Oekraïense troepen maken zich klaar voor het lente-offensief: ‘We kunnen nergens meer naar terugkeren als we dit niet stoppen’

Nu de gevechten in de Donbas-regio in een bloedige impasse zijn terechtgekomen, zou een deel van de regio Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne het volgende grote strijdtoneel van de oorlog kunnen worden. ‘We kunnen nergens meer naar terugkeren als we dit niet stoppen, als we er geen eind aan maken, als we niet winnen.’

In het struikgewas tussen twee uitgestrekte landbouwvelden gaat een in de bodem ingebouwd luik van triplex open en onthult een trap. Binnen bevindt zich een ondergrondse bunker, uitgehakt in de zwarte aarde, waar Oekraïense troepen van een mortiereenheid wachten op de coördinaten van hun volgende doelwit. De mannen lopen langs elkaar heen door een schouderbrede, met LED-strips verlichte gang, starend naar tablets met livebeelden van het terrein buiten. Ontploffingsgolven van artilleriegranaten en raketten doen de bunker schudden, een radio kraakt terwijl een waarschuwing voor naderende Russische helikopters weerklinkt.

Maar de soldaten concentreren zich op hun schermen, in het bijzonder op een rij Russische troepen en zwaar materieel die op korte afstand zitten ingegraven en gemarkeerd zijn met rode plustekens. Dat is hun doelwit. “De jongens hebben dit alles met de hand gegraven, en ze willen vechten, ze willen schieten”, zegt de commandant van de eenheid, een 32-jarige met een gevlochten paardenstaart die de roepnaam Sjoeler gebruikt. “We willen ze gewoon van ons land schoppen, dat is alles.”

Voor de soldaten van de 110de Territoriale Verdedigingsbrigade, waaraan de mortiereenheid is verbonden, is dit een kritiek moment in de oorlog. Nu de gevechten in de Donbas-regio in een bloedige impasse zijn terechtgekomen, zou hun gebied in de Zaporizja-regio in het zuidoosten van Oekraïne als brandpunt van het langverwachte tegenoffensief wel eens het volgende grote strijdtoneel kunnen worden. Oekraïne staat onder druk om enig succes te boeken bij het opkrikken van het moreel van soldaten en burgers, het verwerven van westerse steun en het heroveren van grondgebied.

Soldaten van de 110de Territoriale Verdedigingsbrigade gebruiken tablets om hun doelen te helpen lokaliseren. Beeld DAVID GUTTENFELDER / NYT

De gevechten hier hebben een erg persoonlijke laag. De meeste soldaten van de 110de Brigade komen uit gebieden die nu door Rusland bezet zijn. Sjoelers eenheid werd in de eerste dagen van de oorlog, die in februari 2022 begon, gedwongen zich terug te trekken, en zijn ouders bevinden zich in het bezette Melitopol, ongeveer 130 kilometer van de bunker.

Het afgelopen jaar hebben ze langzaam het tij gekeerd, de Russische opmars tot stilstand gebracht en een netwerk van verdedigingsposities opgebouwd. Het Russische leger heeft het, ondanks zijn superioriteit op het gebied van wapens en aantallen, niet kunnen kraken. “We kennen deze locatie echt goed, elk bosje”, aldus kolonel Oleksandr Ihnatjev, een veteraan van de speciale operatietroepen van Oekraïne die in april vorig jaar het bevel over de brigade overnam. “Vanaf het begin van de oorlog hebben we in onze strook niet één positie of post verloren.”

Niemand weet waar of wanneer het tegenoffensief zal beginnen. Het kan nog weken duren, wanneer de zomerzon de voorjaarsmodder droogt tot een hard wegdek, ideaal voor de nieuwe, door het Westen geleverde tanks en pantserwagens die binnenkort in de strijd zullen worden geworpen. Of het kan al begonnen zijn - om goede redenen, willen de Oekraïners het niet zeggen -, gezien de recente indringende aanvallen op Russische posities ten oosten van de Dnjepr in de naburige regio Cherson en de rotatie van nieuwe eenheden naar Zaporizja. Onlangs werden de linies hier versterkt door de komst van een door de Britten getrainde elite-artillerie-eenheid die eerder buiten Bachmoet was ingezet.

Een militaire aanval van Oekraïne in de regio Zaporizja is volgens militaire functionarissen en deskundigen van strategisch belang. Door zuidwaarts door de Russische linies te breken en hard door te stoten naar de Zee van Azov kan het Oekraïense leger de Russische troepen in tweeën splijten, belangrijke aanvoerlijnen doorsnijden en de oorlogsinspanningen van de Russische president Vladimir Poetin een slag toebrengen. Zaporizja vormt het hart van een landbrug die Russische troepen in de eerste weken van de oorlog in beslag namen en die Russisch grondgebied verbindt met het bezette Krim-schiereiland. Het is een van de weinige tastbare successen van het Kremlin in Oekraïne.

