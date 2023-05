‘Ook aan hun kant ontploft er heel wat’: Oekraïne lijkt te dralen met zijn tegenoffensief

Terwijl president Zelensky zijn internationale tournee voortzet met bezoeken aan Saudi-Arabië en de G7-top in Japan, claimt het Oekraïense leger nieuwe vooruitgang bij Bachmoet. Van een groot tegenoffensief is echter nog geen sprake, wat luitenant-kolonel Tom Simoens (Koninklijke Militaire School Brussel) toch enigszins verbaast.

Oekraïne zegt in een week tijd meer dan 20 vierkante kilometer terrein te hebben teruggewonnen bij Bachmoet. Wat is daarvan aan?

“Bij Bachmoet speelt zich voor zover we weten een dubbel fenomeen af. In de stad zelf rukt het Wagner-huurlingenleger verder op in westelijke richting. Oekraïne heeft nog slechts ongeveer 5 procent van de stad in handen, het gaat dus om de laatste straten en gebouwen. Die zijn wel goed verdedigd en de gevechten en Russische artilleriebeschietingen zijn er bijzonder hevig.

“Anderzijds zijn de Oekraïners sinds een week met kleine lokale tegenaanvallen begonnen op de flanken ten zuiden en ten noorden van de stad. Voorlopig is er voor de Russen nog geen gevaar op omsingeling, maar dat kan er wel nog van komen.

“Finaal zal Bachmoet zelf dus meer dan waarschijnlijk dan ook in Russische handen vallen, maar de vraag is of Oekraïne dat zo erg vindt.”

Waarom niet?

“Poetin wint er niets mee. De stad is volledig kapotgeschoten en dus strategisch van geen enkel belang meer. Het is ook niet zo dat ze met de verovering van Bachmoet ineens verder kunnen oprukken en de rest van de provincie Donetsk kunnen innemen. De Oekraïense linies ten westen van Bachmoet zijn goed uitgebouwd, dus de kans is groot dat de Russen daar gewoon opnieuw en zelfs nog harder op gaan vastlopen. Bovendien hebben ze er in tien maanden oorlog tienduizenden soldaten verloren en tonnen wapens op verschoten.”

Vormen de aanvallen op de flanken van Bachmoet de start van het Oekraïense offensief?

“Neen, waarschijnlijk niet. Hier zijn niet de brigades ingezet die de voorbije maanden opgeleid zijn om het tegenoffensief te gaan voeren. Ook de tanks en pantserwagens uit het Westen zien we hier nog niet. Pas als die opduiken, is het een teken dat het offensief echt zal beginnen.

“Mogelijk gaat het om een puur opportunistische tegenaanval van een Oekraïense commandant die gemerkt heeft dat de Russische verdediging er toch niet zo sterk is. Een andere optie is dat het wel degelijk om een bewust geplande actie gaat, die dan een afleidingsmanoeuvre zou kunnen zijn om extra Russische versterkingen te lokken.”

Het weer in Oekraïne is al enkele weken verbeterd, en de grond is voldoende opgedroogd. Waarom start het lenteoffensief dan niet?

“Tot voor kort leek het alsof Oekraïne begonnen was met zijn ‘shaping’-operaties voor het offensief: achter de linies Russische depots en commandocentra aanvallen om hun logistiek te verstoren, en kleine lokale aanvallen lanceren om de verdediging te testen.

“Maar dat lijkt nu weer minder het geval te zijn. Het is bijvoorbeeld vreemd dat Oekraïne vorige week enkele Storm Shadow-raketten heeft ingezet op Loehansk, maar nu niet meer. Dat verrassingseffect is nu weg. Het lijkt er dan ook sterk op dat Oekraïne zijn planning heeft moeten opschuiven.”

Wat kan daar de reden voor zijn?

“Misschien hebben de Oekraïners bij Bachmoet gemerkt dat ze toch nog niet helemaal klaar zijn. Aanvallen op die flanken zou in vergelijking met wat nog komt een relatief gemakkelijke operatie moeten zijn, aangezien Rusland zijn verdediging daar nog niet zwaar heeft kunnen uitbouwen. De versterkingen in het zuiden bij Zaporizja, waar het echte offensief mogelijk zal plaatsvinden, zijn veel sterker.

“Mogelijk zijn ook nog niet alle voorwaarden vervuld en wachten ze nog op extra materiaal uit het Westen. Dat is in elk geval wat Zelensky zelf zegt, al kan dat ook weer misleiding zijn. De extra wapens die Zelensky de voorbije week uit onder andere Duitsland en Frankrijk toegezegd heeft gekregen, zijn sowieso niet meer voor deze fase, eerder voor over enkele maanden.

“Tegelijkertijd ontploft er ook aan Oekraïense zijde heel wat de laatste weken, door Russische luchtaanvallen op steden als Lviv en Chmelnitski in het westen. Oekraïne hult zich in stilzwijgen over wat daar precies geraakt wordt of zegt hoogstens dat er enkel oude Sovjet-raketten lagen opgeslagen. Maar het valt niet uit te sluiten dat er ook materiaal bij is dat voor het offensief nodig is en dat de voorbereiding effectief verstoord is.

“Voor alle duidelijkheid: het is niet aan het Westen om te zeggen wanneer Oekraïne zijn offensief moet starten. Het zal er sowieso komen. Maar als de kaarten niet goed liggen is het militair gezien altijd de beste strategie om te wachten, hoe groot de externe druk ook is. Beter een late aanval dan een slechte aanval.”

Rusland bestookt nu ook bijna elke nacht Kiev met raketten. Is dat ook om het toekomstige offensief te verstoren?

“Ik kan me niet voorstellen dat Kiev een logistieke hub is voor de komende militaire operaties. Moskou lijkt eerder gebrand op Kiev als vergelding voor de droneaanval op het Kremlin van enkele weken geleden, die toch een blamage voor Rusland was. Bovendien lijkt Poetin van het uitschakelen van de Amerikaanse Patriot-batterij die de lucht boven Kiev helpt te beschermen, een prestigeproject gemaakt te hebben. Voorlopig lijkt dat echter niet te lukken en verschiet Rusland gewoon zijn beste pijlen op niet-militaire doelen.

“Aan de andere kant probeert Rusland heel duidelijk de Oekraïense luchtafweer uit te putten door goedkope drones te blijven sturen. Voor Rusland is dat altijd win-win: Oekraïne moet er dure raketten op afvuren om ze neer te halen, en als ze hun doel raken kunnen ze ook nog eens grote schade aanrichten.”