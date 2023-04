‘Onze eigen jongens beschieten ons’: hoe Russische propaganda Oekraïne teistert

Na een jaar oorlog verbazen sommige inwoners van Oost-Oekraïense dorpen de overheid en politie nog steeds met hun steun voor Rusland, ondanks aanhoudende bombardementen door de Russische troepen. De Russische propaganda tiert er welig.

Een Oekraïense inwoonster van de frontlijnstad Kostjantynivka wijst naar de raketkrater op haar oprit. Ze is boos en weet wie er verantwoordelijk is voor de aanval. “Ze vermoorden ons”, zegt ze. “Onze eigen jongens beschieten ons.” Volgens Natasja zijn het niet de Russische troepen geweest, hoewel die de nabijgelegen stad Bachmoet en de omliggende steden al acht maanden aanvallen. Volgens haar was het daarentegen het Oekraïense leger.

Een jaar sinds het begin van de oorlog verrassen sommige inwoners van steden langs de frontlinie in Oost-Oekraïne ambtenaren en de politie nog steeds met hun steun voor Rusland. Dat ondanks het feit dat het Russische leger hen al maanden met artillerievuur en raketten bestookt. Ze herhalen de Russische propaganda en beschuldigen het Westen ervan de oorlog te hebben veroorzaakt. Het Oekraïense leger is volgens hen dan weer schuldig aan het beschieten van huizen met als doel de bewoners te dwingen te vertrekken. “Ze doen het met opzet”, aldus Natasja. “Ze zeiden dat mensen geëvacueerd moeten worden. Ze hebben het land nodig.”

Oekraïense soldaten noemen hen “wachters”, mensen die weigeren geëvacueerd te worden en in hun huizen blijven in afwachting van een Russische overname van hun regio, terwijl de Russische bombardementen hun leven in gevaar brengen. Ze vormen een slinkende minderheid in Oekraïne, dat in overgrote meerderheid zijn onafhankelijkheid van Rusland steunt, maar het gaat niettemin om duizenden burgers.

Het oostelijke deel van de Donbas was al de meest pro-Russische regio in Oekraïne. Het ligt vlak naast Rusland, families die er wonen hebben banden met beide landen. In de steden daar wordt vaker Russisch dan Oekraïens gesproken.

Wreedste wapen

Maar de plaatselijke politiechef, Dmytro Kirdjapkin, schrijft de mening van burgers als Natasja grotendeels toe aan de meedogenloze en verraderlijke Russische propagandacampagne die de lokale bevolking al meer dan tien jaar wordt opgedrongen. Die heeft hen tegen hun eigen regering gekeerd, stelt hij, en hen in de armen gedreven van de Russische gevolmachtigde troepen die in 2014 delen van Oost-Oekraïne in handen kregen. “Naar mijn mening is dit het wreedste wapen dat de Russische Federatie tegen ons volk gebruikt”, zegt Kirdjapkin tijdens ons interview in zijn kantoor in Kostjantynivka.

De 35-jarige Kirdjapkin, afkomstig uit de regio Donetsk, heeft de gevolgen van de Russische informatieoorlog aan den lijve ondervonden toen hij bij de politie werkte in de Oekraïense frontsteden Marioepol, Droezjkivka en nu Kostjantynivka. Hij herinnert zich dat hij in 2014 in een heroverde stad een tv-toestel aanzette en alleen een pro-Russische zender aantrof die gruwelijke beelden van nucleaire vernietiging en terreur toonde, naast een Oekraïense vlag.

De beelden waren niet eens afkomstig uit Oekraïne, zegt hij, maar de berichtgeving was bedoeld om angst voor het Oekraïense leiderschap aan te wakkeren en mensen aan te zetten tot steun aan de vereniging met Rusland. Kirdjapkin: “We hebben de informatieoorlog in 2014 verloren.”

