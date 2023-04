Oekraïne hoeft voorlopig niet op F-16’s te rekenen: ‘Luchtverdediging is effectiever’

De hoogste Amerikaanse generaal, Mark Milley, benadrukte vrijdag dat het ging om “luchtverdediging, luchtverdediging, luchtverdediging – dat is nu de meest cruciale opdracht”. Uit gelekte Amerikaanse documenten bleek onlangs dat cruciale Sovjet-voorraden raketten voor de Oekraïense luchtafweer opraken en dat het niet eenvoudig is voor westerse landen om deze gaten te vullen. Minister van Defensie Lloyd Austin zei dat veel bondgenoten helpen bij het vullen van de behoeften in de luchtverdediging en in de munitievoorraden. Hij bedankte onder meer Duitsland en Nederland.

Maar hij zei ook dat hij gelooft dat sommige landen méér kunnen doen, en dat hij erop vertrouwt dat ze dat ook zullen doen. De Verenigde Staten hebben onlangs nog twee nieuwe steunpakketten toegezegd van in totaal meer dan 2,5 miljard dollar, waarin vooral de nadruk ligt op munitie voor al geleverd materieel, en op luchtverdediging. Nederland en Denemarken legden in Ramstein hun aanbod op tafel om gezamenlijk 14 Leopard-2A4-tanks te kopen die volgend jaar geleverd kunnen worden.

Milley zei dat negen Oekraïense gemechaniseerde brigades zijn opgeleid en van materieel voorzien voor “offensieve of defensieve doeleinden”. Hij kondigde aan dat de eerste Abrams-tanks voor oefendoeleinden de komende weken in Europa arriveren – en voegde eraan toe dat zodra Oekraïne deze tanks kan inzetten ze “erg effectief” zullen zijn, mits gebruikt in combinatie met infanterie en met andere wapensystemen.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin en stafchef van het leger Mark Milley bij de persconferentie na afloop van de bijeenkomst in Ramstein. Beeld AFP

Controleren van het luchtruim

Gevraagd naar gevechtsvliegtuigen als F-16’s zei Milley dat de focus op luchtverdediging een efficiënter en sneller pad naar de verdediging van het Oekraïense luchtruim biedt dan gevechtsvliegtuigen. “Vanuit militair perspectief gaat het om het controleren van het luchtruim. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, maar de meest kostenefficiënte en de snelste manier voor Oekraïne om dat nu te doen is met behulp van gelaagde luchtverdediging, zoals dat nu al een jaar gebeurt.”

Donderdag bracht NAVO-chef Jens Stoltenberg een onverwacht bezoek aan Kiev. Bij die gelegenheid herhaalde hij dat Oekraïne te zijner tijd in de NAVO zal komen – een toezegging die al in 2008 door de alliantie is gedaan – en dat de NAVO-landen Oekraïne “zolang als nodig is” blijven steunen. President Zelensky deed een klemmend beroep op Stoltenberg om te helpen “de terughoudendheid van sommige van onze partners te overwinnen”, vooral inzake “langeafstandswapens, moderne gevechtsvliegtuigen, artillerie en gepantserde voertuigen”.

Maar uit het overleg op Ramstein vrijdag bleek niet dat de voornamelijk westerse landen die Oekraïne steunen met materieel, munitie en trainingen op dit moment verder willen gaan dan waartoe ze eerder al besloten. Zelensky boekte evenmin vooruitgang in de kwestie van Oekraïense toetreding tot de NAVO. Dat is nog altijd een splijtzwam binnen de NAVO en leidde onlangs in het Nederlandse parlement tot een felle woordenwisseling tussen Litouwse en Nederlandse parlementariërs. Volgens Stoltenberg zal president Zelensky wel naar de NAVO-top komen die in juli in Vilnius wordt gehouden. Eerder leek het erop dat hij alleen wilde komen als er concrete toezeggingen gedaan zouden worden over een (versneld) pad naar toetreding.

De Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov maakt na afloop van de Ramstein-meeting duidelijk wat voor type wapensystemen zijn land nodig heeft. Beeld AFP

Eerst oorlog, dan NAVO

Vrijdag zei de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius hierover dat de bondgenoten Oekraïne zien als “toekomstig NAVO-lid”, maar dat nu de aandacht eerst moet uitgaan naar de ondersteuning van Oekraïne op het slagveld. Pistorius kondigde ook aan dat Duitsland en Polen een akkoord hebben gesloten voor een werkplaats in Polen waar Leopard-tanks die in Oekraïne worden ingezet onderhouden en gerepareerd kunnen worden. De werkplaats, die zo’n 150 tot 200 miljoen euro per jaar gaat kosten, kan in mei openen.

De EU is ook een initiatief gestart om binnen een jaar met 1 miljard euro aan gezamenlijke fondsen 1 miljoen artilleriegranaten te laten produceren, Maar de Financial Times meldde vrijdag dat de landen hopeloos overhoop liggen over de uitvoering ervan. Alle lidstaten zijn het erover eens dat zoveel mogelijk van die munitie binnen de EU en Noorwegen gemaakt moet worden, maar over de precieze grenzen van wat ‘Buy European’ is, zou ruzie zijn uitgebroken, waarbij Frankrijk het kamp der preciezen aanvoert en Polen de rekkelijken. Maandag wordt de discussie voortgezet over wat ‘Europees’ in deze context precies betekent.