Maar de gevechtsuitdagingen zijn enorm. Oekraïne kan alleen slagen als het de zwaarbewapende verdedigingslinies overwint die de Russische troepen de afgelopen tien maanden hebben versterkt, én iets doet aan zijn eigen tekortkomingen. De voorraden artillerie en luchtafweergeschut slinken. Amerikaanse functionarissen hebben gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat het tegenoffensief zal leiden tot een belangrijke verschuiving in het voordeel van Oekraïne. Na 14 maanden non-stop vechten zijn de Oekraïense soldaten uitgeput.

Een soldaat van de Oekraïense 110de Territoriale Verdedigingsbrigade stelt zijn zware mitrailleur op in een ondergrondse loopgraaf. Beeld DAVID GUTTENFELDER / NYT

Sjoelers handen trillen nu oncontroleerbaar, het resultaat van een hersenschudding die hij opliep toen aan het begin van de oorlog een tankgranaat vlak naast hem ontplofte. Voor de invasie was hij leraar geschiedenis en dus ziet hij de nakende strijd in een bredere context. Hij draagt een lapje met een Davidster op zijn arm, een herinnering aan zijn overgrootouders die in de Holocaust zijn omgekomen. Zijn Joodse grootvader moest zijn naam veranderen om Russischer te klinken toen de Sovjets aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de controle over zijn geboorteland West-Oekraïne overnamen.

Nu moet Sjoeler zijn gezicht verbergen en weigert hij zich te laten fotograferen uit angst dat zijn ouders represailles van de bezetters zouden kunnen krijgen. “Stel je de situatie voor: je leeft nog, maar je leven is je afgenomen”, zegt hij. “We kunnen nergens meer naar terugkeren als we dit niet stoppen, als we er geen eind aan maken, als we niet winnen.”

Bloemen naast lijken

Aan het uiteinde van de bunker, het dichtst bij de Russische linies, rollen de soldaten nog een luik open - deze is gemaakt van metaal en plastic en gebouwd op een rails - waaruit de loop van een HM16-mortier van Iraanse makelij verschijnt. Het is een demonstratie van de vindingrijkheid die de kleinere, zwakkere Oekraïense strijdkrachten in de strijd heeft gehouden. Hoewel het mortierteam praktisch onder de neus van de Russen ligt, is het grotendeels onzichtbaar in de ondergrondse schuilplaats, zelfs voor de Russische drones die voortdurend overvliegen.

“Postril!” schreeuwt een soldaat. “Vuur!” Een mortiersalvo schiet in de richting van een groep van ongeveer 10 Russische soldaten die een verkenningsteam in een nabijgelegen boomgrens heeft opgemerkt. De schokgolf van het mortiervuur galmt door de de bunker, longen worden samengeperst, tanden klapperen.

“Als we het doel uiteindelijk raken, zullen sommigen in vlees veranderen”, zegt de 36-jarige technische sergeant van de eenheid, die de roepnaam Sjamil gebruikt. “We zullen ze een beetje bang maken.” Enkele seconden later verschijnt er een rookwolk op het scherm van Sjamils tablet. Ze schoten te ver en moeten het opnieuw proberen.

Sjoeler klaagt dat hun Iraanse wapen, dat volgens hem door de Verenigde Staten in beslag werd genomen en aan Oekraïne is geleverd, minder nauwkeurig is dan westerse modellen. En de aanzienlijke hoeveelheden Pakistaanse en Sovjetgranaten die ze in hun arsenaal hebben, ontploffen soms niet. Toch is de 110de Brigade in veel betere vorm dan aan het begin van de oorlog, toen ze slechts zo’n 100 man had om te vechten tegen de Russische troepen die vanuit de Krim de regio Zaporizja binnenstroomden.

Een jonge bataljonscommandant van de brigade die de roepnaam Poljak gebruikt, zegt dat hij en zijn mannen aanvankelijk niets anders hadden dan schoppen om zich mee te verdedigen. “De eerste dag moesten we ons bewegen als rupsen”, vertelt Poljak. “We konden niet eens opstaan; de Grads waren eindeloos. En dus kropen we en kropen we en kropen we.”

