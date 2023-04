Oekraïense luchtverdediging mogelijke komende weken al in groot gevaar, blijkt uit gelekte documenten

Een enorme toevloed van munitie richting Oekraïne is nodig om te voorkomen dat de Russische luchtmacht het verloop van de oorlog verandert. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen en blijkt uit nieuw uitgelekte documenten van het Pentagon.

Al meer dan een jaar houdt de Oekraïense luchtverdediging, versterkt met westerse wapens, de Russische vliegtuigen op afstand. Maar zonder een enorme toevloed van munitie zou het hele Oekraïense luchtverdedigingsnetwerk, dat al verzwakt is door herhaalde aanvallen van Russische drones en raketten, kunnen breken.

Dat zeggen Amerikaanse functionarissen en blijkt ook uit nieuw uitgelekte documenten van het Pentagon. De Russische president Vladimir Poetin zou door het munitietekort zijn dodelijke straaljagers zou kunnen inzetten op een manier die het verloop van de oorlog zou kunnen veranderen.

In de eerste dagen van de invasie vlogen Russische vliegtuigen honderden gevechtsvluchten om doelen in Oekraïne te bombarderen. Maar door een combinatie van snel omdenken van Oekraïense bevelhebbers en slechte inlichtingen en slecht mikken van Russische piloten, bleef een groot deel van de Oekraïense gevechtsvliegtuigen en luchtverdediging intact. Daardoor kreeg Moskou geen controle over het luchtruim boven het slagveld en werd Rusland gedwongen een groot deel van zijn luchtmacht buiten de strijd te houden.

Grimmig beeld

Vandaag zijn functionarissen van het Pentagon echter bezorgd dat het Russische spervuur van aanvallen van veraf de Oekraïense voorraden raketten die het gebruikt om zich te verdedigen, uitput. Een beoordeling van het Pentagon van eind februari in de stapel gelekte documenten die sinds vorige week online circuleren, schetst bovendien een nog grimmiger beeld.

Volgens een van die uitgelekte documenten zouden de voorraden raketten voor de S-300 en Buk-luchtverdedigingssystemen uit het Sovjettijdperk, die 89 procent van de bescherming van Oekraïne tegen de meeste gevechtsvliegtuigen en sommige bommenwerpers uitmaken, tegen 3 mei en medio april volledig zijn uitgeput. Het document, dat op 28 februari werd gepubliceerd, baseerde de beoordeling op de toenmalige verbruikscijfers. Het is niet duidelijk of die percentages ondertussen zijn veranderd.

In hetzelfde document wordt gesteld dat de Oekraïense luchtverdediging die de troepen aan het front moet beschermen, waar veel van de Russische luchtmacht is geconcentreerd, tegen 23 mei “volledig zal zijn verminderd”.

Oekraïense soldaten vuren met een machinegeweer richting een Russische drone boven hun positie in Bachmoet, maart 2023. Beeld AFP

Uitdaging

Als dat gebeurt, zou Moskou kunnen besluiten dat het eindelijk veilig is voor zijn straaljagers en bommenwerpers om zich in de strijd te mengen en de uitkomst van de oorlog op de grond rechtstreeks te bedreigen. Hoge functionarissen van het Pentagon zeggen dat een dergelijke stap een grote uitdaging zou betekenen voor Oekraïne. Vooral als Russische straaljagers en bommenwerpers meer vrijheid krijgen om Oekraïense troepenposities en belangrijke artilleriedoelen op de grond aan te vallen.

In een poging om de Oekraïense luchtverdediging te versterken, kondigde de regering-Biden vorige week aan dat ze extra luchtafweersystemen en munitie zal sturen als onderdeel van een hulppakket van 2,6 miljard dollar. Een deel zal worden gebruikt om Kiev te helpen zich voor te bereiden op een gepland lente-offensief tegen Russische troepen. Of dat genoeg zal zijn, hangt volgens ambtenaren af van een aantal factoren, waaronder de vraag of de NAVO-bondgenoten hun beloofde leveringen uitvoeren, en of Poetin blijft weigeren zijn oorlogsvliegtuigen te riskeren.

‘Russische luchtmacht is niet verslagen’

Het neerhalen van een Amerikaanse drone door een Russische straaljager boven de Zwarte Zee vorige maand deed de vrees toenemen dat het Kremlin manieren zoekt om zijn luchtmacht in te zetten in de oorlog. Rusland heeft nog steeds een aanzienlijke luchtcapaciteit, met ongeveer 900 gevechtsvliegtuigen en ongeveer 120 bommenwerpers, volgens de World Directory of Modern Military Aircraft.

