toont aan dat de strijd in dit gebied nog altijd een uitputtingsslag is’, concludeerde de Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War. ‘Een meedogenloze, slepende uitputtingsslag.’

Hoeveel lijkenzakken elke dag moeten worden dichtgeritst in beide plaatsen, is puur giswerk. Beide partijen zwijgen als het graf over hoeveel doden en gewonden er aan hun kant vallen. Over de verliezen van de tegenstander, zijn ze meer openhartig. Een woordvoerder van het Oekraïense leger in de oostelijke sector claimde in december dat dagelijks zo’n vijftig tot honderd Russen in en rond Bachmoet worden gedood bij de strijd.

Russian forces have not captured the entirety of #Soledar despite false Russian claims that the city has fallen and that #Bakhmut risks imminent encirclement. Russian sources claimed that Wagner Group forces advanced into the west of Soledar on January 10. https://t.co/BBSRXNzP1o https://t.co/sAcXhl2qj8 pic.twitter.com/NcpWrBNagA — ISW (@TheStudyofWar) 11 januari 2023

‘Niemand telt de doden’

Amerikaanse inlichtingendiensten schatten eind vorige maand dat Wagner in slechts enkele weken tijd maar liefst zo’n duizend strijders had zien sneuvelen. Het aantal gewonden zou fors hoger zijn. Als dit klopt dan is Bachmoet, waar al een half jaar om wordt gevochten, een kerkhof geworden voor vele duizenden Russische en Oekraïense soldaten. Want dat ook aan Oekraïense kant veel slachtoffers vallen, ontkent Kiev niet.

‘De verliezen van de vijand zijn natuurlijk groter, maar wij lijden zware verliezen’, erkende Oleksi Arestovytsj, adviseur van de Oekraïense president Volodymy Zelensky, twee weken geleden. Zo meldde de New York Times dat in november in slechts één dag 240 gewonden moesten worden behandeld in het legerziekenhuis in Bachmoet.

In Soledar is het aantal doden nu zo groot, aldus een Oekraïense soldaat tegen CNN, ‘dat niemand meer de doden telt’. Hij gaat er vanuit dat het leger binnenkort het stadje zal opgeven. Volgens hem had dit veel eerder moeten gebeuren. ‘Iedereen begrijpt dat de stad moet worden verlaten’, aldus de militair van de 46ste Luchtmobiele Eenheid, die belast is met de verdediging van Soledar. ‘Ik wil begrijpen wat voor zin het heeft om huis voor huis te vechten. Waarom dood gaan als we het vandaag of morgen toch gaan verlaten?’