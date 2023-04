Nieuwe wapens zijn niet genoeg: de uitdagingen voor het nakende Oekraïense tegenoffensief

Met krachtige westerse wapens, nieuwe aanvalseenheden en zelfs een opnieuw samengesteld Azov-bataljon is Oekraïne klaar voor een cruciaal tegenoffensief in het voorjaar. Maar het is een zware opgave om de troepen gemotiveerd houden.

In verbeten maar meestal statische gevechten in besneeuwde, met artilleriekraters bezaaide velden en verwoeste steden heeft Oekraïne het Russische winteroffensief kunnen afslaan. Nu is het de beurt aan de Oekraïners om aan te vallen. Alle tekenen zijn er dat dit de komende maand zal gebeuren.

Nieuwe westerse wapens die bij de aanval van cruciaal belang kunnen blijken, zoals Duitse Leopard 2-tanks en Amerikaanse ontmijningsvoertuigen, arriveren momenteel in Oekraïne. Duizenden rekruten trainen in nieuw gevormde eenheden die zijn toegespitst op offensieve oorlogsvoering. En de legerleiding houdt elitesoldaten weg van de ergste gevechten in het oosten in en rond de stad Bachmoet om ze in plaats daarvan in te zetten in de komende campagne.

Nieuwe campagne

Na meer dan een jaar oorlog is Oekraïne gehard voor de strijd. “We zijn bedekt met drie centimeter steen”, aldus luitenant Ilja Samojlenko. Maar die gehardheid kent een hoge prijs. Oekraïne heeft duizenden van zijn meest ervaren strijders verloren. Nu gebruikt Samojlenko, een ervaren commandant en overlevende van het beleg van Marioepol, zijn ervaring om nieuwe rekruten te trainen.

De nieuwe Oekraïense campagne, als die er komt, zal een test zijn voor het leger om bataljons te herbewapenen en opnieuw samen te stellen - mét behoud van de motivatie die Oekraïne een voordeel gaf in drie eerdere tegenoffensieven.

De timing is cruciaal. Succes voor Oekraïne in de gevechten op de zuidoostelijke vlakten zou de wereld duidelijk maken dat de militaire macht van Rusland afneemt. Ook zou het de bezorgdheid wegnemen dat de oorlog is vastgelopen en hoogstwaarschijnlijk de bondgenoten van Oekraïne aanmoedigen om Kiev verder te bewapenen en te financieren.

De westerse steun is tot dusverre solide geweest, maar is niet gegarandeerd. Zo zal het Amerikaanse budget voor militaire hulp naar verwachting rond september op zijn. Een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris omschreef de laatste levering artillerie en raketten aan Oekraïne onlangs als een “laatste wanhopige poging”.

“Het belangrijkste punt in de ogen van de elites in Washington - en de elites in Washington zijn hierin degenen die alles bepalen - is dat Oekraïne in het komende offensief aanzienlijke terreinwinst moet boeken”, stelt Cliff Kupchan, voorzitter van de Eurasia Group, een bureau in Washington dat politieke risico’s inschat.

De uitdagingen zijn enorm. Oekraïense officieren zullen artillerie-, infanterie- en pantseraanvallen moeten opzetten die door Russische loopgraven en mijnenvelden heen moeten breken. In het zuiden hebben Russische eenheden verdedigingsposities opgebouwd sinds ze in november uit de regio rond Cherson werden verdreven. Westerse tanks met meer vuurkracht en betere bepantsering zullen van cruciaal belang zijn om die posities aan te vallen.

Succes niet verzekerd

Oekraïne had een leger van ongeveer 260.000 soldaten voordat Rusland vorig jaar binnenviel. Het zwol snel aan tot ongeveer één miljoen militairen. In het afgelopen jaar zijn volgens westerse schattingen ongeveer 100.000 Oekraïense soldaten gedood of gewond geraakt. Oekraïne heeft niet bekendgemaakt hoeveel troepen het zal inzetten voor het tegenoffensief. Het land zal proberen een wig te drijven in het door Rusland bezette gebied langs de zuidelijke kusten van de Zwarte Zee en de Zee van Azov, bij de Krim, of te streven naar een ommekeer in de gevechten in de oostelijke Donbas-regio - of beide.