“Het Russische leger is verslagen”, zei generaal Mark Milley, stafchef van het Amerikaanse leger, in februari in een interview met Morning Joe op MSNBC. “Maar de Russische luchtmacht niet.”

In een ander uitgelekt document van het Pentagon wordt het aantal Russische gevechtsvliegtuigen dat momenteel wordt ingezet in Oekraïne geschat op 485, tegenover 85 Oekraïense jets.

Veel experts verwachtten dat de Russische luchtmacht, met haar ruggengraat van MiG- en nieuwere generatie Soechoj-jets, een beslissende factor zou zijn in de eerste maanden van de oorlog. Maar de luchtmacht raakte gemarginaliseerd ten opzichte van een veel kleinere Oekraïense strijdmacht. De redenen: de intacte Oekraïense luchtverdediging en Russische tactische en strategische blunders.

Oekraïne reorganiseerde na de eerste drie dagen van de oorlog zijn mobiele grond-luchtraketbatterijen en schoot vorig jaar verschillende Russische Su-34's en andere aanvalsvliegtuigen neer. De Oekraïense batterijen vuurden hun raketten af en weken dan snel uit naar andere locaties, zodat Rusland hun posities niet zou ontdekken en terugvuren.

Toen zijn gewaardeerde vliegtuigen werden neergeschoten, trok Poetin ze terug. Gedurende een groot deel van de oorlog hebben deze jets en grondaanvalsvliegtuigen zoals de Su-25 zich geconcentreerd op vluchten langs de frontlinies, waarbij raketten op Oekraïense stellingen werden afgevuurd, evenals langeafstandsraketaanvallen vanaf Russisch of Wit-Russisch grondgebied.

‘Ridders niet opgeofferd voor pionnen’

“Ze hebben de keuze gemaakt om hun ridders niet op te offeren voor hun pionnen”, aldus Dara Massicot, senior beleidsonderzoeker bij de Rand Corp. “In plaats daarvan gooien ze gemobiliseerde troepen in de strijd zonder goede luchtsteun, omdat die een meer overvloedige bron zijn.”

Sinds die eerste dagen heeft de Oekraïense luchtverdediging golf na golf van Russische raket- en drone-aanvallen afgehouden. Maar volgens Amerikaanse militaire functionarissen en de gelekte documenten raken die systemen in sneltempo uitgeput, waardoor Russische vliegtuigen mogelijk ernstige schade kunnen aanrichten.

De luchtverdediging is gelaagd, met verschillende soorten wapens die ontworpen zijn om vliegtuigen en raketten te onderscheppen die op verschillende hoogten vliegen - van laagvliegende helikopters tot bommenwerpers en kruisraketten op grote hoogte. In Oekraïne zijn deze defensieve wapens ook gebruikt om drones en kruisraketten te onderscheppen toen de Oekraïense strijdkrachten hun steden probeerden te verdedigen tegen de Russische campagne tegen de infrastructuur van het land.

Een Oekraïense soldaat leunt op een pantserwagen terwijl hij wordt vervoerd naar een frontlinie nabij de fel betwiste stad Bachmoet, in Oost-Oekraïne, op vrijdag 7 april 2023. Volgens een uitgelekt geheim document liepen de stad en de troepen die haar verdedigden eind februari onmiddellijk gevaar omsingeld te worden. Beeld NYT

Jenga-toren

Maar het is als een Jenga-toren: als je eenmaal een stuk hebt weggenomen, is de rest kwetsbaar. Als de luchtverdediging van Oekraïne instort of aanzienlijk wordt beperkt, worden de grondtroepen, met name de artillerie, onmiddellijk bedreigd. En als Oekraïne geen artillerie heeft - de ruggengraat van de oorlogsinspanning - krijgen de Russische troepen de kans om aanzienlijke winst te boeken op het slagveld.

Yurii Ihnat, woordvoerder van Oekraïnes luchtmachtcommando, ontkent niet dat Oekraïne te kampen heeft met uitgeputte voorraden luchtverdedigingsmunitie, maar zegt dat nieuwe systemen die door westerse partners worden geleverd, volledig kunnen vervangen wat is opgebruikt.

“De vraag is hoeveel,” zegt hij in een tekstbericht. “Om ze volledig te vervangen hebben we veel systemen nodig, en ik zal u niet vertellen hoeveel.”

Een Amerikaanse defensiefunctionaris zegt dat het Pentagon gealarmeerd is door de huidige achteruitgang van de Oekraïense luchtverdediging, en dat dat al maanden een aanhoudende zorg is. Een andere hoge Amerikaanse militaire functionaris noemt het versterken en vervangen van deze systemen cruciaal om Oekraïne te helpen in het voorjaar grondgebied terug te winnen.

