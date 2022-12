Oekraïne beschikt nu ook over een van belangrijkste wapens van Amerikaanse luchtmacht

De VS gooien hun wapenarsenaal nog verder open voor Oekraïne. Alle aandacht ging woensdag bij Zelensky’s bezoek uit naar de levering van het Patriot-raketsysteem. Maar Kiev krijgt nu ook de technologie om ‘domme’ bommen snel te veranderen in precisiewapens zodat de Russen kunnen worden gebombardeerd.

Met de levering van de Jdam (Joint Direct Attack Munition) wordt het Oekraïense leger voorzien van een nieuw westers hightechwapen om de Russen met grote precisie te raken. De kleine Oekraïense luchtmacht beschikt nu niet over geavanceerde munitie om eenheden, bunkers, bases en wapenopslagplaatsen van het Russische leger te vernietigen.

De Jdam is een van de meest revolutionaire uitvindingen van de Amerikaanse wapenindustrie van de afgelopen decennia. Eigenlijk is het niet meer dan een ‘jasje’ om goedkope ongeleide bommen, die door vliegtuigen boven een doelwit worden afgeworpen, te veranderen in een slim precisiewapen. Op de bom worden staartvinnen en een metalen omhulsel geschroefd, voorzien van onder andere een navigatiesysteem.

Dit hulppakketje zorgt ervoor dat de bom na lancering met gps naar het doelwit wordt geleid. Kosten van de ‘kit’: zo’n 25.000 dollar. Dit is nog altijd vele malen goedkoper dan echte precisiewapens, zoals satelliet- en lasergestuurde bommen of de Tomahawk-kruisraket die zo’n twee miljoen dollar kost. Met de Jdam konden de VS na de Golfoorlog van 1991, toen slechts 10 procent van de bommen precisiewapens waren, hun enorme voorraad traditionele bommen slim maken.

We are growing our #JDAM production to meet @USAirforce needs, including our adaptable precision strike technology. #AWS19 pic.twitter.com/LkKslXWDLh — Boeing Defense (@BoeingDefense) 28 februari 2019

Flinke versterking

Nadat de Jdam in 1999 tijdens de Kosovo-oorlog zijn effectiviteit had bewezen, groeide het wapen uit tot een van de belangrijkste en meest gebruikte wapens van de Amerikaanse luchtmacht. Hoeveel van de hulppakketjes Oekraïne krijgt, wilde het Pentagon woensdag niet zeggen. Aanvankelijk werd gemeld dat alleen de kit zou worden geleverd.

Maar omdat het Pentagon sprak van ‘precisieluchtwapens’, krijgt de Oekraïense luchtmacht mogelijk ook de bommen erbij geleverd. Kiev hoeft zich ook geen zorgen te maken dat het maar een beperkt aantal Jdam’s krijgt. Fabrikant Boeing heeft naar schatting een half miljoen van de omhulsels geproduceerd, de meeste voor de VS en Europa.

De precisiebom zal de gevechtskracht van de Oekraïense luchtmacht flink vergroten. De MiG-29’s, Su-24’s en Su-25’s spelen nu nog een beperkte rol in de oorlog. Voor de invasie beschikte de luchtmacht over zo’n honderd gevechtsvliegtuigen. Hoeveel hiervan nog over zijn, is niet duidelijk. Schattingen over het aantal operationele toestellen variëren van enkele tientallen tot zo’n vijftig. Omdat de Oekraïense piloten de Russische luchtverdediging vrezen, zijn ze ook gedwongen om elke dag maar een beperkt aantal missies uit te voeren.

Three GBU-32 Mk-84 2,000-pound Joint Direct Attack Munitions (JDAM) mounted under the wing of a US Air Force (USAF) B-52H Stratofortress aircraft assigned to the 96th Bomb Squadron, 2nd Bomb Wing. pic.twitter.com/gtqGm7fTZb — Wingman (@kennethdockery) 22 oktober 2020

Dieper in Russisch gebied

De VS proberen al maanden de operaties van de Oekraïense luchtmacht uit te breiden door geavanceerde Harm-raketten te leveren. De Harm is een van de belangrijkste raketten van het Amerikaanse leger om vijandelijke luchtverdedigingssystemen lam te leggen. Met de Harm wordt de radar van een luchtdoelwapen vernietigd waardoor de Russen in zekere zin ‘verblind’ worden en geen overzicht hebben van het luchtruim.

De levering van de Jdam is een aanwijzing dat de vernietiging van de Russische radarsystemen de afgelopen maanden een succes was. De Oekraïense piloten probeerden sinds de invasie heel laag te vliegen om niet opgemerkt te worden door de Russische luchtverdediging. Als de luchtmacht zich in de komende maanden meer zal laten zien, om toe te slaan met de Jdam-bommen, moeten de Russen op hun hoede zijn.

De Oekraïners kunnen met de precisiebommen namelijk dieper in bezet Russisch gebied opereren. Met het Amerikaanse Himars-raketsysteem kan het Oekraïense leger nu Russische doelwitten tot ‘slechts’ 80 kilometer bestoken. Oproepen van Kiev aan de VS om raketten met een bereik van 150 tot 300 kilometer te leveren, zijn tot nu toe op niets uitgelopen.

JDAMS FOR UKRAINE: Washington is considering providing Ukraine with JADAM kits that turn unguided aerial munitions into “smart bombs” capable of hitting RU military positions “with a high degree of accuracy.” https://t.co/yg2i8jKgHu pic.twitter.com/AWZmcY8iZd — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) 15 december 2022

Nog meer trefzeker

Met hun razendsnelle MiG’s en Soekhoi’s kunnen de Oekraïners straks bezet Russisch gebied binnendringen, de Jdam’s lanceren en snel weer wegvliegen. Dankzij gps worden de bommen, die een bereik hebben van zo’n 30 kilometer, vervolgens naar het doelwit geleid. In de Kosovo-oorlog bleek dat met de 651 toen gebruikte Jdam’s zo’n 90 procent van de doelen werd geraakt.

Sindsdien is de precisiebom, die in explosieve kracht kan variëren van 250 tot 2.000 pond, nog meer trefzeker geworden. “Het is een duidelijk voordeel op het slagveld als je over het vermogen beschikt om precisieaanvallen uit te voeren”, aldus een Pentagon-woordvoerder over de Jdam. “En dat je in staat bent om een doelwit te raken wanneer je het wilt raken.”

Maar in de Russische staatsmedia wordt geschamperd over de levering van de hightechbommen. “Het wordt pas interessant om te speculeren over mogelijke luchtaanvallen door het Oekraïense leger met slimme bommen als Kiev driehonderd vliegtuigen heeft”, aldus defensie-expert Aleksej Leonkov tegen nieuwssite Sputnik.