Als de wapens en de troepen op tijd aankomen, is Oekraïne in staat het Russische leger verliezen toe te brengen die verstrekkende geopolitieke gevolgen kunnen hebben, zegt Evelyn Farkas, directeur van het McCain Institute. Zij poneert een ooit ondenkbare uitkomst: dat Oekraïne van Rusland een verzwakte militaire macht in Oost-Europa kan maken met weinig invloed in de onderhandelingen om de oorlog te beëindigen. “Het ontbreekt de mensen aan verbeeldingskracht”, aldus Farkas. “Ze zien alleen wat ze nu zien.” Maar, zo stelt ze, er kan veel veranderen met de komst van de nieuwe westerse wapens en de tienduizenden Oekraïense soldaten die thuis en in Europa voor de operatie hebben getraind.

Toch is succes nauwelijks verzekerd. Bondgenoten aarzelen om wapens te sturen en de soldaten moeten het doen met spoedcursussen in aanvalstactieken.

“Het is veel om in korte tijd te leren”, zegt Rob Lee, militair analist bij het Foreign Policy Research Institute. En, zo merkt hij op, “ze zullen het offensief moeten beginnen voordat ze alle uitrusting hebben gekregen”. Het wapentuig en de uitrusting om loopgravenlinies te doorbreken en mijnenvelden over te steken komen eraan, al blijft het onduidelijk of het allemaal voldoende zal zijn.

Het Oekraïense leger heeft op Twitter foto’s geplaatst van Stryker- en Cougar-pantserwagens uit de Verenigde Staten, Marder-pantservoertuigen uit Duitsland en Challenger-tanks uit Groot-Brittannië. Vorige week hebben Oekraïense bemanningen voor Patriot-luchtverdedigingsraketten hun training in de Verenigde Staten afgerond, aldus het Pentagon.

Cruciaal bij het tegenoffensief, althans in de beginfase, is het oversteken van de mijnenvelden, zo zeggen militaire analisten. Daarvoor zal Oekraïne vertrouwen op de cruciale mijnopruimingsmachines uit het Sovjettijdperk. Het land heeft er een aantal buitgemaakt op terugtrekkende Russen en krijgt nu ook mijnopruimingsapparatuur uit het Westen.

Een gepantserd ontmijningsvoertuig dat door de Oekraïners onlangs is veroverd op Russische troepen in Kramatorsk. Beeld MAURICIO LIMA / NYT

Het Russische leger beschikt over een enorm arsenaal antitank- en antipersoonsmijnen, met kleurrijke bijnamen als de Zwarte Weduwe. Sommige ervan zijn speciaal ontworpen zodat boobytraps het ontmijnen bemoeilijken.

Het ontmijnen kan handmatig gebeuren, met speciaal getrainde soldaten die de grond aftasten en goed opletten voor struikeldraden terwijl ze voor aanvalseenheden uit lopen, of met gespecialiseerde ontmijningsmachines. Deze voertuigen brengen de mijnen tot ontploffing en maken zo een pad vrij voor soldaten of pantsers. Pas als de ingenieurs zeggen ‘de route is vrij’, zal de infanterie aanvallen, zegt Markjan, een luitenant die het bevel voert over een Oekraïense mijnopruimingseenheid.

Hoge tol

De voorbereiding op het tegenoffensief heeft zijn tol geëist. Rusland heeft gevangenen en huurlingen ingezet om de vijand uit te putten in de maandenlange strijd bij Bachmoet, waarbij de Oekraïense soldaten tot het uiterste werden gedreven. Oekraïne heeft geprobeerd niet in het aas te happen. Het dorp Oleksandro-Sjoeltyne, dat zich op een van de flanken in de strijd om Bachmoet bevindt, wordt nu bijvoorbeeld verdedigd door het Oekraïense vrijwilligersleger. Dat is een eenheid waarin zowel burgervrijwilligers als dienstplichtige soldaten vechten.