“Het is een behoorlijk riskante missie om in het hart van een luchtverdediging te vliegen en die dan proberen te verslaan,” zegt generaal Philip Breedlove, een voormalige Amerikaanse gevechtspiloot die de opperbevelhebber voor Europa was. “Dus Rusland is nog steeds een beetje bang om Oekraïne binnen te vliegen, omdat de Oekraïense uitrusting nog steeds redelijk dicht is. En langzaam, weliswaar veel te langzaam, begint het Westen nog betere uitrusting en meer uitrusting te sturen.”

Terwijl de Verenigde Staten en Europese landen tanks, gevechtsvoertuigen en munitie naar Oekraïne sturen, hebben ze ook hun inspanningen opgevoerd om de luchtverdediging van het land te versterken. Ze hebben niet alleen raketten geleverd voor de bestaande systemen van Oekraïne, zoals de S-300 uit het Sovjettijdperk, maar ook nieuwe en geactualiseerde systemen.

Pentagon-bronnen zeggen dat een belangrijk onderdeel van hun streven om Oekraïne nu te helpen is ervoor te zorgen dat het land Russische piloten buiten de strijd kan houden. Een hoge militaire functionaris zegt dat de regering en het Westen Poetin ervan moeten overtuigen, door de Oekraïense luchtverdediging te verbeteren, dat hij een pijler van zijn leger kwijtraakt als hij besluit all-in te gaan.

Spaanse soldaten bereiden in Letland een NASAMS-luchtverdedigingssysteem voor, februari 2023. Oekraïne ontving zijn eerste zendingen van de systemen in november. Beeld REUTERS

‘Capaciteit opgebruikt’

Maar zelfs zonder zijn luchtmacht te gebruiken, heeft Poetin zoveel raketten gelanceerd dat Oekraïne zijn luchtafweer heeft uitgeput door ze neer te schieten. Amerikaanse functionarissen vrezen dat Moskou nu besluit dat het slagveld veilig genoeg is om zijn gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers mee te sturen.

“De wekelijkse salvo’s van kruisraketten die Rusland heeft gelanceerd, zijn in veel gevallen beantwoord met salvo’s van defensieve onderscheppingsraketten, en dat heeft tot gevolg dat de capaciteit wordt opgebruikt”, aldus Tom Karako, senior fellow bij het Center for Strategic and International Studies en directeur van het Missile Defense Project. “Je hoeft geen wiskundige te zijn om te gaan rekenen en te weten dat de NASAMS en Hawks en andere schaarse luchtafweermiddelen voortdurend onder druk staan.”

In de eerste maanden van de oorlog vertrouwde Oekraïne zwaar op de S-300 en de Buk - beide midden- tot langeafstands luchtafweersystemen - om vliegtuigen, kruisraketten en ballistische raketten aan te vallen.

Westerse landen zijn begonnen Kiev te voorzien van meer geavanceerde systemen. In oktober begon Duitsland IRIS-T luchtverdedigingsbatterijen te sturen, die elk bestaan uit een radar, een commando- en controlesysteem en drie raketlanceerinrichtingen met in totaal 24 raketten.

Een Iris-T lanceerinstallatie. Beeld Boevaya mashina / Wikimedia Commons

In november ontving Oekraïne zijn eerste zending NASAMS - National Advanced Surface-to-Air Missile System - dat gezamenlijk door de Verenigde Staten en Noorwegen wordt geproduceerd. Elke NASAMS bevat een radar, sensoren, lanceerinrichtingen die elk met zes raketten kunnen worden geladen en een mobiel commandocentrum waar soldaten bedreigingen in de lucht in de gaten kunnen houden.

En deze maand voltooien enkele tientallen Oekraïense soldaten hun training in het Patriot-raketsysteem. De Oekraïense troepen zullen worden ingezet aan het front, gewapend met het meest geavanceerde Amerikaanse luchtverdedigingssysteem op de grond. De Patriot is mobiel, in theorie. Maar het heeft een vrij grote voetafdruk, en Rusland heeft al beloofd dat het het systeem zal viseren.

Maar Oekraïne zal de komende maanden meer - veel meer - nodig hebben dan de Patriot, zeggen militaire functionarissen, en aankoopfunctionarissen van het Pentagon hebben de geallieerde voorraden doorgespit. Verschillende Amerikaanse functionarissen zeggen dat ondanks de vrees dat de Russische luchtmacht zou kunnen toeslaan, een dergelijke stap riskant zou kunnen zijn voor Poetin.

“Het feit dat hij de luchtmacht weer in het spel brengt, betekent niet dat het een doorslaand succes wordt,” aldus Breedlove.