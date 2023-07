Om de Russische linies te doorbreken, kiest Oekraïne voor een controversiële strategie: ‘Dit heeft een hoge prijs’

Kilometerslange mijnenvelden, honderdduizenden mijnen, bunkers en andere hindernissen: de Russen hebben een goed opgebouwd front en zeker drie verdedigingslinies. Het tegenoffensief stelt het Oekraïense leger voor enorme uitdagingen. Artillerievuur moet nu uitkomst bieden. Een strategische zet, deze aanpak vermindert bijvoorbeeld het verlies in manschappen.

Maar artillerievuur komt met een hoge prijs, zegt militair historicus Kris Quanten (Koninklijke Militaire School Brussel). “Als je gebruik maakt van zware artilleriebeschietingen weet je op voorhand dat het landschap verandert in een maanlandschap. Er blijft niet veel over.” Het toont ook de tekortkomingen van het Oekraïense leger aan: het kan immers geen massale luchtbombardementen inzetten.

Waarom is het Oekraïense leger veranderd van tactiek?

“Bij Russische operaties speelt artillerie een centrale rol. Hun artillerie is zeer doeltreffend en vormt een enorme belemmering voor het Oekraïense offensief, zij lijden enorme verliezen. Nu hebben ze daarop geanticipeerd door het gebruik van tegenbatterijvuur om zo deze artillerie uit te schakelen.

“Het Oekraïense leger zet het ook in om de verdedigingslinies van de Russen massaal te beschieten. Dat kun je doen met luchtbombardementen, maar het probleem is: de Oekraïners hebben geen luchtoverwicht, ze hebben een heel beperkte luchtmacht. Dat is een grote handicap. Zonder twijfel zal luchtsteun vanuit het Westen de volgende stap zijn. Zeker als dit tegenoffensief niet het verhoopte resultaat oplevert.”

De kans op collaterale schade is groot als je massale artillerie inzet. Neemt Oekraïne nu geen groot risico met deze strategie?

“Artillerie gaat inderdaad gepaard met een hoge prijs. Het is geen precieze munitie, het leidt tot enorme verwoestingen. Het verschil tussen de Russen en de Oekraïners is dat de Russen artillerie doelbewust durven in te zetten op civiele doelen, terwijl de Oekraïners ze gebruiken tegen militaire doelen. Maar bepaalde Russische stellingen lopen door dorpjes, zoals Staromajorske, dat vrijdag door Oekraïne werd bevrijd. Het dorp is volledig platgeschoten door de Oekraïners én de Russen.”

Die aanpak vraagt om enorm veel munitie. Kan Oekraïne hem lang volhouden?

“Klopt, vooral het beschieten van defensieve stellingen en mijnenvelden vergt veel munitie. En daar knelt het schoentje voor de Oekraïners: zij moeten vechten met de handen op de rug gebonden. Ze starten een offensief waarbij ze geen luchtoverwicht hebben: uitzonderlijk in de recente militaire geschiedenis. En ze hebben een groot probleem qua munitiebevoorrading. Ze kunnen zich dus eigenlijk geen massale beschietingen veroorloven zonder voelbaar resultaat op het terrein.

“Veel hangt van het Westen af. We zien wel vastberadenheid bij de Amerikanen. Zij blijven nieuwe steun aankondigen, dat is bemoedigend. Eind oktober gaat die window of opportunity dicht: dan begint het regenseizoen, worden offensieve operaties bijzonder moeilijk en zijn de Russen in het voordeel. Als de Oekraïners een beslissende slag willen toebrengen, moet dat snel gebeuren. Mijn verwachting is dat het rond eind augustus, begin september moet gebeuren. Dan gaan we zien of de Oekraïners er klaar voor zijn.”

En Rusland? Poetin beloofde vorige week tijdens de Afrikatop in Sint-Petersburg militaire steun aan veertig Afrikaanse landen. Heeft hij die wapens zelf niet nodig?

“De Afrikatop was een charmeoffensief van Poetin. Dit hangt nauw samen met de opgezegde graandeal, wat een grote impact heeft op het Afrikaanse continent. Toen kwam dus die paradoxale aankondiging: dat Rusland wil bijdragen aan veiligheid in Afrika door gratis wapens te leveren. We hoeven ons geen illusies te maken: Poetin heeft in het verleden nog al aankondigingen gedaan, ook al over economische projecten met Afrika. Daar is weinig van in huis gekomen.

Kris Quanten. Beeld Thomas Sweertvaegher

“Poetin zal hooguit verouderde wapens leveren aan Afrika, geen ultramoderne wapens. Die heeft Rusland zelf nodig. We hebben weinig zicht op hun voorraden, maar we zien aan het front verouderde Russische tanks. Dat toont aan dat de Russen zelf een tekort aan militair materieel hebben. Door de economische boycots heeft het land het moeilijk om zelf wapens te produceren. Het heeft zelf ook nood aan wapensystemen vanuit het buitenland. Poetin kreeg eerder al wapens uit Iran en haalt ook de banden met Noord-Korea aan (zo bezocht de Russische minister van Defensie afgelopen donderdag de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, AB).

Poetin gaf afgelopen weekend ook te kennen dat Rusland besprekingen met Oekraïne niet afwijst. Is dat geloofwaardig?

“Dat zegt hij niet voor het eerst. Poetin wil de perceptie creëren dat Rusland bereid is tot onderhandelingen en dat hij Afrikaanse en Chinese vredesinitiatieven verwelkomt. Hij wil laten zien dat Rusland niet de oorlogspartij is, dat het daartoe gedwongen werd en nu zo snel mogelijk tot een vredesakkoord wil komen. Maar natuurlijk zullen de Russische voorwaarden gerespecteerd moeten worden. Dit is een heel duidelijk diplomatiek initiatief van Poetin, dat moet bijdragen aan de perceptie van Rusland als vredesduif.”