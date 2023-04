Oekraïense mannen vriezen hun zaadcellen in: ‘Hij zal de vader zijn van al onze toekomstige kinderen’

Sommige Oekraïense soldaten proberen ervoor te zorgen dat zelfs als ze in de oorlog omkomen, hun partners toch nog een gezin kunnen stichten. Daarnaast is het voor hen niets minder dan een verzetsdaad tegen Rusland.

Het echtpaar droomde van een groot gezin. Ze zouden vijf kinderen krijgen, die hun vaders krulhaar zouden hebben, zijn glimlach, zijn dromerige ogen. Ze zouden de kinderen leren schilderen en pottenbakken en hen meenemen op lange wandelingen in de bossen in de buurt van hun woonplaats Slovjansk, in het oosten van Oekraïne.

Toen vielen Russische troepen hun land binnen, waardoor hun plannen in duigen vielen. Vitaly Kyrkatsj-Antonenko meldde zich vrijwillig aan om te vechten en stierf op het slagveld toen zijn vrouw Natalia drie maanden zwanger was van hun eerste kind.

Nu, nog rouwend, zegt ze dat ze hun droom niet zal opgeven. Ze is van plan haar eerste kind broers en zussen te geven. Net als honderden andere Oekraïense soldaten heeft haar man zijn zaadcellen ingevroren voordat hij terugging naar de strijd, in de hoop dat als hij niet thuis zou komen, hij toch zijn genen zou kunnen doorgeven. “Vitaly”, zegt zijn vrouw, “zal de vader zijn van al onze toekomstige kinderen.”

Wetsvoorstel

Voor veel Oekraïners is het idee om de zaadcellen van soldaten te bewaren zowel persoonlijk belangrijk als een patriottische daad. Het helpt mannen die er zeker van willen zijn dat er iets van hen overblijft als ze sterven en het biedt hun partners troost. In een land dat nu bekend staat om zijn verzetsgeest is het ook een manier om terug te vechten. Het laat ten minste de mogelijkheid open om de Oekraïense bloedlijnen te behouden, ook al houdt het Kremlin vol dat de Oekraïense staat - en bij uitbreiding de Oekraïners als een afzonderlijk volk - fictie is.

In Oekraïne vindt men het zo belangrijk om die ideologie tegen te gaan dat het parlement momenteel een wetsvoorstel bespreekt dat soldaten zou toestaan hun zaadcellen in te vriezen op kosten van de staat. “Dit is de voortzetting van onze genenpoel”, aldus Oksana Dmytrjeva, het Oekraïense parlementslid dat het wetsvoorstel heeft geschreven.

Verschillende klinieken zijn al begonnen de dienst gratis aan te bieden, op eigen kosten. En Natalia Kyrkatsj-Antonenko is onverwacht een soort uithangbord voor de zaak geworden. Via haar Facebook-pagina moedigt ze mannelijke soldaten en hun vrouwen aan om zichzelf de mogelijkheid te geven een gezin te stichten, ongeacht wat er op het slagveld gebeurt.

“De moderne wereld stelt ons in staat om de kinderen van onze gesneuvelde geliefden, de dapperste en moedigste mensen in deze wereld, te baren en op te voeden”, schrijft ze. “Voed ze waardig aan hun vader op, met dezelfde liefde voor Oekraïne, en geef ze de kans te leven in het land waarvoor hun vader zijn bloed vergoot.”

Een embryoloog van de vruchtbaarheidskliniek in Kiev. Beeld LAETITIA VANCON / NYT

Dergelijke berichten van verzet lijken ook Rusland te hebben bereikt. Een pro-Kremlin-verslaggeefster, Olga Skabejeva, zei onlangs op de Russische staatstelevisie dat het invriezen van zaadcellen door soldaten neerkomt op “genetische experimenten om een natie te construeren”. “Met behulp van kunstmatige selectie”, waarschuwde ze, “zal een heel leger van geselecteerde Oekraïners met een verhoogd niveau van Russofobie worden gekweekt.”

Natalia Toloeb, een woordvoerster van de vruchtbaarheidskliniek in Kiev, zegt dat de uitspraken van de verslaggeefster een teken zijn dat de Oekraïners hun doel hebben bereikt. Haar kliniek, zo laat ze weten, vriest elke week het sperma van een tiental soldaten in.

Statement

Een van die mannen is Jehor (31), die nog maar een paar maanden samen was met zijn vriendin, Svitlana Braslasvska (25) toen ze besloten zijn zaadcellen in te vriezen. Toen hij vorige maand na een korte pauze weer ten strijde trok, zei hij dat hij zich rustiger en onbevreesder voelde dan de eerste keer dat hij ging. Hij schreef deze verandering in zijn gemoedstoestand toe aan ervaring, tijd en het sperma dat hij achterliet in de kliniek.

