Oekraïne: test toont aan dat piloten in minder dan een half jaar kunnen vliegen met F-16

Serhi Holoebtsov, hoofd Vliegoperaties van de luchtmacht, geeft in de Britse krant The Times ook details vrij over hoe de kleine Oekraïense luchtmacht opereert. Zo zegt hij dat dagelijks vijftig vluchten worden uitgevoerd om de Russen uit het Oekraïense luchtruim te houden. Ook meldt hij dat zijn tientallen gevechtsvliegtuigen verborgen worden gehouden op enkele tientallen geheime locaties en luchtmachtbases.

Dat de Oekraïense vliegers in zo’n korte tijd kunnen leren vliegen met de complexe F-16, ondergraaft volgens Holoebtsov de weerzin in sommige NAVO-landen om Kiev te helpen met hypermoderne gevechtsvliegtuigen. Volgens onder andere de VS, die bang zijn voor een escalatie van de oorlog, gaat de training veel te lang duren. De Amerikaanse staatssecretaris van Defensie, Colin Kahl, zei vorige maand dat het zeker 18 maanden zou kosten om de Oekraïners te leren omgaan met de F-16.

De test in de VS van twee Oekraïense gevechtspiloten toonde volgens de luchtmachtcommandant aan dat ze in korte tijd de omslag kunnen maken van hun verouderde MiG’s en Soekhoi’s naar de F-16. Een eenheid van de Amerikaanse luchtmacht onderwierp ze in Arizona aan trainingen met vliegsimulators om erachter te komen hoe snel Oekraïense piloten F-16’s en andere westerse gevechtsvliegtuigen onder de knie kunnen krijgen.

А group flight of Su-27s of the Ukrainian Air Force



Photo: Volodymyr Vorobyov pic.twitter.com/ZeQYmrnOFN — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) 15 maart 2023

Wapensystemen

Het tweetal, dat vorige week terugkeerde, moest ook de geavanceerde wapensystemen bedienen. “De resultaten waren zeer goed”, aldus Holoebtsov. “Oekraïense piloten kunnen in minder dan zes maanden leren om met de F-16 te vliegen en om de wapensystemen te bedienen. De vaardigheden van de piloten werden buitengewoon hoog gewaardeerd, en dit waren gemiddelde piloten.” Volgens hem zou de opleiding van de beste vliegers zelfs nog veel minder tijd kosten.

De basistraining in de VS voor F-16-vliegers duurt negen maanden. Daarvoor hebben de aankomende gevechtspiloten een training achter de rug van dertien maanden in lesvliegtuigen. De Oekraïense vliegers hebben echter al jaren ervaring met hun MiG’s en Soekhoi’s.

De kleine Oekraïense luchtmacht, die de oorlog wist te overleven, kreeg vorige week materiële ondersteuning van Polen en Slowakije. Zij besloten hun MiG-29’s aan Kiev te geven. Dit ruim veertig jaar oude gevechtsvliegtuig van Russische makelij is nu ook de voornaamste gevechtsjager van de Oekraïense luchtmacht. Kiev, dat er al sinds vorig jaar bij het Westen op aandringt om F-16’s te sturen, hoopt nu dat het Pools-Slowaakse besluit andere NAVO-landen zal overhalen om een deel van hun F-16’s te leveren.

De topmilitair probeert in het interview ook een ander westers bezwaar te weerleggen, namelijk dat de F-16’s in korte tijd vernietigd zouden worden door de aanzienlijk sterkere Russische luchtmacht. Hij wijst erop dat zijn piloten het elke dag klaarspelen, ondanks de Russische overmacht, om vijftig missies uit te voeren. De Oekraïners proberen met deze vluchten de bewegingsvrijheid van de Russen ten westen van het oorlogsgebied te beperken. Dit heeft ervoor gezorgd dat nogal wat luchtmachtbases gewoon operationeel zijn.

US senators from both parties press Pentagon to send Ukraine F-16 fighter jets. Earlier in March US Air Force reported testing Ukrainian pilots' skills for possible training on F-16s. Poland's gov also pledged to send Ukraine Soviet MiG-29 jets in the coming weeks. pic.twitter.com/jfQ7JvQu6m — Hybrid Warfare Analytical Group/UCMC (@hwag_ucmc) 15 maart 2023

Geheime bases

Holoebtsov: “We hebben tientallen verschillende locaties en luchtmachtbases om onze vliegtuigen te verbergen en te beschermen. Wij krijgen steeds meer westerse luchtverdedigingssystemen om onze landingsbanen te beschermen. We zijn in staat om resultaten te boeken met onze toestellen van Sovjet-makelij. Waarom zouden we niet hetzelfde kunnen doen met modernere vliegtuigen? We zullen zelfs veel effectiever zijn.”

De commandant zegt dat de Oekraïense luchtmacht met tientallen F-16’s, bewapend met de geavanceerde Amerikaanse Amraam-raket voor luchtgevechten, de Russen een flinke klap kan toebrengen. Wat het Oekraïense leger op de grond heeft gedaan in een jaar oorlog dankzij moderne westerse wapens, kan de luchtmacht volgens hem ook. Gevolg: de oorlog kan zo eerder worden beslecht.

Holoebtsov: “De Russen hebben op hun nieuwe gevechtsvliegtuigen radarsystemen en wapens met een veel groter bereik. Ze gebruiken een raket met een bereik van 200 kilometer om onze S300-luchtverdedigingssysteem, die een bereik van 150 kilometer heeft, uit te schakelen. Ze gebruiken geleide bommen van 1.500 kilo om steden in de frontlinie zoals Voehledar, Bachmoet en Marjinka aan te vallen. Als we F-16’s hadden met Amraam-raketten met een bereik van 180 kilometer, zouden we de Russische vliegtuigen veel verder terug kunnen duwen.”