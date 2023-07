Op bezoek bij revalidatiecentrum Unbroken in Lviv: ‘Zelfs na een amputatie willen militairen terug naar het front’

Onvermoeibaar vecht het team van revalidatiecentrum Unbroken in de Oekraïense stad Lviv voor de levens van oorlogsslachtoffers. Tijd voor vakantie is er niet. ‘We hebben al een schuldgevoel als we het ziekenhuis verlaten om thuis een paar uur te slapen.’

De verf is amper opgedroogd in het nieuw medisch centrum Unbroken. In rap tempo wandelen we erdoor. Volodymyr Fedorov, directeur van de overkoepelde organisatie van ziekenhuizen in Lviv, geeft een rondleiding en dreunt de feiten op. In 2022 werden 80.000 patiënten behandeld in de drie ziekenhuizen van Lviv. 11.000 van hen kwamen zwaargewond binnen als gevolg van oorlogsverwondingen, vaak door landmijnen.

Ons tempo staat in schril contrast met de mensen die we passeren. Links, rechts, links, rechts: waar je ook kijkt liggen kamers vol met oorlogsslachtoffers. Hun levens staan stil. Een medewerker van het ziekenhuis duwt een ziekenhuisbed langs met daarop een zwaargewonde man. Zijn gezicht ernstig verminkt.

Op de muur hangen foto’s van mensen die in behandeling zijn. Stuk voor stuk succesverhalen, maar de verhalen zijn schrijnend. Zoals dat van Ilya Pilipenko, die bijna levend verbrandde in een militaire tank. Hij herinnert zich zijn gezwollen gezicht, de huid die aan zijn handen hing en zijn been dat aan zijn broek vast leek te zitten. Hij overleefde, en zegt dat hij zichzelf als gelukkig mens kan beschouwen. Een van zijn benen is nu geamputeerd.

Raketten, mijnen, bombardementen, geweervuur: duizenden gewonde Oekraïners en militairen hebben chirurgie, revalidatie en prothesen nodig. Unbroken National Rehabilitation Center is dit jaar razendsnel uit de grond gestapt: in drie maanden veranderde een leegstaand gebouw naast het ziekenhuis Lviv First Medical Union in een modern revalidatiecentrum. Het moet 13.000 patiënten per jaar kunnen behandelen.

Terug naar het front

Het ziekenhuis en revalidatiecentrum opereren op de achterhoede van de oorlog. Op 1.200 kilometer van het front is Lviv een humanitair oord geworden voor slachtoffers van de oorlog. De stad vangt momenteel 150.000 Oekraïners op. Drie keer per week dendert er een trein het station van Lviv binnen met gewonden.

Veel militairen die zijn binnengebracht willen terug naar het front als ze hersteld zijn, zegt Oleksandr Kobzarev, directeur van stichting Unbroken. “Zelfs na een amputatie, en zelfs als ze een ernstig trauma hebben opgelopen. Ze zoeken naar een andere specialisatie, zoals instructeur worden of drone-operator.”

Het alternatief is moeilijker te accepteren: dat het leven nooit meer zal worden als het was.

Roman Lisovenko wil niet terug naar het front. Beeld Unbroken

Een van de mannen die revalideert bij Unbroken is de 30-jarige Roman Lisovenko. Voor de oorlog rende hij ultramarathons. De militair uit Kiev stapte vorig jaar ’s nachts op een mijn, vlakbij de bezette Oekraïense stad Loehansk. “Heel even hoorde ik een explosie. Vervolgens voelde ik een ondraaglijke pijn in mijn been. Ik realiseerde me dat ik gewond was, maar ik dacht alleen aan overleven.”

Artsen probeerden om zijn gewonde been te redden. Tevergeefs. Terug naar het front wil hij niet, weer sporten wel. Hij wacht op zijn prothese, maar eerst moeten zijn wonden genezen. Intussen loopt hij op krukken, en doet hij elke dag krachtsoefeningen om fit te blijven.

Robothanden

Het revalidatiecentrum is multidisciplinair, alle zorg is in huis. Het rust op drie pilaren: reconstructieve chirurgie, revalidatie en mentale gezondheid. Het medisch centrum maakt eigen prothesen en robothanden, er is een zwembad voor waterrevalidatie, een ergotherapieflat waar patiënten opnieuw voor zichzelf leren te zorgen, en een uitgebreid traumacentrum. Daarnaast werkt Unbroken samen met andere projecten rondom re-integratie en huisvesting.

In Oekraïne bestaat een vergelijkbaar centrum nog niet, zegt Oleksandr Kobzarev. Het concept is ontwikkeld in nauw contact met artsen en universiteiten uit Israël, de Verenigde Staten en Kroatië.

Paul Kozak belandde op zijn twaalfde in een rolstoel, maar werd kampioen powerlifting van Oekraïne en Europa. Hij is in gesprek met Oleksandr Kobzarev, de directeur van Unbroken. Beeld RV

Ook zijn er dagelijks mentors aanwezig. Soms oud-patiënten, maar ook andere rolmodellen. Een van hen is Paul Kozak. Hij belandde op zijn twaalfde in een rolstoel en werd kampioen powerlifting van Oekraïne en Europa. “Voor veel mensen is het idee dat ze voor altijd met hun nieuwe lichaam moeten leven traumatiserend”, zegt Kobzarev. “Iemand als Kozak laat zien: je kan alsnog succesvol zijn, een familie starten en lol hebben. Nee, het leven is niet zo makkelijk als voorheen, maar het is niet onmogelijk.”