Mensen repareren een huis dat beschadigd is door een Russische raketaanval, ongeveer 15 kilometer ten westen van Bachmoet, in Kostjantynivka. Beeld DANIEL BEREHULAK / NYT

Hij herinnert zich daarnaast een vals verhaal dat werd gepromoot op het belangrijkste Russische televisiekanaal, beschikbaar voor veel Oekraïners: een kleine jongen zou zijn gekruisigd door Oekraïense soldaten. “Ik begrijp niet dat zoveel mensen die verhalen geloofden en nog steeds geloven”, zegt hij.

President Volodymyr Zelensky wordt vaak geprezen om zijn communicatieve vaardigheden en zijn succes bij het verenigen van het land. Maar in delen van het oosten geven de meeste functionarissen toe dat Rusland nog steeds de overhand heeft in de propagandaoorlog.

Russische televisiekanalen, die de ether domineren in het door Rusland gecontroleerde gebied, zijn al lang verboden in Oekraïne, net als populaire Russische socialemedianetwerken. Maar in Oost-Oekraïne kan iedereen met een schotelantenne nog steeds naar pro-Russische zenders kijken of pro-Russische radioprogramma’s beluisteren, zelfs in steden die meer dan 50 kilometer van de frontlinie verwijderd zijn.

De politie heeft vastgesteld dat socialemediakanalen door Rusland worden gebruikt om de gemeenschap rechtstreeks te manipuleren, aldus Kirdjapkin. De Oekraïense inlichtingendienst heeft socialemedia-accounts geblokkeerd die zij als vijandig beschouwt, maar heel wat accounts blijven ongecontroleerd.

Eén pro-Russisch kanaal, het Kostjantynivka-Telegram-kanaal, heeft 4.500 abonnees en post een vreemde mix van pro-Russische beelden en video’s, waarschuwingen voor artillerie- en raketaanvallen, orthodoxe gebeden en bedreigingen aan het adres van lokale ambtenaren omdat zij niet zorgen voor adequate nutsvoorzieningen. Het kanaal kondigt vaak aan dat het Oekraïense leger mortieren afvuurt vlak voordat een Russische raketaanval plaatsvindt en beweert dan achteraf dat de krater afkomstig is van een mortier terwijl hij de grootte heeft van een veel grotere raket, aldus Kirdjapkin. Uren voordat de granaten insloegen in de wijk van Natasja, bijvoorbeeld, plaatste iemand een waarschuwing op het kanaal van Kostjantynivka dat Oekraïense troepen zich voorbereidden om de stad te beschieten en adviseerde de bewoners binnen te blijven.

“#Konstantinovka - we hebben informatie ontvangen dat de Oekraïense strijdkrachten vanavond de stad opnieuw zouden kunnen beschieten”, luidde het bericht. “Wees voorzichtig. Blijf weg van balkons en binnenplaatsen. Blijf uit de buurt van ramen.” Rond 22 uur, toen de granaten insloegen, meldde de zender dat het “luid” was en dat er brand was. In de ochtend vermeldde de zender de schade.

Informanten

Kirdjapkin zegt dat hij heel wat tijd besteedt aan het redden van slachtoffers van raketaanvallen en het opsporen van informanten. De politiechef heeft een team dat het Telegram-kanaal in de gaten houdt om te proberen de informanten, die hij omschrijft als “schurken”, te pakken te krijgen.

Afgelopen zomer, toen hij de leiding had over de naburige stad Droezjkivka, arresteerde zijn eenheid vijf plaatselijke bewoners. De autoriteiten hadden ontdekt dat zij informatie over potentiële doelwitten verstrekten aan de Russische inlichtingendienst, vertelt hij. Het ging om een diverse groep mensen: een fabrieksingenieur, een jonge vrouw, een 30-jarige man, een geregistreerde psychiatrische patiënt en een voormalige taxichauffeur, aldus de politiechef. Hij voegt eraan toe dat ze alle vijf een gerechtelijk proces hebben doorlopen en schuldig zijn bevonden.

