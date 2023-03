Onervaren rekruten en herhaling van fouten: hoe grootste tankgevecht van de oorlog een pijnlijke afstraffing voor Moskou werd

Het Russische leger heeft zich decennialang geconcentreerd op tankoorlogvoering en die zelfs gemythologiseerd. Toch draaide de slag om Voehledar uit op een fikse tegenslag voor Moskou.

Voordat ze ten strijde trekken in hun met modder besmeurde oorlogsmachine voert de driekoppige Oekraïense bemanning van de T-64-tank een ritueel uit. De commandant, soldaat Dmytro Hrebenok, reciteert het Onzevader. Dan lopen de mannen rond de tank en kloppen op het dikke groene pantser. “We zeggen: alsjeblieft, laat ons niet in de steek in de strijd”, zegt sergeant Artyom Knignitsky, de monteur. “Help ons ten strijde te trekken en veilig terug te keren.”

Hun respect voor hun tank is begrijpelijk. Misschien symboliseert geen enkel wapen het woeste geweld van de oorlog meer dan de gevechtstank. Tanks hebben het conflict in Oekraïne de afgelopen maanden militair en diplomatiek overschaduwd terwijl beide partijen zich voorbereidden op offensieven. Rusland haalde reserves tanks uit het tijdperk van de Koude Oorlog uit zijn opslagplaatsen, en Oekraïne spoorde westerse regeringen aan om Amerikaanse Abrams- en Duitse Leopard 2-tanks te leveren.

De geavanceerde westerse tanks worden de komende maanden op het slagveld verwacht. De nieuwe Russische voertuigen kwamen al eerder in actie en werden bij de eerste inzet op grote schaal verwoest. Een veldslag van drie weken op een vlakte bij de kolenmijnstad Voehledar in het zuiden van Oekraïne, was volgens Oekraïense functionarissen het grootste tankgevecht van de oorlog tot nu toe. Het was tevens een vernietigende afstraffing voor de Russen.

Gebrek aan expertise

Tijdens het lange gevecht stuurden beide partijen tanks de strijd in die over onverharde wegen moesten rijden en om bomenrijen heen moesten manoeuvreren. De Russen rukten op in colonnes, terwijl de Oekraïners defensief opereerden: vanop een afstand of vanuit schuilplaatsen vuurden ze als Russische colonnes in hun vizier kwamen. Toen het voorbij was, was Rusland er weliswaar in geslaagd Voehledar te veroveren, maar had dezelfde fout gemaakt waardoor het eerder in de oorlog al honderden tanks had verloren: Moskou had colonnes in hinderlagen laten lopen.

Opgeblazen door mijnen, geraakt door artillerie of vernietigd door antitankraketten liggen de verkoolde pantsers van de Russische voertuigen nu overal in Voehledar op de akkers, zoals blijkt uit Oekraïense militaire dronebeelden. Het Oekraïense leger zegt dat Rusland minstens 130 tanks en pantserwagens heeft verloren in de strijd. Dat cijfer kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Oekraïne maakt zijn verliezen niet bekend.

Een tank van de 72ste Oekraïense brigade nabij Voehledar in de Donetsk-regio onder een camouflagenet tussen de bomen. Beeld NYT

“We bestudeerden de wegen die ze gebruikten, verstopten ons en wachtten”, aldus Knignitsky, om vervolgens de tanks in een hinderlaag te beschieten. Ook het gebrek aan expertise speelde de Russen parten. Veel van hun best getrainde eenheden waren gedecimeerd na eerdere gevechten. Hun plaatsen werden ingevuld door nieuwe dienstplichtige soldaten, die niet geschoold waren in de Oekraïense hinderlagentactiek. Eén aanwijzing dat Rusland een tekort aan ervaren tankcommandanten heeft, is dat Oekraïense soldaten een hospik gevangen hebben genomen die de opdracht had gekregen om een tank te bedienen.

Het Russische leger heeft zich decennialang geconcentreerd op tankoorlogvoering en die zelfs gemythologiseerd, vanwege de Russische overwinningen op de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Fabrieken in de Oeral hebben duizenden tanks geproduceerd. Maar in Voehledar heeft Rusland vorige week zoveel voertuigen verloren dat het zijn tactiek heeft gewijzigd en alleen nog infanterieaanvallen uitvoerde, aldus Oekraïense commandanten.

De grootte van de Russische nederlaag wordt onderstreept door Russische militaire bloggers, die een invloedrijke pro-oorlogsstem in het land zijn geworden. Ze staan vaak kritisch tegenover het leger en hebben kwade berichten geplaatst over het falen van herhaaldelijke tankaanvallen, waarbij ze de generaals er de schuld van geven verkeerde tactieken te gebruiken met het legendarische Russische wapen. Grey Zone, een Telegram-kanaal dat gelieerd is aan de huurlingengroep Wagner, berichtte maandag dat “familieleden van de gesneuvelden bijna geneigd zijn tot moord en bloedwraak op de generaal” die de leiding had over de aanvallen bij Voehledar.

Hinderlagen

Vorige week gaf luitenant Vladislav Bajak, de plaatsvervangend commandant van het 1ste Gemechaniseerde Bataljon van de 72ste brigade van Oekraïne, een interview in een verlaten huis nabij het front. Daarin beschreef hij hoe Oekraïense soldaten erin geslaagd zijn Rusland zulke zware verliezen toe te brengen.

