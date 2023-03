Oekraïense soldaten vragen zich af waar ze nog voor vechten in Bachmoet: ‘Ik heb nog nooit zo veel mensen recht in kogelregen zien lopen en sterven’

De slag om Bachmoet is de langste en dodelijkste strijd sinds het begin van de Russische invasie in februari vorig jaar. De grotendeels verwoeste stad telde voor de invasie ongeveer 70.000 inwoners. Vandaag wordt dat aantal op nauwelijks 4.000 mensen geraamd.

“We verdedigen de stad”, vertelt Mykhailo aan het portaal ‘CSMonitor’. “Maar tegen welke prijs? De verliezen zijn gigantisch. Als we de stad behouden, wie loopt er dan nog rond? Alleen honden?”

Een andere soldaat beschrijft de bloedige strijd om elke positie. “De Russen kwamen tot op 30 meter van ons. Ik heb nog nooit zo veel mensen recht in een kogelregen zien lopen en gewoon zien sterven. Twintig tegelijk. Niets bereidde me voor op dergelijke scènes”, zegt de Oekraïense verdediger.

Eerder al betreurde een Oekraïense soldaat in een artikel op de onafhankelijke nieuwssite ‘Hromanske’ dat ook aan Oekraïense kant enorm veel slachtoffers vallen. De dienstplichtigen hebben na drie dagen training nauwelijks kans om te overleven, schreef de soldaat.

Strategische betekenis

De strategische betekenis van Bachmoet is onderwerp van een aanhoudende discussie. De Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ schrijft dat een inname van Bachmoet het Russische leger nauwelijks vooruit zal helpen. De Oekraïense regering daarentegen vreest dat het hinterland in gevaar komt als de stad valt.

Zelensky noemde Bachmoet onlangs een “fort” dat voorkomt dat de Russen dieper het land binnendringen. “Natuurlijk moeten we denken aan de levens van onze soldaten”, zegt Zelensky. “Maar we moeten alles doen wat we kunnen. Intussen bewapenen en bevoorraden we ons en bereidt ons leger zich voor op het tegenoffensief.”

Ook de bevelhebber van de landmacht van Oekraïne, Oleksandr Syrsky, sluit zich hierbij aan. “Bachmoet speelt een belangrijke rol in het algemene verdedigingssysteem, beklemtoont de bevelhebber. “Duizenden vijanden die zijn omgekomen bij de bestorming van de stad” zijn het bewijs, zegt hij. “Elke dag van koppig verzet geeft ons waardevolle tijd om de aanvalscapaciteiten van de vijand te verminderen.”

Grootste deel Oost-Bachmoet in Russische handen

Het oosten van Bachmoet is volgens Britse militaire experten intussen grotendeels in handen van de Russische Wagner-militie. de Bachmoetka-rivier, die door het stadscentrum vloeit, is nu de frontlinie, klinkt het zaterdag in een bericht van het Britse ministerie van Defensie. Het Oekraïense leger heeft nog steeds het westen van de stad in handen.

Belangrijke bruggen zijn vernield. Een strook van 200 tot 800 meter open land aan de rivier is een ‘zone des doods’ geworden. Vanuit versterkte gebouwen wordt de zone beschoten door Oekraïense soldaten. Dat maakte het “zeer uitdagend voor de Wagner-soldaten om hun frontale aanval naar het westen voor te zetten”.