Oekraïne krijgt met mondjesmaat pantser tegen Russische rakettenregen

Het incident aan de Poolse grens doet bijna vergeten dat Oekraïne dinsdag de zwaarste rakettengolf sinds het begin van de oorlog over zich kreeg. De westerse luchtafweer die er nu is, maakt al wel een groot verschil, claimt Oekraïne. Maar een waterdicht verdedigingsnet boven het Oekraïense luchtruim vormen ze nog niet.

Rusland lanceerde dinsdagnamiddag meer dan honderd raketten en drones, zowel vanuit het Russische vasteland als vanop schepen in de Zwarte Zee. Volgens de Oekraïense generale staf werden er meer dan 90 Kh-101- en Kalibr-kruisraketten afgevuurd, en meer dan 10 Shahed-kamikazedrones van Iraanse makelij.

De bedoeling leek, net zoals in oktober, terreur te zaaien en de Oekraïense steden in het donker en in de koude te zetten, nu de eerste vriestemperaturen in het land hun intrede doen. Energie-operator Ukrenergo noemde de toestand van het elektriciteitsnetwerk in heel het land “kritiek” en stelde nood-blackouts in om de schade te kunnen herstellen. Dinsdagavond zaten ongeveer 10 miljoen Oekraïners zonder stroom, tegen woensdagochtend was dat nog voor 2 miljoen inwoners het geval.

Volgens president Volodymyr Zelensky had de schade nog veel groter kunnen zijn, en hebben uiteindelijk slechts tien raketten doel getroffen. De rest werd neergeschoten door de Oekraïense luchtafweer, die steeds sterker wordt. “Meer dan 70 raketten en alle 10 aanvalsdrones werden neergehaald”, aldus Zelensky, die “alle partners die ons helpen ons luchtruim te verdedigen” uit de grond van zijn hart bedankte.

Behelpen

Voor Oekraïne was het maandenlang behelpen - en is het dat deels nog altijd - met oude luchtafweersystemen die het zelf in zijn bezit had en die nog uit het Sovjet-tijdperk dateren, zoals het S-300-raketsysteem. Het is net zo’n raket die gisteren allicht neerstortte net over de Poolse grens. Doordat ze niet zo precies zijn als modernere westerse systemen, is de kans op missers bestaande, zegt ook militair expert Luc De Vos aan De Morgen.

Oekraïne kreeg vanaf het begin van de invasie wel al duizenden draagbare luchtafweerraketten of ‘manpads’ zoals de bekende Stingers. Die worden vanaf de schouder afgevuurd en kunnen via warmtegeleiding vliegtuigen en helikopters neerhalen.

Een Oekraïense soldaat met een draagbare luchtafweerraket op zijn schouder. Vanuit het westen komen nu steeds meer vaste en mobiele gesofisticeerde systemen. Beeld AP

Op gesofisticeerde systemen was het daarentegen lang wachten. Pas na de eerste golf Russische raketaanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur van midden oktober beloofden landen als de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië ook zwaardere vaste en mobiele systemen te sturen.

En hoewel de wapens nu al duidelijk impact hebben, komen ze voorlopig maar met mondjesmaat, en in beperkte mate. Zowel de aanvallen van gisteren als het incident aan de Poolse grens tonen echter de nood aan een snelle ontplooiing van meer en moderne luchtafweer om massale aanvalsgolven die de luchtverdediging nu nog overspoelen, te weerstaan. Oekraïne kijkt daarbij naar deze systemen:

NASAMS

De NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) is een van de meest geavanceerde luchtverdedigingssystemen ter wereld, en beschermt bijvoorbeeld al sinds 2005 de Amerikaanse hoofdstad Washington DC tegen vijandelijke aanvallen. De eerste versie ervan is in de jaren 90 ontwikkeld door het Noorse defensiebedrijf Kongsberg in samenwerking met het Amerikaanse Raytheon, en doet behalve in Noorwegen en de VS ook dienst in onder andere Spanje en Finland.

Een NASAMS-systeem bestaat uit een radar-, camera en een controlevoertuig en drie lanceerbatterijen, die elk zes raketten kunnen afvuren. De radar-gestuurde raketten hebben een bereik tot 50 kilometer en zijn bedoeld om drones, helikopters, vliegtuigen en kruisraketten uit de lucht te halen. Volgens een woordvoerder van het Pentagon vormt de NASAMS “een verdediging tegen zowat elke geavanceerde dreiging die Rusland kan inzetten tegen Oekraïense doelen”.

Het hypermoderne NASAMS-luchtafweersysteem. Beeld Creative Commons 2.0

Het voordeel van de NASAMS is dat het bestaande luchtdoelraketten van vier types kan afvuren waarvan de verschillende NAVO-landen samen er elk tienduizenden van in stock hebben.

Pas na lang aandringen ontving Oekraïne op maandag 7 november de eerste twee van acht NASAMS via een samenwerking tussen de Verenigde Staten, Spanje en Noorwegen. Oekraïne toonde zich meteen bijzonder tevreden met het nieuwe systeem. Ook president Zelensky was dinsdagavond lovend en zei dat de NASAMS hun werk uitstekend hadden gedaan bij de Russische raketaanvallen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin hadden de NASAMS dinsdag een succespercentage van 100 procent.

Details over waar het systeem staat opgesteld worden niet publiek gemaakt, maar meer dan waarschijnlijk gaat het om de hoofdstad Kiev.

