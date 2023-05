Op de loop voor het leger: hoe Oekraïense jongens zich verstoppen voor de rekruteringsofficieren

Met het oog op het naderende tegenoffensief is het Oekraïense leger naarstig op zoek naar militairen. Maar uit angst voor de oorlog en de kans om te sneuvelen, houden sommige jonge mannen zich schuil. ‘Ik wil leven.’

Treinstations, militaire checkpoints, openbare ruimten: het zijn plekken die Mychailo (23) het liefst mijdt. Hij is bang rekruteringsofficieren van het Oekraïense leger tegen te komen en een oproepbrief voor de mobilisatie te krijgen. Bang dat hij daarna het leger in moet. “Ik weet dat een brief niet betekent dat je onmiddellijk in dienst gaat. Maar de kans alleen al dat ik moet dienen, vind ik angstaanjagend”, legt hij uit in een restaurant in Obolon, de stadswijk van Kiev waar hij woont.

Mychailo, met een verzorgde rossige baard, beweegt voorzichtig zijn handen als hij praat. “Zelfs als je overleeft, kun je een hand of een been kwijtraken. Of je bent voor altijd psychisch beschadigd.” Hij is niet de enige die probeert te voorkomen dat hij in het Oekraïense leger terechtkomt. Ongerust geworden door verhalen van vrienden en door geruchten die zich via de berichtenapp Telegram verspreiden, besluiten sommige Oekraïense mannen openbare plekken te mijden of maar helemaal thuis te blijven. Het land verlaten mag niet: alle dienstplichtige mannen moeten sinds de invasie binnen de grenzen blijven.

Gevoelig onderwerp

Voor de Oekraïense autoriteiten is mobilisatie een gevoelig onderwerp. Twijfel over de Oekraïense vechtlust speelt Russische propaganda in de kaart. Russische media berichten gretig over mannen die niet in dienst willen en blazen de verhalen zo veel mogelijk op. De mobilisatie zegt ook iets over de grootte van het leger en de verliezen op het slagveld, waarover de legerleiding niets wil loslaten. Een Amerikaanse generaal schatte afgelopen winter het aantal doden en gewonden op ongeveer 100.000, wat Kiev ontkent. Ruim een jaar na de Russische invasie, met een Oekraïens tegenoffensief in aantocht, is verdere mobilisatie een bittere noodzaak.

Soldaat op Kyiv-Pasazjyrski, het grootste treinstation van de hoofdstad. Het hondje heeft hij meegenomen uit Bachmoet. Beeld Joris van Gennip

In principe zijn alle mannen in het land tussen de 18 en de 60 jaar dienstplichtig. Wel bestaan er uitzonderingen (zie kader). Overigens zijn de aanmeldingen voor het leger niet volledig opgedroogd: Oekraïners melden zich nog steeds bij het rekruteringscentrum. Een recentelijk opgericht legeronderdeel, Gvardia Nastoepoe (Aanvalsgarde), kan daarnaast op duizenden vrijwillige aanmeldingen rekenen. Maar naarmate de oorlog voortduurt, doen de autoriteiten een beroep op een groter deel van de bevolking, waarvan niet iedereen zich geroepen voelt.

Oekraïense dienstplicht In principe zijn alle Oekraïense mannen tussen de 18 en 60 jaar dienstplichtig. Zij mogen het land niet verlaten. Overigens telt het Oekraïense leger ook zo’n 60.000 vrouwen. Er zijn wel uitzonderingen, onder meer: vaders met drie of meer kinderen jonger dan 18; alleenstaande ouders met kinderen onder de 18; dienstplichtigen die zijn afgekeurd door een medische commissie; mensen die een beperking hebben of zorgen voor een kind of familielid met een beperking; directe familie van een gesneuvelde soldaat; werknemers van onmisbare sectoren, zoals bijvoorbeeld de spoorwegen; studenten.

