Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontvangt Russische defensieminister Sjojgoe in Pyongyang

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had in Pyongyang een “vriendschappelijk gesprek” met Russisch minister van Defensie Sergej Sjojgoe, die hem “een gesigneerde brief” overhandigde van de Russische president Vladimir Poetin, meldt het staatspersagentschap Korean Central News Agency (KCNA).

Kim zei in juni volledig achter Rusland te staan, zonder de oorlog in Oekraïne specifiek te noemen. De Verenigde Staten beschuldigen Noord-Korea ervan wapens te leveren aan Rusland.

Rusland is als historische bondgenoot van Noord-Korea een van de weinige landen waarmee Pyongyang vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt. Eerder op de dag had Sjojgoe al een ontmoeting met zijn Noord-Koreaanse collega Kang Sun-nam. Hij zei toen dat beide landen nauwer willen gaan samenwerken op het gebied van defensie. Volgens Sjojgoe is Noord-Korea “een belangrijke partner voor Rusland”.

Vandaag viert Pyongyang de 70ste verjaardag van de ondertekening van de wapenstilstand van de Koreaanse oorlog op 27 juli 1953, die een einde maakte aan de gevechten en in het noorden wordt gevierd als de Dag van de Overwinning.

Ook een Chinese delegatie onder leiding van een lid van het Politbureau is voor die herdenking momenteel in Pyongyang. Volgens Zuid-Koreaans persbureau Yonhap zijn de Russische en Chinese delegaties de eerste buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders in Noord-Korea sinds het land de grenzen heeft gesloten vanwege de coronapandemie in 2020.