Kloof overbruggen

We wandelen het traumacentrum binnen, een oase van rust. Een jazzmuziekje klinkt op de achtergrond. De gangen zijn gezellig gemaakt: het is duidelijk dat een van de sponsors een bekende Zweedse meubelgigant is. Het heeft een hoog huiskamergevoel: volle boekenkasten, verse pioenrozen op de bijzettafels, kunst aan de muur.

Psychiater en psychotherapeut Oleh Berezyuk staat aan het hoofd van het centrum. Hij raakt niet uitgepraat over de vernieuwde methoden die gebruikt worden en laat trots de verschillende behandelkamers zien. Het team bestaat uit 30 mensen, het grootste team van Oekraïne, vertelt hij. Andere ziekenhuizen moeten het soms met slechts twee psychologen doen.

Psychotherapeut Oleh Berezyuk. Beeld RV

Maar ook zijn relatief grote team kan niet opboksen tegen de enorme nood die er in het land is: 20 procent van de burgers heeft een trauma opgelopen door de oorlog, bijvoorbeeld van de continue luchtalarmen, door stress, verlies van familieleden of omdat ze moesten vluchten. Bij gewonde Oekraïners en militairen kan dit oplopen tot 90 procent. Een enorme humanitaire crisis.

De militairen en burgers worden bewust bij elkaar gezet in groepstherapie. En dit zorgt voor spanningen. De militairen hebben veel onbegrip voor de burgers: ‘Wij hebben gevochten, wij hebben geleden, jullie niet.’ Logisch, zegt de psychotherapeut. “Die soldaten hebben oog in oog gestaan met de dood. De meeste burgers hebben geen idee wat zij hebben meegemaakt.”

Maar de samenwerking tussen burgers en militairen is essentieel voor hen allebei om te overleven, stelt hij. De kloof moet daarom zo snel mogelijk overbrugd worden. “Het onbegrip tussen beide groepen wordt straks namelijk een groot probleem in de maatschappij, dat voorspellen we nu al.”

De patiënten volgen experimentele therapie, zoals tekenen. Beeld RV

Experimentele therapie, zoals tekenen, is een van de methodes die wordt ingezet om trauma’s te behandelen. Hiermee wordt vooral gestart bij mensen die gegijzeld en gemarteld zijn geweest, de moeilijkste categorie patiënten, zegt Oleh Berezyuk. Hij laat tekeningen zien van een soldaat die gegijzeld werd in Azovstal. In 2022 zaten burgers en militairen tachtig dagen lang in de schuilkelders van deze staalfabriek in Marioepol, omsingeld door het Russische leger.

Op de eerste tekening is chaos te zien, horror, geschreeuw, veel rood en zwart. De laatste tekening is meer gestructureerd, er is meer kleur, wat vogels, een kleine glimp humor.

De militair had een team van vijf therapeuten om zich heen. Deze intensieve behandelingen leggen een zware druk op de teambezetting; Oleh Berezyuk zegt dat er honderden specialisten nodig zijn. “Er zijn genoeg mensen in Oekraïne, maar niet genoeg mensen met de juiste opleiding voor dit werk.”

Het team maakt dan ook overuren. “We weten dat we hoog risico lopen op een secondaire traumatische aandoening. We praten hier onderling over, maar het beste zou zijn als elk teamlid af en toe een paar dagen op retraite kan. Maar daar hebben we de tijd en middelen niet voor. We hebben al een schuldgevoel als we het ziekenhuis verlaten om thuis een paar uur te slapen.”

De psychotherapeut blijft er zelf nuchter onder: “Dit is niet de eerste en laatste oorlog van de wereld. De mensheid overleeft altijd.”

Kinderen

Het centrum blijft uitbouwen de komende tijd. Zo is er een revalidatiecentrum voor kinderen in de maak. In het kinderziekenhuis van Lviv werden in 2022 meer dan 60.000 kinderen geholpen, bij het al bestaande revalidatiecentrum voor volwassenen kwamen tot nu toe 350 gewonde kinderen langs.

De twaalfjarige Mikhailika Baêva uit Bachmoet is er een van. Hij liep vorig jaar met zijn vader het huis uit toen er een raket de tuin invloog. Zijn vader overleefde de klap niet. Mikha zat vol scherven en brokstukken, liep een herseninfarct op en zijn slagader raakte beschadigd. Het jongetje was al gewond: eerder was hij tijdens een beschieting naar een schuilkelder gerend, waar hij per ongeluk tegen een kokende pan aanliep. Toen liep hij brandwonden op.

Beeld Unbroken

Wonder boven wonder overleefde het kind. Door het herseninfarct kon hij niet meer lopen en praten, inmiddels lukt dat – voorzichtig – weer. Een goede behandeling voor zijn littekens kan hij op dit moment niet vinden in Oekraïne.

“We helpen kinderen nu zo goed als we kunnen, maar soms lukt dat niet. Dan moeten we ze naar het buitenland sturen omdat we in Oekraïne niet voldoende faciliteiten hebben”, zegt directeur Oleksandr Kobzarev. Stichting Unbroken zamelt momenteel geld in voor apparatuur voor kinderrevalidatie.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) bezocht het ziekenhuis en revalidatiecentrum in juli. Hij wil Unbroken nu op de kaart zetten in Vlaanderen. “Dit ziekenhuis moet dringend uitbreiden en zoekt daarvoor internationaal nog fondsen. Mocht Vlaanderen hier een steentje kunnen bijdragen, vind ik dat wel het mooiste wat we voor Oekraïne kunnen doen.”