Voor Mychailo is het leger überhaupt geen optie. Hij groeide op in de Donbas en was 14 toen de oorlog in het oosten van Oekraïne in 2014 begon. “Toen ik op 24 februari in Kiev wakker werd van de explosies, dacht ik: het is net als thuis.” Na de middelbare school vluchtte Mychailo van zijn geboorteplek Donetsk naar Kiev, waar hij nu als kapper werkt. Zijn herinneringen aan de oorlog laten hem niet los. “Mijn geestelijke gezondheid is naar de klote. Tijdens explosies voel ik me oké, maar ik ben bang voor de stilte die erna komt. Als ik mannen in uniform zie, bij een checkpoint, maakt dat iets in me los. Dan bevries ik.” Hoewel hij op basis van zijn verhaal mogelijk afgekeurd zou worden, heeft hij geen vertrouwen in de keuringsartsen. “Ik denk niet dat ze dit zullen begrijpen.”

Juridische hulp

Advocaat Andri Novak staat Oekraïners bij die vinden dat ze onterecht of op een onjuiste manier zijn opgeroepen. Sinds begin dit jaar ziet hij de vraag om juridische hulp toenemen. Het is een teken dat het tempo van de mobilisatie omhoog gaat, zegt hij in advocatenkantoor Miller Law Firm in Kiev. “De vorige keer dat op grote schaal werd gemobiliseerd, was vorig voorjaar”, zegt hij. Toen meldden veel Oekraïners zich vrijwillig. Sindsdien is het enthousiasme afgenomen. “Er zijn verliezen, gewonden, krijgsgevangenen. Ook krijgen we westerse wapens waarvoor militairen moeten worden getraind. En zijn er extra manschappen nodig voor het tegenoffensief.”

Andri Novak, advocaat bij Miller Law Firm in Kiev. Beeld Joris van Gennip

Maar de manier waarop de mobilisatie verloopt, leidt soms tot onvrede, waarna gemobiliseerde mannen bij Novak uitkomen. Op het internet, bijvoorbeeld op de berichtenapp Telegram, doen geruchten de ronde dat rekruteringsofficieren mensen op straat staande houden, een blanco oproepbrief invullen en vervolgens overhandigen. In maart sloot de Veiligheidsdienst 26 chatgroepen en arresteerde enkele van de oprichters. In de chats werd informatie gedeeld over de locatie van rekruteringsofficieren in verschillende Oekraïense steden. Het Oekraïense leger zegt dat de oproepen zijn bedoeld om de dienstplichtige bevolking beter in kaart te brengen, maar weet de onrust daarmee niet weg te nemen.

Zomaar een brief invullen en overhandigen is niet legaal, zegt Novak. Maar niet alle officieren nemen het zo nauw met de wet, hoort hij van zijn cliënten. De druk om zo snel mogelijk te mobiliseren is groot, denkt hij. “Het mobilisatieproces stamt nog uit vredestijd en is langzaam.” Maar als de Oekraïense autoriteiten sneller mensen willen oproepen, moeten ze de wet hervormen in plaats van die te overtreden, vindt Novak. “Brieven uitdelen op straat is geen oplossing.”

Groentjes naar het front

Wie terugdeinst voor de mobilisatie is niet alleen maar bang om gewond te raken of te sneuvelen. Angst om niet bij de gewenste eenheid te belanden, speelt voor zijn cliënten ook een rol, legt Novak uit. “Ze willen wel dienen, maar bij een eenheid die ze goed kennen. Ze hebben daar vrienden, ze weten dat de bevoorrading goed is, dat de officieren capabel zijn.” Ze willen een bepaalde mate van controle over hun leven behouden en zijn bang die te verliezen zodra ze in de bureaucratische molen van het Oekraïense leger terechtkomen.

