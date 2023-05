‘Oekraïense droneaanval’ op het Kremlin: het perfecte excuus voor Moskou, of een vernedering voor Poetin?

Oekraïne ontkent dat het ook maar iets te maken heeft met de droneaanval op het Kremlin in de nacht van dinsdag op woensdag. Veel lijkt Kiev daar ook niet bij te kunnen winnen, behalve Poetin tot op het bot vernederen.

“Twee onbemande luchtvaartuigen hebben afgelopen nacht het Kremlin proberen aanvallen. Dankzij een tijdig optreden van het leger en de veiligheidsdiensten konden de tuigen buiten werking worden gesteld. Hun brokstukken stortten neer boven het Kremlin, maar er zijn geen slachtoffers, noch is er enige materiële schade.”

Die mededeling bracht het Kremlin, het Russische regeringskwartier in het centrum van Moskou en de officiële residentie van president Vladimir Poetin, woensdagnamiddag naar buiten. Poetin zou op het moment van de aanval niet aanwezig zijn geweest. Toch beschouwen de Russen de aanval als een “daad van terrorisme en poging tot moord op de president” die “op een passend moment, een passende plaats en met alle passende middelen” vergolden kan worden.

Ongeveer gelijktijdig met de mededeling kwamen ook beelden van de aanval naar buiten. Daarop is te zien hoe een drone iets voor 3 uur lokale tijd effectief de koepel van het Senaatspaleis, waarin zich de werkkamer van Poetin bevindt, nadert en op het dak ontploft. Russische soldaten die op de koepel geklommen waren, zouden nog geprobeerd hebben de drone neer te schieten. Na de ontploffing brak een kleine brand uit aan het dak, pal naast het Rode Plein.

Een drone nadert het Kremlin in Moskou. Beeld rv

‘Perfecte excuus voor Moskou’

Officieel ontkent Oekraïne elke betrokkenheid bij de aanval. Mychajlo Podoljak, een van de dichtste adviseurs van president Volodymyr Zelensky, zei dat Oekraïne daar helemaal niets bij te winnen zou hebben, integendeel. Hij had het over “het perfecte voorwendsel om burgers aan te vallen” en suggereerde dat Rusland de aanval mogelijk zelf in scène heeft gezet om een nieuw excuus te hebben voor een grootschalige “terreuroperatie” tegen Oekraïne in de komende dagen. De voorzitter van het Russische parlement, Vjatsjeslav Volodin, vroeg in een mededeling meteen dat “het regime in Kiev wordt vernietigd” en dat “het naziregime erkend moet worden als terroristische organisatie”.

Vraag is anderzijds of Rusland een excuus nodig heeft voor zijn aanhoudende terreurcampagne in Oekraïne: eerder op woensdag vielen in de Zuid-Oekraïense stad Cherson opnieuw 16 burgerdoden en 22 gewonden bij een Russische artillerieaanval op een supermarkt.

Zelensky zelf ontkende met klem achter de aanval te zitten. Hij bracht woensdag een bezoek aan de Finse hoofdstad Helsinki voor overleg met Noord-Europese regeringsleiders. Op de persconferentie achteraf zei de Oekraïense president dat “wij Poetin of Moskou niet hebben aangevallen”. “Wij verdedigen ons op ons eigen grondgebied om onze burgers te beschermen. ‘We hebben niet genoeg wapens om Moskou aan te vallen. Poetin heeft deze beschuldigingen nodig om zijn volk te motiveren bij gebrek aan overwinningen.”

Russische veiligheidsagenten op de koepel van het Kremlin waar de drone-aanval plaatsvond. Beeld AFP

Valse vlag

De piste van een ‘valse vlag’-operatie valt sowieso niet uit te sluiten. De aanval was niet meteen van die aard om Poetin effectief om het leven te brengen. Daarvoor waren de drones en hun explosieve lading veel te klein. Ook het feit dat de beelden pas tien uur na de feiten naar buiten werden gebracht terwijl ze plaatsvonden op het drukste plein van Moskou waar ook ’s nachts nog mensen rondlopen, is vreemd. Vraag is bovendien hoe de drone 450 kilometer boven Russische grondgebied kon vliegen zonder opgemerkt te worden door de Russische luchtverdediging, die zeker in en rond Moskou goed is uitgebouwd.

De Verenigde Staten zeggen in elk geval niet door Oekraïne op de hoogte te zijn gebracht dat het land plannen had het Kremlin aan te vallen. “Wij weten niet wat hier gebeurd is”, zei minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Hij waarschuwde wel “elke mededeling van het Kremlin met een serieuze korrel zout te nemen”. Sowieso is het hoogst twijfelachtig dat Washington Kiev toestemming voor de aanval gegeven zou hebben, uit vrees voor een escalatie vanuit Moskou.

Op het Rode Plein zijn de voorbereidingen voor de 9 mei-parade in volle gang. Beeld AFP

Vernederen

Indien Oekraïne toch achter de aanval zat, was het mogelijk vooral psychologische oorlogsvoering in aanloop naar het verwachte tegenoffensief en een poging Poetin te vernederen. Aan de Russische bevolking is nog maar eens duidelijk gemaakt dat Oekraïne overal kan toeslaan, zelfs in de hoofdstad. De voorbije maanden stortten in de regio van Moskou al wel vaker drones neer, maar het is de eerste keer dat er een aanval werd gesignaleerd in het hart van het Russische machtscentrum, op ongeveer 450 kilometer van de Oekraïense grens.

De timing van de aanslag zou in dat licht ook weinig toevallig zijn: volgende week, op 9 mei, viert Rusland zijn jaarlijkse Dag van de Overwinning op nazi-Duitsland, met een grote militaire parade in Moskou waar de volledige Russische politieke top aanwezig is. De voorbereidingen voor de viering zijn in volle gang, maar al wekenlang wordt er gespeculeerd over Oekraïense plannen de parade op de ene of andere manier te verstoren. In veel andere Russische steden behalve Moskou zijn de parades al afgelast of afgeschaald uit vrees voor Oekraïense acties.

In Moskou gaan de vieringen voorlopig wel gewoon door zoals gepland, maakt het stadsbestuur zich sterk. Wel werd woensdag prompt een verbod op dronevluchten boven de stad ingesteld, tenzij de regering uitdrukkelijk toestemming zou geven.