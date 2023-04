Oekraïense diplomaat: ‘Als we onze strategische doelen hebben bereikt, zijn we bereid te onderhandelen over de Krim’

Andri Sybiha is een ervaren diplomaat die zich bezighoudt met buitenlands beleid en Zelensky op belangrijke momenten in de oorlog heeft bijgestaan. Hij zegt dat de president en zijn adviseurs momenteel specifiek over de Krim praten, nu het Oekraïense leger dichter bij de lancering komt van een tegenoffensief om grondgebied terug te winnen.

“Indien we erin slagen om onze strategische doelen te bereiken op het slagveld en we de grens van de Krim bereiken, dan zijn we bereid om diplomatieke onderhandelingen op te starten om deze kwestie te bespreken”, verklaart Andri Sybiha aan de Financial Times.

“Dat betekent niet dat wij de piste van een eventuele bevrijding van de Krim door ons leger uitsluiten”, voegt hij daaraan toe.

Met deze verklaringen kan Sybiha ook westerse functionarissen sussen, die sceptisch zijn over het vermogen van Oekraïne om het schiereiland terug te winnen. Zij vrezen namelijk dat elke poging om dat op militaire wijze te doen, Vladimir Poetin ertoe zou kunnen aanzetten de oorlog volledig te laten escaleren - mogelijk met kernwapens.

Een poster van Vladimir poetin op de Krim. Beeld EPA

Rusland annexeerde de Krim in 2014, maar volgens het internationaal recht behoort het toe aan Oekraïne. Het Russische leger zet zich in elk geval schrap voor een Oekraïense tegenaanval en lijkt angst te hebben om het schiereiland kwijt te spelen. Er zijn de afgelopen weken immers kilometers aan loopgraven aangelegd.

Weerstand

Tot nog toe had Zelenskyy vredesbesprekingen uitgesloten totdat de Russische troepen heel Oekraïne, inclusief de Krim, hebben verlaten.

Maar een eventuele toekomstige focus op onderhandelingen zou op weerstand kunnen stuiten bij de Oekraïense bevolking. Uit een recente enquête is gebleken dat 87 procent van de Oekraïners territoriale concessies om vrede te bereiken onaanvaardbaar vindt. Slechts 9 procent zegt toegevingen te zullen accepteren als dat zou leiden tot duurzame vrede.

Een duidelijke meerderheid van de Oekraïners, 64 procent, wil dat Oekraïne probeert om zijn hele grondgebied, inclusief de Krim, terug te winnen - zelfs als dat het risico inhoudt dat de westerse steun afneemt en er een langdurige oorlog uitbreekt.