Sinds het begin van de oorlog zijn hinderlagen de kenmerkende tactiek van Oekraïne tegen Russische pantsercolonnes. Vanuit een bunker in Voehledar zag Bajak de eerste colonne van ongeveer 15 tanks en pantserwagens naderen op een videofeed van een drone. Bajak: “We waren er klaar voor. We wisten dat zoiets zou gebeuren.” Ze hadden een kill zone voorbereid verderop langs een zandweg waarover de tanks raasden. De commandant hoefde slechts een bevel over de radio te geven, aldus Bajak.

Antitankteams, verborgen in de bomenrijen langs de velden en bewapend met Amerikaanse infraroodgeleide Javelins en Oekraïense lasergeleide Stugna-P-raketten, hielden hun wapens in de aanslag. Verderop stonden artilleriebatterijen klaar. De zandweg was vrijgehouden van mijnen, terwijl de velden rondom ermee waren bezaaid. Dit om de Russen te verleiden op te rukken en tegelijkertijd te voorkomen dat de tanks zouden omkeren als de val eenmaal was gelukt.

De colonne tanks wordt het kwetsbaarst, aldus Bajak, als het schieten begint en de chauffeurs in paniek proberen om te keren door de met mijnen bezaaide berm in te rijden. Opgeblazen voertuigen werken dan als hindernissen en vertragen of stoppen de colonne. Op dat moment opent de Oekraïense artillerie het vuur, waardoor nog meer tanks worden opgeblazen en soldaten worden gedood die uit uitgeschakelde machines klauteren. Er ontstaat een chaos van explosies, aldus Bajak.

De 72ste Oekraïnse brigade vuurt een houwitser af op Russische doelwitten. Beeld NYT

Russische commandanten hebben volgens Bajak gepantserde colonnes vooruitgestuurd bij gebrek aan andere opties tegen de goed versterkte posities van Oekraïne, ook al is het een dure tactiek. Gedurende het ongeveer drie weken durende tankgevecht strandden herhaaldelijke Russische aanvallen. In één geval riepen Oekraïense bevelhebbers een aanval in met HIMARS-raketten. Die worden gewoonlijk gebruikt tegen stationaire doelen zoals munitiedepots of kazernes, maar bleken ook effectief tegen een stationaire tankcolonne. De Oekraïners vuurden eveneens met Amerikaanse M777- en Franse Caesar-houwitsers, evenals met ander door het Westen geleverd wapentuig zoals de Javelins.

‘Het is altijd eng’

De Oekraïense tankbemanning die voor elk gevecht bad, gaf haar tank de bijnaam de Zwerver, vanwege zijn zwervende bewegingen over het slagveld. Tussen de missies door bleef hij verborgen onder een camouflagenet tussen de bomen, naast een weg die door passerende tanks in een lange modderpoel was veranderd, op ongeveer 8 kilometer van de frontlinie.

Tijdens de strijd om Voehledar kreeg commandant Hrebenok het bevel om vanaf die plek op gevaarlijke missies te vertrekken, drie of vier keer per dag. Hrebenok, pas 20 jaar oud, had geen opleiding in tankgevechten toen de oorlog begon. Maar in de hectische eerste dagen van de oorlog werd hij toegewezen aan een tank en sindsdien heeft hij voortdurend in tanks gevochten, waarbij hij gaandeweg de kneepjes van het vak leerde.

Opleiding blijft een probleem. Ook Oekraïne verliest bekwame soldaten en vervangt ze door nieuwe rekruten. En veel Oekraïense tankbemanningsleden worden getraind met behulp van westerse tanks in landen als Duitsland en Groot-Brittannië. “Al mijn kennis heb ik op het terrein opgedaan”, aldus Hrebenok. De Russische tankbemanningen bestaan volgens hem meestal uit nieuwe rekruten zonder gevechtservaring.

Bij hinderlagen verbergt de bemanning de tank binnen het bereik van een weg waar Russische tanks of gepantserde personeelsvoertuigen overheen zouden kunnen rijden. Dan wachten ze rustig af. Terwijl ze klaarzitten en zich voorbereiden moeten ze de motor warm houden, want opnieuw starten duurt te lang. Stationair draaien is echter te lawaaierig. In plaats daarvan branden ze een kleine kerosinekachel naast de motor. Op een keer, terwijl ze aan het wachten waren, doorkruiste een Russische pantserwagen hun gezichtsveld en ze vuurden, maar misten net, waardoor het voertuig beschadigd maar niet vernietigd werd.

Bij het laatste grote gevecht, een week geleden, kwam op een grijze ochtend het bevel om een hinderlaag voor te bereiden voor een colonne van 16 Russische tanks en pantservoertuigen die oprukten naar de Oekraïense linies. De bemanning zei hun gebed op, klopte op hun tank en vertrok.

“We verborgen de tank achter een boomgrens en wachtten hen op”, vertelt Hrebenok. “Het is altijd eng, maar we moeten ze vernietigen.” In dit geval stopten ze ongeveer 5 kilometer voor de hinderlaag, net buiten vuurbereik van de vijand, en werkten samen met een dronepiloot die via een radio de coördinaten doorgaf van doelen die ze zelf niet konden zien. De Russische colonne liep vast op mijnen en de Zwerver opende het vuur. De Russische tankbemanningen hadden weinig kans toen ze eenmaal in de kill zone waren, aldus Hrebenok. “We hebben veel Russisch materieel vernietigd”, zegt hij. “Hun grote fout was naar Oekraïne komen.”