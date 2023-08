Oekraïne verklaart Rusland de oorlog in de Zwarte Zee: ‘Het is genoeg geweest’

Steeds meer wordt de Zwarte Zee een extra strijdtoneel in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat laatste land waarschuwt dat alle Russische schepen, maar ook de economisch belangrijke havens in de regio, voortaan een potentieel doelwit zijn voor zijn nieuwste zeedrones.

Voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is het duidelijk: de aanvallen met zeedrones op Russische schepen van eind vorige week zijn nog maar een begin. Dat liet hij dinsdag verstaan in een videoboodschap waarin hij verklaarde dat Oekraïne vast van plan is terug te vechten tegen de Russen in de Zwarte Zee. “Als Rusland de zee buiten zijn grondgebied blijft bezetten, ons blokkeert en raketten op onze havens afvuurt, zal Oekraïne hetzelfde doen. Wij doen niet meer dan ons verdedigen. Wij hebben niet véél schepen, maar zij moeten begrijpen dat ze er op het einde van de oorlog helemaal géén meer zullen hebben.”

Met zijn boodschap lijkt Zelensky een nieuwe strijd in de bijna anderhalf jaar durende oorlog helemaal op scherp te zetten. Vorige week vrijdag al stuurde de Oekraïense dienst voor zee- en riviertransport een officiële waarschuwing uit: “tot nader order” worden zes Russische havens aan de kust van de Zwarte Zee tot ‘oorlogsrisicogebied’ aangeduid. Dat betekent dat ze het doelwit van een mogelijke aanval kunnen vormen.

De waarschuwing kwam er nadat ’s ochtends voor de grote en belangrijke haven van Novorossiejsk, die ook op de lijst staat, het Russische militaire landingsschip Olenegorski Gorniak was aangevallen met twee Oekraïense zeedrones. Die onbemande speedbootjes worden vanop afstand bestuurd en zijn vooraan met honderden kilo’s aan explosieven gevuld. Met succes glippen ze ongemerkt langs de Russische schepen die de Oekraïense havens blokkeren, om 600 kilometer verderop te ontploffen tegen hun doelwit.

Oekraïne viseert Russische havens aan Zwarte Zee OEKRAÏNE 50 km Gebied bezet door Rusland Odessa Zee van Azov Krimbrug RUSLAND KRIM Taman Anapa Sebastopol Novorossiejsk Gelendzhik Zwarte Zee Toeapse Sotsji Oekraïne boekt steeds meer successen met zeedrones Camera Gebruikt door iemand op vasteland om doelwitten te identificeren. Kostprijs per drone $250.000 Explosieven Twee ontstekers Afkomstig van Russische bommen die explosieven activeren bij impact op romp. Autonomie 60 uur Lengte 5,5 m BRON REUTERS Bereik tot 800 km Explosieven tot 450kg Max. snelheid 80 km/u Oekraïne viseert Russische havens aan Zwarte Zee 50 km OEKRAÏNE Gebied bezet door Rusland Odessa Zee van Azov RUSLAND Krimbrug KRIM Taman Anapa Sebastopol Novorossiejsk Gelendzhik Zwarte Zee Toeapse Sotsji Oekraïne boekt steeds meer successen met zeedrones Camera Gebruikt door iemand op vasteland om doelwitten te identificeren. Twee ontstekers Afkomstig van Russische bommen die explosieven activeren bij impact op romp. Explosieven Max. snelheid 80 km/u Autonomie 60 uur Lengte 5,5 m Bereik tot 800 km Explosieven tot 450kg Kostprijs per drone $250.000 BRON REUTERS

Volgens Rusland konden beide drones met succes uitgeschakeld worden, maar dat lijkt een stevige verdraaiing van de feiten. Beelden toonden hoe het schip gevaarlijk slagzij maakte en slechts met veel moeite opnieuw naar de haven gesleept kon worden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag volgde al een nieuwe aanval, dit keer tegen de Russische olietanker SIG. Dat schip staat op de Amerikaanse sanctielijst omdat het brandstof transporteert voor de Russische troepen in Syrië. Gezien zijn locatie dicht bij de Krimbrug was het schip mogelijk op weg om de Russen in het zuiden van Oekraïne te bevoorraden. Bij de aanval werd de machinekamer geraakt, het uiteindelijke lot van het schip is onbekend.