2 NASAMS Air Defense Systems have been delivered to Ukraine



Both systems have a range of more than 30km and have at least 8 launchers each holding up to 48 AMRAAM missiles according to US and Ukrainian Officials 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/g7qaFBTSnv — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) 26 oktober 2022

IRIS-T

Een ander ultramodern luchtafweersysteem is het Duitse IRIS-T, wat zoveel betekent als InfraRed Imagery Sidewinder Tail-controlled. De vervanger van de Amerikaanse Sidewinder is volgens Duits bondskanselier Olaf Scholz “het modernste luchtverdedigingssysteem dat Duitsland heeft”, al is het nooit eerder ergens op het slagveld ingezet. Zelfs het Duitse leger gebruikt het zelf nog niet.

De IRIS-T is in eerste instantie ontwikkeld als lucht-luchtraket die door gevechtsvliegtuigen wordt afgevuurd. Oekraïne kreeg echter de landversie SLM (Surface Launched Medium Range), die 3 meter lange raketten aan 3.000 km/u kan afvuren. Die hebben een bereik van 40 kilometer en 20 kilometer hoogte in een cirkel van 360 graden rondom het lanceerplatform.

Ook dit systeem kwam de voorbije weken al in actie, tot grote tevredenheid van Oekraïne. Duitsland aarzelde lang om het systeem aan Oekraïne te leveren, maar kwam vorige maand toch over de brug. Ondertussen ontving Oekraïne een eerste van vier systemen.

Een Iris-T lanceerinstallatie. Beeld Boevaya mashina / Wikimedia Commons

Avenger

Het Pentagon kondigde vorige week donderdag voor het eerst vier Avenger-systemen (‘Wraak’) aan in zijn laatste pakket voor Oekraïne, waarbij opnieuw voor 400 miljoen dollar wapens werden beloofd.

Het snelle vuursysteem voor grond-luchtraketten, dat sinds 1989 wordt gebruikt, wordt achteraan op een 4x4-terreinvoertuig gemonteerd en omvat twee lanceermonden die elk vier Stinger-raketten bevatten. Die luchtdoelraketten met een warmtezoekende raketkop werden tot nog toe in een draagbare versie gebruikt om vooral vliegtuigen en helikopters mee neer te halen, maar zouden nu dus ook in een mobiele versie ingezet worden.

Wanneer de Avengers op het slagveld toekomen, is nog niet duidelijk. “Dit zijn mobiele, korte-afstandsystemen die Oekraïne kunnen beschermen tegen kruisraketten, helikopters en drones”, aldus het Pentagon vorige week.

Hawk

Ook in het nieuwe Pentagon-pakket van vorige week: oude Hawk-raketten die gebruikt kunnen worden in door Spanje geleverde systemen met dezelfde naam. Daarvan zijn er voorlopig vier toegekomen in Oekraïne, nog twee andere zijn onderweg. De VS hebben duizenden van die raketten al jarenlang in stock liggen. Ze moeten eerst nog worden gemoderniseerd voor ze verscheept kunnen worden.

De Hawks (‘Homing all the way killers’) werden al in de jaren 60 ontwikkeld en zijn een luchtdoelraketsysteem voor middellange afstand. Ze zijn erg licht en wendbaar, met een bereik tot 50 kilometer. Vandaag zijn ze in de VS volledig vervangen door het moderne en alom bekende Patriot-systeem dat de belangrijkste Amerikaanse militaire infrastructuur tegen aanvallen beschermt. De Patriots staan bijvoorbeeld ook aan de Poolse luchthavens die als transporthub gebruikt worden voor de wapenleveringen aan Oekraïne.

In Oekraïne zelf blijven de Patriots voorlopig een no go, ondanks herhaaldelijk aandringen van Zelensky en zijn minister van Defensie Reznikov. Volgens het Witte Huis is de kans op escalatie te groot als Oekraïne Russische raketten of vliegtuigen met het bekendste Amerikaanse defensieve systeem uit de lucht zou schieten.

Een HAWK-raketsysteem in Roemeense dienst in 2016. Beeld REUTERS

Gepard

Duitsland leverde sinds juli 30 exemplaren van de Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, ofwel het luchtafweerkanon ‘Luipaard’. Het zelfrijdend gepantserd systeem dat in de jaren 60 werd ontwikkeld en sindsdien meerdere keren werd gemoderniseerd, moet het Oekraïense luchtruim vooral tegen Russische gevechtsvliegtuigen beschermen. De Gepard bevat een radar en twee 35mm-kanonnen, die vliegtuigen, helikopters, drones, maar ook voertuigen kan raken tot een afstand van 5 kilometer.

In Duitsland, maar ook in België en Nederland, vormde de Gepard lange tijd een van de hoekstenen van onze defensie. In Oekraïne blijken ze nu vooral effectief om Iraanse drones neer te halen.

Duitsland zou graag extra munitie voor de Gepard naar Oekraïne sturen, maar krijgt voorlopig geen toestemming van de Zwitserse regering om de granaten die daar gemaakt worden, te exporteren. Volgens Zwitserland zou zijn neutraliteit daarmee geschonden worden.

De Duitse Gepard-voertuigen. Beeld rv

SAMP/T en Aspide

Ook Italië toonde zich vorige week bereid om luchtafweer te leveren, met onder meer middellange-afstandsraketten van het type SAMP/T (‘Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre’, grondluchtraketten op middellange afstand) die samen met Frankrijk werden ontwikkeld.

Italië stuurde daarnaast al de Aspide, zoals Spanje eerder al had gedaan. De ultrasnelle Aspide, een 3,7 meter lange raket van 220 kg, vliegt aan 4.920 km/u of vier keer de snelheid van het geluid. De raket heeft een springkop van 35 kg en een bereik van 25 kilometer. Sinds begin oktober werden de eerste Oekraïense militairen opgeleid om de Aspide te kunnen gebruiken.