De intensiteit van die vroege gevechten wordt duidelijk weerspiegeld door een strook van vernietigde dorpen die zich uitstrekt langs het Zaporizja-front; verwoeste pantservoertuigen staan geparkeerd tussen uitgebrande huizen. Soldaten zeggen dat ze geprobeerd hebben om de meeste lichamen van de gesneuvelden te verzamelen, maar op een recente dag lagen de skeletresten van een Russische soldaat, nog steeds gekleed in een groen camouflage-uniform met een hamer-en-sikkel-riemgesp, op het erf van een verlaten huis. Rode tulpen en gele narcissen bloeiden er vlak naast.

Een gebombardeerde kerk in een dorp in de zuidelijke regio Zaporizja. Beeld DAVID GUTTENFELDER / NYT

Ihnatjev, de commandant van de brigade, zegt dat zijn mannen alleen al meer dan 900 Russische soldaten hebben gedood sinds het begin van de gevechten en ongeveer 150 gepantserde voertuigen hebben vernietigd. De 110de Brigade, zo zegt hij, telt nu enkele duizenden soldaten, van wie de meerderheid voor het begin van de oorlog nog nooit een wapen had aangeraakt. “Het was niet gemakkelijk”, aldus Ihnatjev. “Er was veel gehuil en gezeur, maar we waren in staat de tranen en het snot tot karakter te kneden.”

Om in een tegenoffensief door te stoten, zo zegt hij, hebben zijn mannen extra pantser en versterkingen van andere eenheden nodig. Een deel van die hulp begint al aan te komen.

‘Klaar voor meer actie’

De granaten huilen boven ons, de explosies komen steeds dichterbij; de Russische troepen, die zich op ongeveer anderhalve kilometer afstand bevinden, hebben hun kanonnen bijgesteld. Maar het Oekraïense artillerieteam, dat klaarstaat om terug te vuren, is onaangedaan. De mannen grappen terwijl ze in de schaduw van een kersenboom granaten in hun Australische houwitser laden en bijen wegslaan die rond de witte lentebloesems zoemen. Ze vuren. En ze vuren nog eens. Na de vijfde ronde valt de Russische kant stil.

Deze Oekraïense soldaten maken deel uit van een door de Britten getrainde elite-artillerie-eenheid die verbonden is aan een luchtgevechtsbrigade. Een maand geleden waren ze gestationeerd bij Bachmoet, waar ze 1.000 granaten per week afvuurden op golven Russische infanterie. En daarvoor namen ze deel aan de bevrijding van Cherson. Gezien hun vaardigheden en ervaring was het voor sommigen van hen een raadsel waarom ze naar deze uithoek van de oorlog werden gestuurd. “Misschien houdt het verband met ons offensief. Misschien is het een afleidingsmanoeuvre”, zegt Maksim, een sergeant van de eenheid. Zijn roepnaam is Stajer. “We zien niet het hele plaatje.”

Het Russische leger gelooft duidelijk dat de regio Zaporizja van cruciaal belang is voor de oorlog. Na een winterstop zijn Russische troepen begonnen Oekraïense militaire posities en steden en dorpen te bestoken met een scala aan wapens, waaronder artilleriegranaten, geleide raketten en explosieve drones van Iraanse makelij. Dit kan een teken zijn dat Russische troepen zich voorbereiden op hun eigen aanval, of anticiperen op een Oekraïens offensief.

Stajer (39) zegt dat zijn mannen klaar zijn voor meer actie. “Als er een offensief is, is er beweging; het is leuk”, zegt hij. “Jij schiet op hen, zij schieten op jou.” In Bachmoet was er zelfs nooit tijd om te slapen, aldus Stajer. De viezigheid en vermoeidheid van de strijd hadden zijn uiterlijk naar eigen zeggen zo veranderd dat het gezichtsherkenningssysteem van zijn iPhone een tijdje niet werkte. De beelden die hij op zijn telefoon heeft staan, zijn een horrorshow: dronefoto’s van velden bezaaid met Russische lichamen die uit elkaar zijn geblazen door de mortieren die zijn team op hen had afgevuurd.

In Zaporizja heeft Stajer tussen de artilleriebeschietingen door genoeg tijd om eens om te twee dagen 10 kilometer te gaan hardlopen en zijn passie voor koffie de vrije loop te laten gaan. Hij laat zijn bonen bezorgen door de speciaalbranderij Mad Heads, gevestigd in Kiev.

Maar iedereen denkt aan het tegenoffensief, zegt hij. Met een steen tekent Stajer op de natte grond wat volgens hem de contouren van een mogelijke operatie zouden kunnen zijn: een opmars naar het zuiden in de richting van de havenstad Berdjansk, gecombineerd met schijnbewegingen aan het oostfront en misschien een poging van in Cherson gestationeerde Oekraïense troepen om de Dnjepr over te steken en Russische troepen aan te vallen die zich op de oostelijke oever hebben ingegraven. “Het ziet er allemaal heel eenvoudig uit”, zegt hij. “We wachten af met welk slim plan ons hoge commando komt.”