“We vechten voor vrijheid voor onze kinderen; we hebben ook het recht om ze te krijgen”, aldus Jehor, die om veiligheidsredenen alleen met zijn voornaam in de krant wil. Maar hij zegt dat hij zijn zaadcellen ook wil invriezen om “het aantal patriotten in stand te houden, mensen die later ons land zullen verdedigen, ontwikkelen en opbouwen”.

Braslasvska wil er niet over nadenken of ze voor geassisteerde voortplanting zou kiezen als hij niet zou terugkeren, maar zegt dat de oorlog haar voor het eerst heeft doen nadenken over het krijgen van kinderen. Ze interpreteert dit als een “fysiek effect” dat de oorlog op haar heeft, een “impuls om ons land voort te zetten.”

Ondanks het bravoure van de Oekraïners tegenover de tegenspoed, zeggen deskundigen dat Oekraïne zijn bevolking, die al voor de oorlog afnam, niet opnieuw kan opbouwen door bevroren sperma te gebruiken voor zwangerschappen. Maar Jay Winter, een gepensioneerd historicus van de universiteit van Yale, zegt dat dat niet het punt is.

Door niet alleen aan te bieden om voor Oekraïne te sterven, maar ook om voor nieuw leven te zorgen, maken de soldaten een statement: ze tonen hun inzet voor het voortbestaan van de natie. “En het overleven van de Oekraïense natie”, zo stelt hij, “daar gaat deze oorlog over.”

Het exacte aantal Oekraïense mannen dat hun zaadcellen heeft ingevroren is moeilijk te achterhalen, maar Oleksandr Mychailovytsj Joezko, arts en voorzitter van de Oekraïense Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde, zegt dat het aantal aanvragen in klinieken in heel Oekraïne is gestegen. Hij zegt te verwachten dat de zaadcellen niet alleen door weduwen zal worden gebruikt, maar ook door vrouwen van wie de echtgenoot een letsel heeft opgelopen - lichamelijk of geestelijk - en daardoor impotent geworden is. Hij vindt dat de regering meer moet doen om vrouwen te helpen kinderen van soldaten te krijgen door ook te betalen voor geassisteerde voortplantingsprocedures “Het eerste deel is het behoud van voortplantingscellen”, stelt hij. “Het tweede deel is het herstel van het voortplantingspotentieel van Oekraïne.”

Niet nieuw

Het idee om het sperma van soldaten in te vriezen is niet nieuw. Tijdens de oorlogen in Irak en Afghanistan boden verschillende bedrijven de dienst gratis aan Amerikaanse troepen aan. In Israël zijn de families van gesneuvelde soldaten een stap verder gegaan door te strijden voor een wetsvoorstel dat een familie zou toestaan om de zaadcellen van een dode soldaat te gebruiken voor voortplanting, tenzij hij daar eerder bezwaar tegen had gemaakt.

Halyna Strelko (links), een arts in een IVF-kliniek in Kiev. Beeld LAETITIA VANCON / NYT

Dominic Wilkinson, professor in de medische ethiek aan de Universiteit van Oxford, zegt dat het wel degelijk ethisch is dat zoveel Oekraïense soldaten haastig hun zaadcellen invriezen, zolang beide partners vooraf overeenkomen dat het kan worden gebruikt als de man sterft. Wilkinson: “Er zijn veel kinderen die slechts één levende ouder hebben. Dat betekent niet dat het verkeerd zou zijn om dat kind op de wereld te zetten.”

Petro Paty, een arts in een vruchtbaarheidskliniek in de West-Oekraïense stad Loetsk, zegt dat veel van zijn patiënten nog steeds koppels zijn die komen voor advies over gezinsplanning of om vruchtbaarheidsproblemen op te lossen. Hij voelt zich nu echter verplicht de mannen ook te vragen of ze hun zaadcellen willen invriezen. “Het is heel moeilijk”, zegt Paty. “Ze willen iets optimistisch horen en je moet ze voorstellen om zaadcellen in te vriezen omdat een van hen morgen misschien sterft.”

En voor sommige weduwen is het niet gemakkelijk om de kinderen van hun overleden partner ter wereld te brengen. Nadia Lytovtsjenko is een van hen die het moeilijk heeft. De invasie van vorig jaar begon op haar vijfde huwelijksverjaardag met haar man, Andry. Aan het eind van de zomer was hij gesneuveld, gedood in een Russische hinderlaag, waardoor zijn vrouw alleen achterbleef met hun zoontje. Een paar jaar eerder had hij zijn sperma ingevroren uit angst voor een escalatie van de vijandelijkheden met Rusland.

“Het is een moeilijke beslissing. Ik vind het te vroeg om na te denken over het gebruik van zijn zaadcellen”, zegt Lytovtsjenko, die worstelt met haar verdriet, de financiële problemen die de dood van haar man met zich meebrengt en het alleen opvoeden van hun kind. “Maar het is fijn om te weten dat je deze mogelijkheid hebt”, zegt ze. “Het is gewoon een aangenaam besef.”