‘Oekraïne F-16’s geven zal Rusland eerder afschrikken dan provoceren’: het laatste twistpunt tussen westerse bondgenoten

De Verenigde Staten verzetten zich tegen het idee van de Europese bondgenoten om gevechtsvliegtuigen te sturen naar Oekraïne. Zullen ze uiteindelijk toch plooien, zoals ze eerder al meermaals hebben gedaan?

Een nieuwe poging van Groot-Brittannië en Nederland om Oekraïne te voorzien van F-16 gevechtsvliegtuigen heeft de laatste breuklijn blootgelegd tussen westerse bondgenoten. Er is reeds herhaaldelijk ruziegemaakt over het zenden van krachtige oorlogswapens, waardoor de aarzelende Verenigde Staten opnieuw tegenover enkele van hun naaste Europese partners kwamen te staan.

Verschillende Europese bondgenoten zijn bereid F-16's aan Oekraïne te geven. Maar de regering Biden, die elke overdracht van de in de VS gemaakte vliegtuigen moet goedkeuren, is er nog steeds niet van overtuigd dat Oekraïne de dure straaljagers, die een hoofdbestanddeel vormen van veel moderne militaire arsenalen, nodig heeft.

De scepsis van Washington is zo groot dat de Oekraïense piloten momenteel niet eens mogen trainen met de F-16's die eigendom zijn van Europese staten. Dat zegt een hoge Oekraïense functionaris.

De Amerikaanse terughoudendheid om training toe te staan zou een voorgestelde nieuwe Europese coalitie om Oekraïne te helpen F-16's te verkrijgen en ermee te vliegen ernstig beperken. Hetzij in het huidige conflict, hetzij ter bescherming tegen eventuele toekomstige agressie van Moskou.

‘Geen principiële bezwaren’

“Wat hier echt belangrijk is, is Rusland te laten weten dat wij als landen geen filosofische of principiële bezwaren hebben tegen het leveren van zaken aan Oekraïne, afhankelijk van wat er op het slagveld gebeurt”, zei de Britse minister van Defensie, Ben Wallace, woensdag in Berlijn. Hij voegde eraan toe: “Het is aan het Witte Huis om te beslissen of het die technologie wil vrijgeven.”

Een hoge Amerikaanse functionaris in Washington zegt dat de regering Biden nog steeds terughoudend is om Oekraïne zijn eigen F-16's te sturen, deels omdat het prijskaartje van het vliegtuig een te groot deel van de toch al slinkende oorlogsmiddelen zou opslorpen. In plaats daarvan, zo zegt de Amerikaanse functionaris, is de regering meer bezig om andere Amerikaanse wapens op tijd naar Oekraïne te sturen voor een tegenoffensief tegen Rusland, en dat de straaljagers het slagveld in ieder geval pas over maanden zullen bereiken - waarschijnlijk lang nadat die strijd is begonnen.

Een F-16 van de Koninklijke Noorse Luchtmacht. Beeld BRYAN DENTON / NYT

Dit zou niet de eerste keer zijn dat de regering Biden zich verzet tegen verzoeken om krachtiger en geavanceerder wapentuig naar Oekraïne te sturen. In alle gevallen kwamen ze uiteindelijk op hun standpunt terug, zo stond men de overdracht toe van krachtige HIMARS-raketwerpers, Abrams-tanks en Patriot-luchtverdedigingsraketten.

En de Amerikaanse functionaris sluit niet uit dat de regering-Biden vergunningen voor wederuitvoer aan Europese militairen verstrekt, zodat zij hun F-16's aan Oekraïne kunnen overdragen. Later op dinsdag, nadat het Verenigd Koninkrijk en Nederland hun zogenaamde “gevechtscoalitie” hadden aangekondigd, spraken minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, elkaar telefonisch om Oekraïne en andere kwesties te bespreken.

Hoekstra zei woensdag dat “we nog geen oplossing hebben bereikt” in wat een andere hoge Europese diplomaat omschreef als een langzaam verlopende en moeilijke discussie. “Wanneer we klaar zijn om die brug over te steken en klaar zijn om dit te communiceren, zullen we dat doen”, aldus Hoekstra.

Nederland is een van de vier Europese landen die volgens de hoge Oekraïense functionaris in stilte hebben laten weten dat zij bereid zijn F-16's naar Oekraïne te sturen. Zijn vloot, samen met die van Denemarken en België, kan ten minste 125 gevechtsklare F-16's leveren, volgens het International Institute for Strategic Studies, een Britse denktank die de militaire voorraden wereldwijd beoordeelt. Noorwegen, dat zijn niet nader omschreven aantal F-16's vorig jaar met pensioen heeft gestuurd om over te schakelen op de meer geavanceerde F-35 Joint Strike Fighter, is ook bereid een bijdrage te leveren, aldus de Oekraïense functionaris. Oekraïne vraagt - voorlopig althans - slechts om 24 tot 36 toestellen, zegt de ambtenaar.

