Nieuwe luchtverdediging moet Oekraïne nu ook van verwoestende raketaanvallen bevrijden

Op het slagveld houdt Oekraïne stand, het is er zelfs aan de winnende hand, maar de nieuwste tactiek van Vladimir Poetin doet steeds meer pijn. Raketten, afgeschoten van tactische bommenwerpers of schepen, ergens ver weg, slopen langzaam maar zeker de infrastructuur. Het land staat voor ‘totale duisternis en kou’, zegt parlementslid Kira Rudiki somber, en televisiebeelden van kleumende Oekraïners maken duidelijk dat het daar kouder kan zijn dan elders in Europa.

Volgens de Oekraïense legerleiding schoot Rusland zaterdag zo’n veertig raketten en zestien drones af op Oekraïne. Ze troffen doel in een tiental regio’s in west-, zuid- en oost-Oekraïne, waardoor zo’n anderhalf miljoen mensen zonder stroom kwamen te zitten. Het stroombedrijf in de hoofdstad Kyiv zette de stroom op rantsoen: het deelde de stad in in drie groepen en sloot afwisselend in elk stuk voor ‘vier uur, misschien langer’ de stroom af. Vorige week werd de inwoners al aangeraden water op te slaan. President Volodymyr Zelensky vroeg de Oekraïners zondag hun stroom en water ‘met beleid’ te gebruiken

Nieuwe, verbeterde luchtverdediging moet een einde maken aan de Russische ‘terreur’, zoals Zelensky de bombardementen noemt. De president meldde dat dit weekeinde al achttien raketten voortijdig waren neergehaald, dat dat percentage snel omhoog zou gaan en dat de Oekraïense luchtverdediging met de hulp van ‘onze vrienden’ alleen maar beter zou worden. De Verenigde Staten hebben beloofd ‘binnen enkele weken’ twee geavanceerde Nasams-luchtverdedigingssystemen te sturen. Duitse Iris-T-systemen zijn volgens minister van Defensie Oleksii Reznikov inmiddels al in gebruik, maar er is ‘dringend behoefte aan meer munitie’ voor deze systemen.

Vrees voor massadeportatie

Veel steden werden getroffen. Een daarvan was Lutsk, waar zaterdag volgens burgemeester Ihor Polisjtsjoek een energiecentrale onherstelbaar werd verwoest. Lutsk ligt helemaal in het westen van Oekraïne, 150 kilometer boven de stad Lviv die een knooppunt is voor de spoorverbindingen met het Westen. Lutsk heeft bittere herinneringen aan Russische militairen.

In 1939, toen Duitsland Polen binnenviel en het land opdeelde samen met Moskou, annexeerde de toenmalige Sovjet-Unie de toen nog Poolse stad. In 1941 namen de Duitsers Lutsk weer in (en zouden er later 25 duizend Joden vermoorden). De Sovjets trokken zich terug, en op hun terugtocht namen ze tienduizend inwoners van de stad mee, die werden gedeporteerd naar Kazachstan.

In de zuidelijke stad Cherson wordt nu gevreesd voor een soortgelijke massadeportatie. Deze stad is sinds de invasie in februari in Russische handen, maar Oekraïense troepen zijn opgerukt tot vlak bij de stad. De Russische bezetters roepen de bevolking nu op te vertrekken.The Washington Post citeert de door Rusland aangestelde vice-gezaghebber van de stad, Kirill Stremousov, die zegt dat al 25 duizend mensen uit Cherson zijn vertrokken. Vrijwillig, benadrukt hij, want Russische autoriteiten ontkennen dat het om een deportatie zou gaan en noemen het een evacuatie.

Persbureau Reuters meldt zondag in een reportage dat duizenden Oekraïners uit Cherson de rivier de Dnipro oversteken en daar in het stadje Olesjki in bussen stappen, die ze naar de door Rusland bezette Krim brengen. Per dag zouden de Russen zo tienduizend mensen de stad uit brengen, zeggen ze, en doorsluizen naar door Rusland gecontroleerd grondgebied, en mogelijk dieper Rusland in.