Oekraïne treft Russische doelen diep achter vijandelijke linies, en dat doet vragen rijzen

Oekraïne heeft een manier gevonden om diep achter de vijandelijke linies toe te slaan. Woensdag heeft er een reeks mysterieuze explosies plaatsgevonden in door Rusland bezet gebied, hoewel de Oekraïners zelf werden gewaarschuwd dat Moskou klaar lijkt om een nieuwe resem aanvallen uit te voeren.

Een half jaar nadat de zuidelijke havenstad Marioepol ten prooi is gevallen aan een hevige Russische belegering zijn in de nacht van dinsdag op woensdag tot in de ochtend meer dan tien explosies gemeld in de stad. Ook door Rusland bezette gebieden in de regio’s Donetsk, Loehansk en Cherson zijn geraakt, zo blijkt uit berichten en videobeelden.

Belangrijk garnizoen

Welke doelen getroffen zijn is daarbij misschien minder interessant dan hoe de Oekraïense troepen erin geslaagd zijn ze te treffen. Na de verovering van Marioepol in het voorjaar heeft Moskou van de stad geleidelijk een belangrijk garnizoen gemaakt. Dat deed het wellicht omdat men dacht dat de stad buiten het bereik lag van krachtige Amerikaanse raketten in het dichtstbijzijnde Oekraïense bolwerk, nabij de verwoeste mijnstad Voehledar.

Maar woensdag zijn minstens elf explosies gemeld door het verbannen stadsbestuur. Een daarvan heeft een Russisch munitiemagazijn vernietigd in de wijk bij het vliegveld, aldus de raad.

Het is niet de eerste keer dat er tijdens de oorlog diep achter de vijandelijke linies explosies worden gemeld, maar er rijzen vragen over wat er precies is gebeurd. In het verleden hebben de Oekraïners gebruikgemaakt van drones, speciale operatoren die achter de vijandelijke linies werkten en een uitgebreid netwerk van partizanen die trouw waren aan Kiev om oorlog te voeren tegen de bezetters.

De Oekraïense generale staf laat alleen weten dat de Oekraïense luchtmacht acht aanvallen heeft uitgevoerd op de tijdelijke bases van de Russische troepen en twee aanvallen op de Russische luchtafweersystemen. De door Rusland benoemde lokale bestuurder in Marioepol beweert dat alles in orde is en zegt dat de Russische luchtverdediging twee Oekraïense drones heeft neergeschoten die de stad vannacht hebben aangevallen.

Wekelijkse aanvallen

Ook in Charkiv klonken er woensdag explosies. De stad staat nog altijd onder controle van de regering. In het hele land waarschuwden autoriteiten dat Rusland een grootschalig spervuur van raketten plant naar aanleiding van de eerste verjaardag van de invasie op vrijdag.

In Charkiv weerklonken kort voor 11 uur in de voormiddag een zestal enorme dreunen door de stad. Het was niet meteen duidelijk wat er geraakt was. Enkele minuten later werd een luchtalarm geannuleerd. Het niet duidelijk of de reeks raketten die de stad troffen een voorbode was van een grotere aanval of gewoon meer van hetzelfde. De stad ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak getroffen door raketten met een kleiner bereik die verder weg gelegen steden zoals Kiev niet kunnen bereiken.

De regering heeft de Oekraïense scholen geadviseerd om later deze week op afstand te werken. Het schoolsysteem is al overhoop gehaald door de oorlog. De scholen konden met moeite functioneren tijdens de grote stroomonderbrekingen als gevolg van Russische aanvallen op essentiële infrastructuur en explosies hebben veel klaslokalen in Oekraïne onbruikbaar gemaakt. Volgens onderwijsfunctionarissen hebben de Russische aanvallen 3.128 onderwijsinstellingen beschadigd, waarvan er 441 niet meer te herstellen zijn.

Sinds oktober heeft Rusland wekelijks raketten en exploderende drones afgevuurd op Oekraïne, meestal gericht op elektriciteitscentrales, hoogspanningsleidingen en transformatorstations. Het doel is om tijdens de wintermaanden de stroom en warmte uit te schakelen en de bevolking te demoraliseren.

Spervuur

De laatste dagen zeggen de Oekraïners, nu de eerste verjaardag van de oorlog nadert, dat ze meer vijandelijke activiteiten ontdekken. Zo merken ze frequente vluchten van Russische vliegtuigen op die raketten kunnen lanceren en ballonnen die boven Oekraïne zweven, mogelijk als lokvogels om de luchtverdediging te verwarren.

In deze oorlog, waarin burgergebieden vaak het doelwit zijn geweest, nemen de spanningen vaak toe rond verjaardagen en feestdagen. In augustus, toen Oekraïne zijn onafhankelijkheidsdag vierde, trof een Russische raketaanval een treinstation ten oosten van de stad Dnipro, waarbij passagierswagons werden verpletterd en in brand schoten. Ten minste 22 burgers werden gedood en 50 gewond. En op oudejaarsavond vonden er aanvallen plaats op Kiev, waarbij één persoon werd gedood en een hotel gedeeltelijk werd verwoest.

Burgers en hulpverleners bij een appartementencomplex in Dnipro waar een Russische Kh-22-raketaanval in januari minstens 46 doden veroorzaakte. Beeld NYT

Nu het Kremlin in Moskou de oorlog viert, suggereren sommige analisten dat Rusland binnenkort een groter spervuur zal afvuren dan gebruikelijk. Niet alleen om de verjaardag van de invasie van 24 februari te vieren, maar ook om te proberen de militaire tegenslagen te overschaduwen die het in een jaar oorlog heeft geleden. Een spervuur zou ook kunnen dienen als een scherpe repliek aan het Westen enkele dagen nadat de bondgenoten van Oekraïne beloofd hebben militaire steun te blijven leveren aan het land en president Joe Biden een verrassingsbezoek aan Kiev heeft gebracht.

Kiev is ook bezorgd over de Russische dreiging via twee buurlanden, namelijk Wit-Rusland en Moldavië. Volgens deskundigen zijn de onmiddellijke risico’s op dat vlak echter minimaal en militaire analisten betwijfelen of Rusland in staat is een nieuw front in de oorlog te openen en te handhaven. Maar westerse functionarissen waarschuwen dat Moskou kan proberen Oekraïense krachten af te leiden door middel van schijnbewegingen en misleiding. En die zou overal vandaan kunnen komen.

Toch blijft het zwaartepunt van de offensieve operaties van Moskou in Oost- en Zuid-Oekraïne liggen, waar Russische troepen in vijf richtingen door de Oekraïense verdediging proberen te breken. “Ondanks alle druk op onze troepen is de frontlinie niet verschoven”, aldus de Oekraïense president Volodimir Zelensky dinsdag in een toespraak.