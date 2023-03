Oekraïense soldaat getuigt vanuit de loopgraven: ‘Sommige soldaten hebben niets dan leegte in hun ogen’

Ontbering, mortiervuur, gruwelijke verwondingen: voor de Oekraïense soldaat Yegor Firsov is het allemaal dagelijkse realiteit. Hij beschrijft zijn ervaringen aan het front. ‘Soldaten in de loopgraven geven veel om elkaar, maar niemand huilt als er iemand gewond raakt of sneuvelt.’

Het minst geliefde weer van een infanteriesoldaat is een temperatuur net boven het vriespunt en stortregen, wanneer de loopgraaf overstroomt met kniediep, bijna bevriezend water. Overleven in dergelijke omstandigheden is echt een kunst, en juist op deze momenten heerst er een bijzondere energie in een loopgraaf. Hier vechten mensen voor hun leven. Hier is de verbondenheid met God oprecht en frequenter dan in welke kerk dan ook.

Aan de frontlinies richt iedereen zijn loopgraaf in alsof het zijn kleine thuis weg van huis is. Er zijn natuurlijk slaapzakken, er is munitie en voedsel. Maar mensen bewaren ook boeken en plakken tekeningen van hun kinderen op de muren.

Soms is de vijand zo dichtbij dat we hem zonder verrekijker kunnen zien. Soms is hij een paar honderd meter verderop. Onze taak is om “stand te houden”, en in deze algemene uitdrukking ligt de hoofdgedachte van de oorlog besloten: je land niet aan de vijand overgeven. Dus wanneer de beschietingen beginnen, kan een soldaat niet alleen dekking zoeken; hij moet er ook voor zorgen dat de vijand niet verder komt. Doorgaans is dat precies wat er gebeurt: als de vijand begint te schieten, begint zijn infanterie op te rukken.

Spervuur

Op een dag werden onze posities gedurende enkele uren gebombardeerd met 120 mm-mortieren. Toen het spervuur begon, was het angstaanjagend. Eerst was er het geluid van het schot, wanneer het projectiel uit de lanceerder vliegt. Dan was er de wachttijd van een paar seconden en de schok van zijn aankomst.

De loopgraaf schudde. Grond viel van bovenaf. Het geluid van de explosie maakte ons enkele seconden doof.

Als je dat allemaal hebt gevoeld, betekent het dat je deze keer geluk hebt gehad. De bom landde minstens 30 meter verderop. Je maakt een kruisteken. Het volgende schot kan op jou gericht zijn.

Bij elke explosie verspreiden stukken staal zich als scherpe pijlen in alle richtingen. Een groot fragment van een 120 mm-mortier is ongeveer half zo groot als de palm van je hand, en zwaar. Het kan door een kogelvrij vest heen prikken.

Maar de kleine, bijna onzichtbare stukjes granaatscherf die in het lichaam terechtkomen zijn erger. Daarom moeten wij - ik ben zowel hospik als schutter - de gewonden zorgvuldig onderzoeken en overal palperen om geen verraderlijke granaatscherfwond te missen die inwendige bloedingen kan veroorzaken.

Beschietingen in de stad Bachmoet. Beeld AP

Als een projectiel van een groter kaliber in de buurt van de loopgraaf inslaat, kunnen soldaten bedolven raken en moet een kameraad in de buurt hen uitgraven voordat ze stikken. Een explosie van onder de grond voelt nog onaangenamer aan dan aan de oppervlakte: de schokgolf creëert een vacuüm en zet druk op de oren. Het voelt als een lichte hersenschudding. Ons wordt geleerd te slapen met onze machinegeweren in de armen. Als je bedolven wordt, kun je het maar beter in je handen hebben als je onder de grond vandaan kruipt.

De beschietingen kunnen uren doorgaan en tegen de tijd dat ze gedaan zijn, voel je geen angst meer. Het lichaam raakt eraan gewend. Je denkt dat je er nu misschien immuun voor bent. Je verlaat de loopgraaf en de zon schijnt en de vogels zingen, alsof je deze verschrikkingen hebt gedroomd. Maar dan hoor je een nieuw spervuur en is er weer angst.

Geen supermensen

Aan het front lopen de emoties hoog op. De adrenaline laat de ogen van sommige mannen bijna gloeien. Bij anderen lijkt het leven te vervagen. Ze verliezen hun vermogen angst te voelen, maar verliezen ook het vermogen blijdschap te ervaren. Ik heb soldaten ontmoet met niets dan leegte en onverschilligheid in hun ogen. Soldaten in de loopgraven geven veel om elkaar, maar de spanning is zo hoog dat er meestal niemand huilt als er iemand gewond raakt of sneuvelt.

Maar dat zijn extremen. Voor het grootste deel zijn mensen wezens die overal aan wennen. Vaak maken de jongens tijdens de beschietingen grappen en vertellen ze grappige verhalen. Humor is heel nuttig om met stress om te gaan.

In vredestijd zijn ‘moed’ en ‘dapperheid’ lege woorden. Hier onthullen die woorden hun ware betekenis. Iedereen kan bang zijn. Maar de moedigen beheersen hun angst en laten anderen er niet aan toegeven.

Ons front hangt af van zulke mensen. Zij wekken vertrouwen en geloof in de overwinning. Vaak zijn deze mensen onopvallend - een magere jonge kerel of een oudere man. Geen supermensen. In het gewone leven kan zo iemand tegenover je zitten in de metro, je leidingen komen repareren of tegels op je vloer leggen en je zou hem niet eens opmerken. Hier laat hij plotseling zijn volledige potentieel zien.

We weten dat onze vijand in shock is. We horen het op de radio. “Hoe komt het? We raken ze met alles wat we hebben, branden alles kapot en hun infanterie houdt nog steeds stand?!” Voor een volk dat zich ingraaft om te overleven, is vrijheid belangrijker dan leven.