Een herdenkingsdienst voor gevallen militairen bij de herdenkingsmuur in Kiev. Beeld Joris van Gennip

“Ik heb verhalen gehoord dat als je gezondheidsproblemen hebt, of ongeschikt bent, het ze geen fluit uitmaakt”, zegt Maksym. “En ik ben niet klaar om te gaan, geestelijk en fysiek niet.” De 28-jarige webdeveloper heeft bij wijze van uitzondering zijn huis verlaten om af te spreken in een winkelcentrum in Obolon. Hij vindt het ‘riskant’. “In Kiev beweeg ik me niet op mijn gemak.” Bij zijn ouders, die in een klein plaatsje in de buurt van Poltava wonen, 350 kilometer ten zuidoosten van Kiev, hebben officieren al meerdere malen aangeklopt, omdat ze hem zoeken. “Er sterven zo veel soldaten dat ze nu groentjes direct naar het front sturen”, zegt hij. De Oekraïense strijdkrachten ontkennen dit. Desondanks vervult het vooruitzicht van het leger hem met angst. “Ik wil leven.”

Er is weinig oog voor andere manieren om Oekraïne te helpen, vindt Maksym. “In het begin van de oorlog maakte ik sites om vluchtelingen te helpen en geld in te zamelen voor de strijdkrachten. En net als iedereen doneer ik een deel van mijn salaris aan het leger.” Ook Mychailo vindt dat hij op eigen wijze zijn steentje bijdraagt. “De kapper waar ik werk ging in de tweede week van de invasie weer open. We betalen belasting. We doneren aan het leger, we zamelen geld in voor humanitaire doelen.” Veel van zijn klanten zijn overigens soldaten. “Zij maken de keuze om het land op deze manier te verdedigen. Ik verdedig het op een burgerlijke manier.”

Rekruteringsofficieren

Op Kyiv Pasazjyrsky, het grootste treinstation van de hoofdstad, zijn deze doordeweekse lentedag geen rekruteringsofficieren te vinden. Ze zijn er wel geweest, bezweert de 29-jarige Arsen, die bij een koffietentje werkt. “Maar ik heb ze zelf niet gezien, ik hoorde het van een collega.” Valeria Moecha (19), die op haar trein wacht, heeft het met eigen ogen gezien in haar woonplaats Tsjernihiv. “Twee maanden geleden zag ik hoe geüniformeerde mannen brieven uitdeelden aan rondhangende jongeren.” Ze vindt dat er veel druk op mannen ligt om bij het leger te gaan. “Maar mensen dwingen is geen optie. Ik begrijp heel goed dat sommigen niet durven.”

Militair Vjatsjeslav Rotar (23) heeft net verlof gehad en wacht op de trein naar zijn legerbasis. Hij zat al voor de invasie in het Oekraïense leger. Afgelopen maanden was hij gelegerd in Transkarpatië, tegen de Hongaarse grens aan. “In die regio pakken we veel ‘renners’, mannen die de grens proberen over te steken. ’s Winters was het minder, een halve meter sneeuw rent niet zo makkelijk”, zegt Rotar met een glimlach. De mannen krijgen een boete en worden daarna vrijgelaten. Rotar kan sympathie voor hen opbrengen. “Vaak proberen ze niet eens het leger te vermijden. Ze missen hun vrouw en hun kinderen, die in Europa zijn.”

Vjatsjeslav Rotar (23), soldaat in het Oekraïense leger. Beeld Joris van Gennip

Nu is er kans dat hij zelf naar het front gaat. “Daar heb ik vrede mee, ik wist dat het een mogelijkheid was toen ik mijn contract tekende. Ik ben niet té bang. Maar iedereen is bang.” Mensen die niet willen vechten, begrijpt hij ook. “Niet iedereen heeft het in zich. Ik heb verhalen gehoord van jongens die volledig bevroren toen de eerste granaten insloegen. Dan ben je ook een gevaar voor anderen.”

Mychailo blijft openbare plekken voorlopig mijden. “Ik kan alleen het beste hopen voor ons land.” Aan vooruitkijken doet hij niet. “Ik leef enkel in het hier en nu.”

De Oekraïense autoriteiten gingen niet in op verzoeken om wederhoor.

*Mychailo en Maksym zijn pseudoniemen.