Een beeld vanop de Oekraïense zeedrone die op weg is om te ontploffen tegen het Russische militaire landingsschip Olenegorski Gorniak. Beeld via REUTERS

Zeedrones

Met de aanvallen lijkt Oekraïne effectief opnieuw de oorlog naar Rusland te willen verplaatsen, na de drone-aanvallen op Moskou. Ook vormen ze een vergelding voor de bombardementen op de Oekraïense graanhavens van de voorbije weken nadat Rusland eenzijdig uit de graandeal stapte.

Opvallend is dat in tegenstelling tot bij aanvallen op Moskou Kiev dit keer wel bijzonder open is over zijn doelstellingen. “Sinds 1991 gebruikt Rusland de territoriale wateren van Oekraïne systematisch om gewapende aanvallen te lanceren, zowel tegen het Georgische als tegen het Syrische volk”, tweette het Oekraïense ministerie van Defensie. “Vandaag terroriseren ze vreedzame Oekraïense steden (...). Het is tijd om tegen de Russische moordenaars te zeggen: ‘Het is genoeg geweest.’ Er zijn geen veilige wateren of vredige havens meer voor jullie in de Zwarte Zee en de Zee van Azov.”

Since 1991, russia has systematically used the territorial waters of Ukraine to organize armed aggressions: against the Georgian people and against the people of Syria. Today, they terrorize peaceful Ukrainian cities and destroy grain condemning hundreds of millions to… — Defense of Ukraine (@DefenceU) 5 augustus 2023

Corridor voor olie-export

De Zwarte Zee vormt voor Rusland al eeuwenlang een poort richting de rest van de wereld. Controle erover was een van de belangrijkste redenen waarom Russisch president Poetin in 2014 de Krim annexeerde.

“De Zwarte Zee is een bijzonder belangrijke corridor voor de export van Russische olie”, zegt Thijs Van de Graaf, professor Internationale Politiek en Energie (UGent). “Vooral de haven van Novorossiejsk is een groot knooppunt waar meerdere oliepijpleidingen eindigen en de olie op schepen wordt geladen, die daarna via de Bosporus richting de wereldmarkten varen. Ondanks de sancties tegen Rusland gaat een groot deel van de export onder de radar door via een enorme schaduwvloot en schimmige constructies.”

Oekraïne probeert Rusland dus in een belangrijke economische sector te raken. Volgens marktonderzoeksbureau Kpler werden in juli 59 miljoen vaten ruwe olie uitgevoerd via Novorossiejsk, waarvan 32 miljoen richting EU-landen. Daarbij zit ook Kazachse olie via de CPC-pijpleiding, die niet onder de sancties valt.

Satellietbeeld van de Olenegorski Gorniak in de haven van Novorossiejsk. Het schip lekt duidelijk olie en moet worden ondersteund door een sleepboot om geen slagzij te maken. Beeld AP

Hogere verzekeringspremies

Hoewel de Oekraïense dreigementen enkel voor Russische schepen en havens gelden, tonen analisten zich wel ongerust over mogelijke mondiale gevolgen. Zo wordt gevreesd voor hogere verzekeringspremies voor internationale schepen die de Russische Zwarte Zeehavens aandoen, uit schrik dat ze op een gegeven moment in een vuurgevecht zouden komen te liggen. Viktor Katona, hoofdanalist bij Kpler, reageerde bij persbureau Bloomberg dat “de vrachtprijzen de lucht in zullen schieten, nu de risico’s om eender wat over de Zwarte Zee vervoeren toenemen”.

Voorlopig reageren de oliemarkten nog relatief gelaten. De prijs voor een vat ruwe Brent-olie steeg vrijdag licht naar meer dan 85 dollar, het hoogste peil van het jaar. Maar “dat is nog altijd een heel eind onder het niveau van vorig jaar, toen de prijs ver boven de 100 dollar zat”, aldus Van de Graaf. Dinsdag zakte de prijs zelfs opnieuw tot 83 dollar. “Vergeet niet dat het voor Russische schepen sowieso al moeilijk was om nog verzekerd te geraken. De vraag is vooral of het hier gaat om de start van een continue reeks van aanvallen, of dat het toch bij iets uitzonderlijk zal blijven.”