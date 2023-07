▶ Oekraïens leger bereikt eerste Russische verdedigingslinie met antitankgracht en drakentanden

De beelden zijn gemaakt vanuit een Russische militaire positie en tonen vermoedelijk een Oekraïens militair voertuig dat door een veld rijdt in de richting van een greppel, met daarachter een indrukwekkende rij drakentanden - piramidevormige betonblokken die dienen als barrières tegen tanks. Mogelijk liggen tussen beide linies ook mijnenvelden.

Er verschijnt ook een man in beeld, vermoedelijk de chauffeur, die begint terug te rennen in de richting van een bomenrij. Wanneer het voertuig de greppel bereikt, is er een grote rookwolk. Een seconde later lijkt het voertuig te verdwijnen en vast vast te zitten in de greppel.

Het is vooralsnog onduidelijk wat er zich precies afspeelt. Mogelijk werd het pantservoertuig vanop afstand bestuurd en zaten er geen Oekraïense troepen meer in. Pro-Oekraïense kanalen beweren dat het hun strijdkrachten zijn die testen of een voertuig over de greppel en de beruchte drakentanden kan komen, terwijl pro-Russische kanalen beweren dat het militaire voertuig ten prooi is gevallen aan een van hun aanvallen.

This is what the tank trench looks like close to Verbove. pic.twitter.com/RLat5F37Wn — Def Mon (@DefMon3) 27 juli 2023

Flank omzeilen

De video werd door een Russische drone gemaakt in de provincie Zaporizja, aan het front tussen de bezette dorpen Robotyne en Verbove in de richting van die laatste plaats. Dat doet vermoeden dat het Oekraïense leger mogelijk probeert om Robotyne via de flank te omzeilen. Via deze sector van het front zou het de bedoeling zijn om via de stad Tokmak uiteindelijk tot in Melitopol te geraken. Tokmak ligt op 25 kilometer van het huidige front, Melitopol is nog 80 kilometer verwijderd.

Op eerdere satellietbeelden van het bewuste veld zijn de antitankgreppel en de drakentanden ook te zien. Ze maken deel uit van een bijzonder uitgebreid netwerk van Russische verdedigingslinies die de voorbije maanden in heel het zuiden en oosten van Oekraïne aan en achter het front zijn aangelegd. Het is de eerste keer dat er beelden opduiken van Oekraïners die nu die linie bereiken.

Op sommige plaatsen liggen echter drie tot vijf van zulke linies achter elkaar, met telkens een tiental kilometers ertussen, wat het voor het Oekraïense leger een bijzonder zware klus zal maken die te overwinnen. Onbekend is weliswaar in hoeverre de linies allemaal bemand zijn met Russische reservetroepen.

Stroomversnelling

Het tegenoffensief dat inmiddels zeven weken aan de gang is, lijkt deze week wel in een stroomversnelling gekomen. Een anonieme bron uit het Amerikaanse leger laat aan persbureau AFP weten dat Oekraïne meer in het Westen getrainde troepen heeft ingezet, maar ook een aantal militairen uit die groep vooralsnog achterhoudt. Ook The New York Times schreef eerder deze week dat de hoofdaanval van het offensief begonnen is.

Oekraïens president Volodymyr Zelensky heeft eerder gezegd dat het tegenoffensief langzamer verloopt dan hij zou willen, maar dat mensen ook niet te veel snelle resultaten, “zoals in films”, moeten verwachten.

Oekraïne verovert frontdorp

Oekraïense troepen slaagden er gisteren wel in het dorp Staromajorske terug te veroveren op de Russen. Staromajorske ligt in de regio Donetsk, meer naar het westen van Robotyne en Verbove en iets meer dan honderd kilometer van de kuststad Marioepol, die sinds mei vorig jaar volledig in Russische handen is.

In het tegenoffensief dat tot nu toe stroef verliep, geldt de verovering van het relatief kleine dorp als een lichtpunt. Een aantal kleine nederzettingen ten noorden van het dorp had Oekraïne eerder al in handen gekregen. Momenteel zou er gevochten worden om Oerozjajne, ten westen van Staromajorske.

Staromlynivka, een dorpje enkele kilometers verder richting het zuiden, lijkt een logisch volgend doelwit voor de Oekraïense soldaten.

Zelensky sprak woensdag over “zeer goede resultaten” voor zijn troepen. Ook de Russische president Vladimir Poetin heeft aangegeven dat de gevechten zijn toegenomen, onder meer in de zuidelijke regio rond Zaporizja. Hij stelt echter dat Oekraïne daarbij geen vooruitgang heeft geboekt.