De voormalige taxichauffeur, een 50-jarige vrouw, werd door de politie gearresteerd nadat zij was opgevallen tijdens bezoeken aan locaties in verschillende delen van de stad die kort daarop getroffen werden. De vrouw gaf toe informatie te verstrekken aan de Russische inlichtingendienst, zegt hij, en een spraakbericht op haar mobiele telefoon, afkomstig van haar Russische begeleider waarin zij vroeg om bevestiging van het aantal slachtoffers, maakte alles nog duidelijker.

Oekraïense reclameborden die mensen aanmoedigen om dienst te nemen in het leger, in Kostjantynivka. Beeld DANIEL BEREHULAK / NYT

Sommige informanten deden het voor het geld. De politie traceerde betalingen en berichten van en naar Rusland. Eén man zei dat hem 5.000 dollar (4.560 euro) was aangeboden om informatie over Oekraïense militaire bewegingen door te geven, zegt Kirdjapkin. Maar de vrouwelijke taxichauffeur ontkende dat haar een beloning was aangeboden en leek te zijn beïnvloed door Russische propaganda, aldus de politiechef. Hij toonde journalisten van The New York Times een video-opname van haar verhoor. Ze was in 2014 gerekruteerd door een Russische inlichtingenagent, die vorig jaar na de volledige invasie opnieuw contact met haar opnam.

De vrouw, die de chef niet bij naam noemt, zei dat haar Russische begeleider had beloofd dat de aanvallen nauwkeurig zouden zijn en alleen apparatuur zouden beschadigen. “Ik dacht dat er op deze manier misschien iets ten goede zou veranderen in mijn land en dat er vrede zou komen”, zegt ze in de video-opname. “Ik wilde niet dat mijn kinderen in oorlog zouden leven.” De politiechef deed haar opmerking af als onoprecht. “Je wilde wereldvrede, maar besloot de vijand te helpen zijn vuur te richten”, zegt hij.

De Russische aanvallen werden minder frequent na de arrestaties, aldus Kirdjapkin. Hij zegt ook dat zijn eenheid mensen heeft geholpen te evacueren naar veiligere steden en dat het nieuws zich heeft verspreid dat de Oekraïense regering niet alleen maar slecht was.

Graffiti met de tekst "Russen - Verraders" in Kostjantynivka. Beeld DANIEL BEREHULAK / NYT

Verandering

Het bestrijden van de propagandaoorlog kost veel tijd en geld en vormt niet de eerste prioriteit nu er een grootschalige confrontatie op het slagveld aankomt, zeggen Oekraïense functionarissen. Maar er zijn tekenen dat de strijd om de geesten in de straten van de frontsteden wel degelijk gevoerd wordt.

Het Oekraïense leger heeft in de hoofdstraten van veel steden glanzende reclameborden opgehangen waarop militaire helden worden geëerd, als onderdeel van een campagne om de rekrutering aan te moedigen. De graffiti op de muren van woongebouwen in Kostjantynivka zijn meestal pro-Oekraïens en herhalen bekende zinnen als “Glorie aan Oekraïne” en “Russisch oorlogsschip, rot op”. Eén stuk graffiti valt echter op door zijn boodschap aan de pro-Russische gemeenschap. “De Russen zijn verraders”, luidt de tekst, een verwijzing naar het verraad dat de pro-Russische bevolking voelt omdat Moskou zijn belofte van een beter leven niet is nagekomen.

Niemand weet zeker wie de graffiti heeft gemaakt, maar de meesten zijn het erover eens dat de acties van Rusland zelf - zijn willekeurige bombardementen en beschietingen van Oekraïense burgercentra - veel voormalige aanhangers in Oost-Oekraïne langzaam tegen Rusland hebben gekeerd. “De mensen die vroeger voor Rusland waren, zijn nu veranderd van mening”, zegt Olha (67), een van de weinige bewoners die nog in een centraal gelegen flatgebouw woont. “Nu zijn ze voor Oekraïne, en voor rust.”

De politiechef zegt dat hijzelf ook een verandering bij de inwoners heeft opgemerkt. “Ze begrijpen dat veel mensen om hen heen zijn gestorven; alles is verwoest in hun stad”, zegt hij. “Ze zijn overtuigd door hun eigen ogen.”