Hernieuwde hoop

Een gepensioneerde die naar huis wil, naar zijn zieke zus. Een verbannen burgemeester die al plannen maakt voor de wederopbouw als de Russen weg zijn. Sinds het begin van de oorlog vormt Zaporizja, de hoofdstad van de regio, een toevluchtsoord voor duizenden mensen die gevlucht zijn voor de Russische overname van steden en dorpen verder naar het zuiden. Maar voor velen is het nooit een thuis geworden.

Nu wordt als nooit tevoren gesproken over een tegenoffensief, waardoor de hoop dat al die mensen ooit zullen kunnen terugkeren, wordt aangewakkerd. “Ik denk dat onze jongens snel aan de slag zullen gaan en hen recht in de ...” zegt Volodymyr Matejko, een gepensioneerde vrachtwagenchauffeur, die zijn zin afmaakt met een vulgaire uitdrukking.

Volodymyr Matejko, die het door Rusland bezette Melitopol ontvluchtte, op zijn stapelbed in een opvangcentrum voor ontheemden in de stad Zaporizja. Beeld DAVID GUTTENFELDER / NYT

Matejko (65) verliet Melitopol, een grote bezette stad ongeveer 120 kilometer ten zuiden van Zaporizja, in augustus, nadat Russische troepen zijn huis met geweren waren binnengedrongen en zijn televisie, computer en andere bezittingen hadden gestolen. Hij liet zijn zieke oudere zus en de graven van zijn ouders en vrouw achter en vestigde zich in een opvangcentrum voor bannelingen in Zaporizja, waar hij een bed heeft in een grote gemeenschappelijke ruimte. “Hier weet ik niet wie ik ben”, zegt hij. “Een zwerver misschien, een vluchteling. Ik weet het niet.”

De regionale regering schat dat er in Zaporizja ongeveer 230.000 mensen wonen die door de oorlog ontheemd zijn. Hoewel ze opgewonden zijn over het vooruitzicht naar huis terug te keren, maken velen zich zorgen over de verwoesting die een tegenoffensief zou kunnen aanrichten.

Irina Lipka, de verbannen burgemeester van Molotsjansk, een kleine stad ten noorden van Melitopol, zegt dat de Oekraïense strijdkrachten al begonnen zijn met aanvallen op Russische bases in de stad, waaronder een voormalige school waar zij lerares was. “Dit is oorlog”, zegt Lipka. “Er is geen andere manier om de bezetting ongedaan te maken.”

Drones in de nachtelijke hemel

Als de duisternis valt over het Zaporizja-front worden de uitdagingen voor het Oekraïense leger duidelijk. Russische troepen ontketenen salvo na salvo van Grads. Als antwoord daarop kan de Oekraïense kant slechts af en toe een artilleriegranaat afvuren.

Terwijl ze dit alles gadeslaan vanaf een boerderijveld, vloeken leden van een luchtverdedigingsteam van de 110de Brigade, ondertussen sigaretten rokend. Gewapend met een machinegeweer op de achterkant van een pick-up, werd het team op post gezet om te waken tegen explosieve Shahed-drones die Rusland lanceert vanuit nabijgelegen bezet gebied.

Een soldaat staat bij een op een pick-up gemonteerd wapensysteem tijdens een nachtelijke patrouille, de nachtelijke hemel afspeurend naar Russische drones. Beeld DAVID GUTTENFELDER / NYT

Zelfs de meest toegewijde soldaten geven nu toe dat de oorlog hen begint te vermoeien. Een soldaat genaamd Vitaly zegt dat een vriend van hem, die uit Israël was teruggekeerd om te vechten, onlangs bij Bachmoet is gedood. De commandant van de eenheid was ook dood. “Natuurlijk, na een jaar en twee maanden oorlog is iedereen moe”, zegt Vitaly. “Maar zonder overwinning gaat niemand hier weg.”

Honden blaffen onophoudelijk, en een Russische Orlan-surveillancedrone vliegt over, het licht van zijn thermische camera is bijna niet te onderscheiden van de sterren aan de hemel. Plots is er een flits; het geluid van vallende granaten doet het team in de modder duiken.

Naarmate middernacht nadert, trekken wolken over die de sterren en een de maansikkel verduisteren, waardoor het voor Russische drones gemakkelijker wordt om aan detectie te ontsnappen. Aan de overkant van het veld woedt de strijd in het donker voort.