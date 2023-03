Ook Bachmoet heeft zijn staalfabriek, inclusief versterkt ondergronds complex: ‘Dit is erger dan Stalingrad’

De Azovstal-fabriek in Marioepol met zijn honderden onderaardse gangen groeide vorig jaar uit tot het symbool van Oekraïens verzet tegen de Russische invasie. Gebeurt nu hetzelfde met het Azom-complex in Bachmoet? Honderden Oekraïense soldaten zouden zich er ophouden, klaar voor een gevecht met de geharde Wagner-troepen.

“Ik wens voor de helden van Bachmoet hetzelfde als voor iedereen: dat het goed gaat met hun kinderen, hun families en vooral met henzelf. Ik wens hen warmte en gezondheid.” Zo sprak Oekraïens president Zelensky op 20 december 2022 de soldaten die de frontstad verdedigden moed in. Hij ging er met zijn manschappen op de foto in een hangar van de Azom-metaalfabriek aan de noordrand van de stad, toen amper 4 kilometer van het front.

Het was waarschijnlijk geen toeval dat de Russische troepen van het Wagner-huurlingenleger deze week in diezelfde hangar poseerden om te bewijzen dat ze na aanvallen in het zuiden en oosten van Bachmoet nu ook in het noorden waren binnengetrokken.

Toch is de metaalfabriek, die in 1954 werd gebouwd en een van de grootste van de voormalige Sovjet-Unie is, lang niet volledig in Russische handen. Het terrein van het Azom-complex – voluit ‘fabriek voor de verwerking van non-ferrometalen in Artyomovsk’, de Russische naam voor Bachmoet – is meer dan 1 kilometer lang. De totale oppervlakte, geprangd tussen de Bachmoetka-rivier en de spoorweg, is groter dan tweehonderd voetbalvelden en omvat een wirwar van gebouwen, opslagplaatsen en hangars.

Honderden Oekraïense soldaten zouden zich in een ondergronds versterkt gangencomplex onder de fabriek schuilhouden, beschermd tegen Russische artilleriebeschietingen. Van daaruit kunnen ze gerichte uitvallen doen naar de Russen. Volgens Oekraïne is het Azom-complex “gebouwd om zelfs een nucleair conflict te weerstaan”. Er zijn onder andere een eigen ondergronds communicatiesysteem, watervoorziening en energiegeneratoren.

‘Geen vlieg erdoor’

In een video op sociale media omschreef een Oekraïense soldaat vorige week nachtelijke gevechten met Wagner-troepen in de fabriek. “De Russen zijn het complex binnengedrongen, we proberen hen uit te schakelen.” De strijd om het complex noemde hij “erger dan Stalingrad”, verwijzend naar het 5 maanden durende bloedbad tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen de nazi’s en de Russen waarbij 2 miljoen doden en gewonden vielen.

Volgens Yan Gagin, pro-Russisch militair analist in de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, zal Oekraïne van het Azom-complex een versterkte burcht maken en zal Rusland dezelfde tactiek als bij de belegering van de Azovstal-fabriek in havenstad Marioepol vorig jaar moeten gebruiken. Duizenden Oekraïense militairen boden daar in het voorjaar van 2022 weerstand tegen een immens Russisch overwicht. Met de Zee van Azov in de rug en geconfronteerd met een omsingeling waar op bevel van Poetin “geen vlieg” mocht doorkomen en een regen van artillerie vanuit de lucht, gaf Oekraïne zich pas na bijna 3 maanden over.

“Qua complexiteit is dit het equivalent van Azovstal en de opkuisoperatie zal even zwaar zijn”, voorspelde Gagin tegenover het Russische staatspersbureau Tass. De ondergrondse gangen van de Azom-fabriek lopen volgens hem “honderden meters diep”.

Tijd winnen

De laatste vijfhonderd Oekraïense militairen in de Azovstal-fabriek gaven zich pas op 20 mei over. Volgens het ministerie van Defensie had Oekraïne “dankzij de verdedigers van Marioepol belangrijke tijd gewonnen om reserves op te bouwen, troepen te hergroeperen en hulp van bondgenoten te krijgen”.

Die tactiek lijken Zelensky en zijn hoogste legercommandanten ook nu te willen toepassen. Zelensky bevestigde dinsdag dat Bachmoet voorlopig niet opgegeven wordt, ondanks een dreigende omsingeling. De soldaten die zich nog in Bachmoet bevinden, zouden de stad nog zeker tot april in handen moeten houden. In tussentijd wordt er gewacht op wapens en voertuigen uit het Westen en moet de rest van het leger zich voorbereiden voor een tegenoffensief, waarschijnlijk begin mei.

Militaire analisten verschillen van mening of Bachmoet blijven verdedigen de juiste tactiek is. Oekraïne beweert de laatste twee weken gemiddeld bijna duizend Russische soldaten per dag te doden in een van de bloedigste fases van de oorlog tot nu toe. Maar ook de verliezen aan Oekraïense zijde zijn hoog: her en der wordt zelfs gevreesd voor de slagkracht van het toekomstige tegenoffensief.

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) meent dat “het Wagner-offensief richting Bachmoet zijn culminatiepunt nadert”. De huurlingen, die naast gerekruteerde gevangenen ook hun meest ervaren troepen inzetten, konden de voorbije dagen enkel “opportunistische, lokale aanvallen lanceren op kleine, onverdedigde nederzettingen” langs de E40-snelweg ten noorden van Bachmoet. “Het is extreem onwaarschijnlijk dat de inname van dorpen rond de snelweg Wagner helpt om Bachmoet zelf in te nemen of andere operationele winsten te boeken”, aldus het ISW.

Ook de door Rusland geïnstalleerde leider van Donetsk, Denys Poesjylin, gaf donderdag aan dat een volledige omsingeling van Bachmoet misschien niet lukt. Hij noemde de situatie voor Rusland “complex en moeilijk”. Vooral een tekort aan nieuwe manschappen, munitie en ander materiaal zou de Russen parten spelen om snel verdere delen van Bachmoet zelf in te nemen of om de omsingeling te voltooien.