Het dorp is een tafereel van ruïnes, modder en sneeuw. Maandenlang voerden schijnbaar eindeloze golven Russische soldaten aanvallen uit. De plaatselijke commandant, met de bijnaam Sokil (‘Valk’), geeft toe dat zijn soldaten in de maanden dat Oekraïne defensief vocht, werden gedood en gedwongen terrein moesten prijsgeven. Maar hij lijkt nauwelijks ontmoedigd. “Ze hebben hun troepen hier geconcentreerd”, zegt hij over het Russische leger. “Wat betekent dat? Dat we ergens anders zullen aanvallen. En we hebben alle mogelijkheden om dat nu te doen.”

Tijdens het tegenoffensief zal Oekraïne waarschijnlijk zware artilleriebeschietingen uitvoeren langs een smal stuk frontlijn, zeggen militaire analisten, gevolgd door ontmijningsoperaties en tankaanvallen. Oekraïne zal naar verwachting aanvallen in het zuiden, waar het terrein varieert van uitgestrekte landbouwvelden, met slechts schaarse bomen als dekking, tot steden en dorpen. Een aanval van ongeveer 80 kilometer van de huidige frontlinies naar de door Rusland bezette stad Melitopol zou het door Rusland bezette gebied in twee zones verdelen, de aanvoerlijnen doorsnijden en de Oekraïense artillerie binnen het bereik van Russische bases op het Krim-schiereiland brengen.

Militaire wederopbouw

Al maanden worden nieuwe rekruten voorbereid om dode, gewonde en uitgeputte soldaten te vervangen. Tienduizenden rekruten zijn in Europa en in Oekraïne opgeleid, onder meer in nieuwe eenheden van de Offensieve Garde. Ongeveer 35.000 Oekraïners hebben zich aangemeld voor de aanvalseenheden.

Maar het moreel, tot nu toe een sterk wapen van de Oekraïense strijders, wordt een grotere uitdaging. Soldaten op posities nabij Bachmoet of die uit de chaos van straatgevechten komen voor een korte pauze, spreken hun ontzetting uit over de omvang van het geweld.

“Het is nooit een kalme zee”, zegt Masik, een sergeant die een positie bemant ten zuiden van Bachmoet, over zijn gemoedstoestand. “Het gaat op en neer. Ik wil mijn familie zien, mijn kinderen.”

Een van de opvallendste voorbeelden van militaire wederopbouw is wellicht de wedersamenstelling van de gedecimeerde Azov-eenheid. Vele soldaten van de eenheid zijn gedood, verwond of gevangengenomen tijdens het beleg van Marioepol en dat van de Azovstal-fabriek afgelopen voorjaar. Anderen kwamen om bij een explosie in een Russische krijgsgevangenenkazerne in Olenivka.

Oekraïense soldaten van een nieuw samengesteld Azov-regiment trainen in de buurt van Kiev. Beeld MAURICIO LIMA / NYT

Op een basis in een dennenbos marcheren nu echter nieuwe Azov-rekruten. Ze houden halt, wachtend op een bevel, laten zich dan op de grond neerzakken en beginnen zich op te drukken. Ze leerden in vijf weken tijd de basisvaardigheden van een goede soldaat. “We zullen nieuwe mensen trainen, om ze op ons niveau te brengen”, aldus Samojlenko, die bij een gevangenenruil uit Russische gevangenschap werd bevrijd.

Om ervoor te zorgen dat alleen de meest gemotiveerde soldaten in de aanvalseenheid terechtkomen, krijgen rekruten een keuze. Aan het einde van de training kunnen ze ervoor kiezen om op de basis te blijven of ten strijde te trekken. Als ze een bel luiden geven ze aan dat ze liever blijven.

“We weten hoe Rusland vecht en we weten hoe we daar weerstand tegen moeten bieden”, zegt Samojlenko. “Met veerkracht zullen we nieuwe mensen vinden en verder gaan.”