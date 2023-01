Oekraïne snakt naar de modernste westerse tanks: wat maakt de Duitse Leopard en de Amerikaanse Abrams zo superieur?

Oekraïne wil met de modernste westerse tanks de Russen te lijf gaan op het slagveld. Hoog op de verlanglijst: de Duitse Leopard en de Amerikaanse Abrams. Wat maakt deze tanks zo superieur aan de Russische tanks?

Het Oekraïense leger voert elke dag de druk op het Westen op om ’s werelds modernste tanks hun debuut te laten maken op het strijdtoneel. “Strak, beweeglijk, tot in de perfectie uitgewerkt”, zo noemen de Oekraïners in een video de technologisch zeer geavanceerde Duitse Leopard 2-tank. “Wordt het geen tijd dat jullie die op jacht laten gaan?”

Hoewel de Leopard zich nog nooit in een grote tankslag heeft kunnen bewijzen, staat die samen met de Amerikaanse M1 Abrams al decennialang te boek als ’s werelds beste tank. De Abrams kreeg in de twee Golfoorlogen wél de kans om het op te nemen tegen de tank van Russische makelij die het in de Koude Oorlog had moeten bevechten, de T-72.

Vooral de honderd uur durende grondoorlog in 1991 tegen het Iraakse leger, dat duizenden Russische tanks bezat, was een waarschuwing voor Moskou en de Russische tankfabrikanten. De Iraakse tankcommandanten van de Republikeinse Garde slaagden er niet in om één van de 2.024 Abrams te vernietigen. Van de negen Amerikaanse tanks die verloren gingen, werden er zeven door eigen vuur geraakt, twee werden vernietigd om te voorkomen dat ze in vijandelijke handen zouden vallen.

Amerikaanse benzineslurper

Abrams-tanks die frontaal werden geraakt door de Irakezen, hadden slechts minimale schade. Zo kon een Amerikaanse tank die vanaf twee kilometer werd getroffen door een T-72 daarna gewoon weer verder gaan. Eén granaat ketste af op de zware bepantsering, de andere granaat bleef in het pantser steken. Omgekeerd schoten de Abrams tot op zo’n drie kilometer honderden T-72’s volledig aan flarden.

De T-72, die uit de jaren zeventig stamt, vormt ook in Oekraïne de hoofdmoot van de Russische tankmacht. En als het aan Kiev ligt, krijgt nu vooral de Leopard de kans om te laten zien dat hij ook superieur is aan de Russische tanks. Diverse Europese landen zijn al bereid, zodra Duitsland als producent akkoord gaat, direct een deel van hun Leopards te sturen. Ook de VS denken dat Europese tanks – de Britten leveren een dozijn Challenger 2’s – dé manier zijn om door de verdedigingslinies te breken van de ingegraven Russische soldaten.

Logistiek wordt het een heidens karwei, aldus de Amerikaanse Defensie, om de 60 ton zware Abrams snel naar Oekraïne te sturen en daar bovendien operationeel te houden. Vergeleken met de Leopard gebruikt de Abrams veel brandstof. “De Abrams is een zeer ingewikkeld wapen”, aldus de Amerikaanse staatssecretaris van Defensie Colin Kahl woensdag. “Het is een kostbaar wapen, het is moeilijk om getraind in te raken. En het verbruikt zo’n 3 gallons benzine per mijl.” Oftewel zo’n 7 liter per kilometer.

Enorme vuurkracht

Oud-commandant Harm de Jonge van het voormalige 11e Tankbataljon in het Nederlandse Oirschot is er ook van overtuigd dat de Leopard een groot verschil kan maken in Oekraïne. Zijn tankeenheid oefende en schoot begin jaren negentig met zo’n vijftig Leopard 2’s. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog beschikte Nederland over zo’n duizend tanks.

“De Leopard is een vlieg die bijna niet kan worden gevangen”, zegt De Jonge over de Duitse tank waarmee tot op vier kilometer vijandelijke tanks kunnen worden uitgeschakeld. “Hij beschikt over een enorme vuurkracht waarna hij zich snel uit de voeten maakt. De Leopard beschikt ook over enorme vuursnelheid, slagkracht en incasseringsvermogen en hij is, dankzij de krachtige motor, zeer mobiel.”

Tankovermacht

De Leopard waarmee De Jonge zich indertijd voorbereidde op een treffen met de T-72 is sindsdien ingrijpend gemoderniseerd. Zo beschikt de huidige Leopard 2 over een vuurleidingssysteem dat volledig gedigitaliseerd is. “Hij kan nu meerdere doelen tegelijk onder vuur nemen”, aldus De Jonge. “Dankzij de technologische veranderingen kan de bemanning op een scherm ook zien waar de vijand en de eigen militairen zich bevinden. Omdat je een groter en beter zicht hebt op het slagveld, kun je de snelheid van je optreden flink verhogen.”

Vooral de forse vuurkracht en vuursnelheid van de Leopard ziet de voormalige bataljonscommandant als een voordeel in de strijd tegen de enorme Russische tankovermacht in Oekraïne. “De Russische dreiging is niet de hoogwaardigheid van hun tanks maar de massaliteit”, legt De Jonge uit. “Als je met vijf tanks tegenover veertig vijandelijke tanks staat, is je enige antwoord een snel kanonsysteem. Met de Leopard kun je in korte tijd heel veel schoten afvuren, zo’n tien per minuut.”