Eerder deze week zei de Britse premier, Rishi Sunak, dat het Verenigd Koninkrijk vanaf deze zomer Oekraïense piloten zou gaan opleiden, als onderdeel van een plan “met andere landen om F-16's te leveren”. Zijn aankondiging, verpakt in een nieuw pakket militaire hulp, kwam tijdens een bezoek aan Londen van Oekraïens president Volodymyr Zelensky.

Zonder expliciete Amerikaanse goedkeuring zal de training echter waarschijnlijk beperkt blijven tot wat de hoge Oekraïense functionaris omschrijft als louter technische taal en tactische lessen die piloten zouden worden krijgen, zonder ooit een F-16 aan te raken. Met zijn krachtige radar die doelen op honderden kilometers afstand kan waarnemen en moderne raketten, bevat de F-16 geheime systemen waarvan de Verenigde Staten niet willen dat ze worden gedupliceerd of in vijandige handen vallen. Het is een van de wapenklassen waarvoor zelfs bondgenoten toestemming van het Pentagon moeten krijgen om de technologie met externe partners, zoals Oekraïne, te bespreken.

Vorige maand zeiden Polen en Slowakije dat ze Oekraïne meer dan 20 MiG-29-gevechtsvliegtuigen uit het Sovjettijdperk hadden gestuurd met het oog op het tegenoffensief. Maar de Oekraïense leiders hebben gezegd dat de F-16 beter is uitgerust om zich te beschermen tegen luchtaanvallen en om Ruslands eigen gevechtsvliegtuigen te ontwijken.

‘Stilzwijgend knikje’

De regering Biden heeft zich vaak verzet tegen het sturen van krachtiger wapens naar Oekraïne uit angst dat Moskou zijn aanvallen zou laten escaleren. De bezorgdheid is de laatste tijd afgenomen omdat het, kernwapens daargelaten, niet langer duidelijk is hoe Rusland nog meer zou kunnen escaleren dan het al heeft gedaan.

“Oekraïne F-16's geven zal Rusland eerder afschrikken dan ‘provoceren’”, drong de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Koeleba, vorige maand aan. “Tijd om deze stap te zetten.”

Douglas Barrie, een militair expert van IISS, stelt dat het verrassend zou zijn als de regering-Biden niet “op zijn minst een soort stilzwijgend knikje en een knipoog” geeft ter goedkeuring van het Europese plan om te helpen F-16's aan te schaffen voor Oekraïne en de piloten te trainen, alvorens verder te gaan. Hij zegt dat de gevechtsvliegtuigen een sleutelrol kunnen spelen bij de verdediging van Oekraïne, onder meer om “de Russen het soort luchtoverwicht te blijven ontzeggen dat zij niet hebben weten te verwerven”. Of de F-16's kunnen worden gebruikt om Russische posities aan te vallen, hangt af van de specifieke wapenpakketten waarmee de westerse bondgenoten ze willen uitrusten.

Ervaren Oekraïense gevechtspiloten die al ervaring hebben met Sovjet-gevechtsvliegtuigen zouden in “enkele maanden” getraind kunnen worden om met F-16's te vliegen, zegt Barrie. Maar hij waarschuwt dat intensieve training in de nabije toekomst piloten uit de oorlog zou kunnen wegtrekken op een moment dat Oekraïne zo veel mogelijk van zijn luchtmacht vliegklaar moet hebben. “Je wilt natuurlijk niet dat de capaciteit midden in een oorlog afneemt.”

Maar Oekraïense functionarissen zeggen zich meer zorgen te maken over een ander soort afleiding, namelijk die van westerse steun als de oorlogsmoeheid intreedt en de financiering opdroogt. Zij maken zich vooral zorgen over de Verenigde Staten, waar sommige Republikeinen, waaronder kandidaten voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, zich al afvragen hoeveel steun het land nog moet geven.

Dat is misschien ook de mening van een groep van 14 Democraten en Republikeinen in het Congres die woensdag bij president Joe Biden erop aandrongen de F-16's onverwijld vrij te geven. “Zoals we zagen bij de aanvankelijke aarzeling van onze bondgenoten om tanks te leveren aan Oekraïne is Amerikaans leiderschap cruciaal om Kiev te voorzien van extra middelen en nieuwe capaciteiten”, schreven de wetgevers in een brief aan het Witte Huis. “De levering van F-16-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne is essentieel om deze oorlog onder rechtvaardige voorwaarden effectief te beëindigen.”