Oekraïne treft doelwitten in door Rusland bezet gebied, maar hoeveel effect hebben zulke aanvallen? ‘Het is meer een overwinning in morele zin’

Oekraïense functionarissen hebben de verantwoordelijkheid voor een treinontsporing op het door Rusland bezette schiereiland de Krim niet opgeëist. Het was lang niet de eerste explosie die de laatste weken de Russische spoorwegen en aanvoerlijnen trof.

De Oekraïense luchtverdediging schoot donderdag vroeg tientallen Russische raketten neer in het luchtruim boven Kiev; brandende brokstukken kwamen op de Oekraïense hoofdstad terecht. Op dezelfde dag deed een explosie een Russische goederentrein op de Krim ontsporen, lang niet de eerste ontploffing in door Rusland bezet gebied.

De Russische spoorwegmaatschappij zei dat “onbevoegden” achter de ontsporing zaten, wat duidt op sabotage. De Oekraïense autoriteiten, die vaak de verantwoordelijkheid voor incidenten op de Krim of in Rusland niet bevestigen of ontkennen, hebben geen rol in de ontsporing opgeëist.

De raketaanval en de explosie op de Krim komen op een moment dat zowel Rusland als Oekraïne zich voorbereiden op een algemeen verwacht Oekraïens offensief om bezet gebied te heroveren. In de aanloop naar die campagne heeft Rusland raketten afgevuurd - donderdag was de negende aanval op Kiev deze maand - in een langeafstandspoging om burgers te demoraliseren en de Oekraïense luchtverdediging de mogelijkheid te ontzeggen zich volledig op het front te concentreren. De explosie op de Krim maakt dan weer deel uit van een reeks aanvallen op Russische spoorwegen, aanvoerlijnen, brandstofdepots en munitieopslagplaatsen die volgens analisten past binnen de Oekraïense strategie om de Russische oorlogsinspanning te hinderen en instabiliteit te zaaien vóór het offensief.

De Oekraïense luchtverdediging onderschepte 29 van de 30 raketten die vannacht werden afgevuurd, zei het Oekraïense leger donderdag. Puin van één vernietigde raket veroorzaakte brand in een wijk in Kiev, maar er vielen geen gewonden, aldus Serhii Popko, de militaire bestuurder van de stad. “Een reeks luchtaanvallen op Kiev van ongekende kracht, intensiteit en verscheidenheid gaat door”, zei Popko op Telegram.

De raket die door de Oekraïense verdediging glipte, trof industriële infrastructuur in de zuidelijke havenstad Odessa, zeggen stadsambtenaren. Daarbij werd één burger gedood en raakten twee anderen gewond, aldus het zuidelijke commando van het Oekraïense leger.

Vooral Kiev is de afgelopen weken het doelwit geweest van de ene aanval na de andere. Russische en Amerikaanse functionarissen hebben deze week gezegd dat een Patriot-raketsysteem, dat de stad beschermt tegen ballistische raketten, bij een eerder spervuur was beschadigd. Maar Amerikaanse functionarissen zeggen dat het systeem operationeel bleef.

Symbolische waarde

Oekraïne heeft geprobeerd druk uit te oefenen op de Russische troepen, zowel in de betwiste regio’s - waarbij recentelijk winst is geboekt in de slopende strijd om de stad Bachmoet - als ver van de frontlinies. De Russische autoriteiten en hun gevolmachtigden hebben de afgelopen weken een reeks explosies en aanvallen gemeld, waaronder een reeks spoorwegontploffingen.

Ontspoorde treinwagons nabij de stad Simferopol, op de Krim. Beeld AFP

De ontsporing op de Krim op donderdag veroorzaakte geen gewonden, maar onderbrak de spoordienst tussen de steden Simferopol en Sevastopol. Dat zegt Sergej Aksjonov, de Russische gouverneur. Volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti ontspoorden acht wagons. Op een door The New York Times geverifieerde video is te zien dat de trein ontspoorde aan de rand van Simferopol. Het was niet meteen duidelijk of de trein op dat moment in beweging was.

De Krim speelt een belangrijke rol bij de bevoorrading van Russische troepen in bezette gebieden en heeft een enorme symbolische waarde voor de regering van president Vladimir Poetin. Die annexeerde het schiereiland in 2014 en het heeft omschreven als een cruciaal element van het nationale herstel van Rusland.

Oekraïense functionarissen hebben gezworen het schiereiland te heroveren. Sinds het begin van de Russische invasie vorig jaar zijn er geregeld aanvallen op de Krim uitgevoerd, waaronder een die de brug die de Krim met Rusland verbindt zwaar heeft beschadigd.

Zonder de verantwoordelijkheid op zich te nemen, hebben Oekraïense functionarissen de explosies op Russische infrastructuurlocaties beschreven als een aantasting van Ruslands vermogen om te vechten - en zich voor te bereiden op het offensief. “Over deze sporen worden met name wapens, munitie, gepantserde voertuigen en andere middelen vervoerd die gebruikt worden voor de aanvalsoorlog tegen Oekraïne”, zei Andriy Joesov, een woordvoerder van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, donderdag op de Oekraïense televisie. “Het is heel normaal dat deze sporen geen stand hielden, moe werden en nu een tijdje niet functioneren.”

Beperkte effecten

Analisten stellen echter dat hoewel de spoorwegen een kritieke slagader zijn voor de oorlogslogistiek van Rusland, aparte aanvallen erop beperkte effecten hebben. “Het spoor werd altijd in hooguit een dag hersteld, en de dag na een explosie reden de treinen weer als vanouds”, zegt Roeslan Levjev, een analist bij het Conflict Intelligence Team. “Het is meer een overwinning in morele zin: ‘Kijk, we kunnen doelen diep in Russisch gebied opblazen.’” En militaire experts waarschuwen dat het te vroeg is om te zeggen of Oekraïne de aanvallen zal kunnen volhouden, of om te beoordelen hoe effectief ze tot nu toe zijn geweest.

Een drone-aanval op een brandstofdepot in Sevastopol, de thuishaven van Ruslands Zwarte Zeevloot, heeft eind april een enorme brand veroorzaakt. Beeld AP

“Of de aanvallen voldoende effect zullen sorteren om de Russische operaties te bemoeilijken, dat moeten we nog zien”, zegt Mathieu Boulegue, Rusland-expert bij Chatham House, een in Londen gevestigde onderzoeksgroep. “Het gaat erom of het een systemisch effect begint te hebben.”

De afgelopen weken hebben pro-Russische functionarissen Oekraïne ook beschuldigd van het uitvoeren van drone-aanvallen op het schiereiland. Zo heeft een drone-aanval op een brandstofdepot in Sevastopol, de thuishaven van Ruslands Zwarte Zeevloot, eind april een enorme brand veroorzaakt.

Er zijn ook aanvallen geweest op doelwitten in Russische regio’s dicht bij de grens met Oekraïne. Op Telegram verklaarde de gouverneur van de Russische regio Belgorod donderdag dat Oekraïense troepen twee burgers hadden gedood - hij zei niet hoe - in een dorp bij de grens. En in de regio Brjansk zijn deze maand twee treinen ontspoord, aldus plaatselijke functionarissen.

In verschillende gevallen hebben Oekraïense functionarissen de incidenten publiekelijk gevierd. In april, bijvoorbeeld, zei Joesov dat de brand in het brandstofdepot op de Krim “lekker oplaaide en dat veel Oekraïners en goede mensen in de wereld ervan genoten.”